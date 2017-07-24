Княгиня Ольга – первоначальница сынов русских
Княгиня Ольга – первоначальница сынов русских

Таким эпитетом древнерусские летописцы наделили святую равноапостольную княгиню Ольгу, память которой сегодня празднует Православная Церковь

«Ольга, Ольга!» - вопили древляне
С волосами желтыми, как мед,
Выцарапывая в раскаленной бане
Окровавленными ногтями ход

Нашему современнику великая княгиня Ольга в основном известна как женщина, очень изощренно отомстившая древлянам за убийство мужа князя Игоря. Однако этим ярким эпизодом, который означает одно – сохранение династии Рюриковичей, ее участие как правительницы в жизни Древнерусского государства не ограничивается.

Ольга была знатного, хотя и не княжеского рода, она родилась в окрестностях Пскова и при рождении получила скандинавское имя Хэльга.

Ее отец, военачальник из варягов, заведовал переправой через реку Великую, входившую в систему военно-торгового пути «из варяг в греки». Брак Ольги с таким же полубродячим варягом Игорем Рюриковичем следует рассматривать как равноправный. Она вышла за него замуж в юном возрасте и в качестве свадебного подарка получила город Вышгород под Киевом.

Княгиня, как повествуют летописи, была красивой и привлекательной женщиной, «добра суща зело лицем», и в то же время обладала острым умом и рассудительностью. Надо полагать, что именно Ольга из всех жен князя Игоря была любимой, к тому же она родила князю наследника, будущего знаменитого полководца Святослава.

И когда Игорь погиб в одной из военных кампаний, регентом при малолетнем сыне стала Ольга. Игорь был убит во время внеочередного похода в Древлянскую землю, лежавшую к западу от Киева, с древлян, начиная с князя Олега, киевские князья собирали дань. Древляне не просто убили Игоря, склонив стволы двух деревьев и привязав к ним живого князя, они отпустили деревья, князь Игорь был разорван надвое.

Древляне хотели большего, чем просто избавиться от дани, в Киев были направлены послы, которые предложили вдове выйти за древлянского князя Мала. Такое действие вполне соответствовало языческим представлениям, жена побежденного и ее имущество должны принадлежать победителю.

Месть Ольги была не менее изощренной, чем казнь Игоря. Летопись говорит о серии совершенных отмщений: первых сватов закопали живьем, вторую партию сожгли в бане, третья месть была осуществлена уже на территории врага, во время тризны по мужу, Ольга перебила множество перепивших древлян.

То, что древляне не заподозрили Ольгу в причастности к исчезновению первого и второго посольств, говорит об их сильном желании породниться с ней и занять Киевский престол. И противостоять притязаниям древлян на Киев пришлось именно Ольге, после смерти мужа ставшей главной носительницей княжеской власти.  

Четвертая месть вылилась уже в настоящие военные действия против древлян, административный центр древлян Искоростень (современный Коростень Житомирской области Украины) был сожжен, Древлянская земля вновь обложена данью и окончательно подчинена Киеву.

Законы родовой мести были соблюдены.

«Кроваво отомстить за смерть близких людей было делом чести, и в этом отношении русская княгиня ничем не отличается от варварских королев эпохи Меровнингов во Франции…», - отмечал историк Михаил Тихомиров.

Эта единственная и победная война 945 года, которую вела Ольга, была совершена еще в языческий период ее жизни, до обращения в христианство. А ее крещение в то же время стало внешнеполитической программой Древнерусского государства, т.к. некрещеные народы, воспринимались ромеями (византийцами) как варвары.

Только Крещение могло вывести отношения с Византией на новый уровень и включить Русь в семью христианских народов Европы. Причем в качестве купели Ольга рассматривала именно Константинополь, в X веке политический индекс Рима был значительно ниже. 

Как пишет историк Антон Карташов, Ольга «мечтала о приобщении… к достоинству единственно подлинных царей всего православия».

Она стала первым правителем Древней Руси, которые направились в столицу Византийской империи не с войной, а с миром. Крещение Ольга приняла в 967 году, ее крестил патриарх Полиевкт, а восприемником, крестным отцом, стал сам император Роман II и его мать императрица Елена, имя которой по византийскому обычаю получила княгиня Ольга в крещении.

Крещение княгини Ольги в Царьграде. Миниатюра из Радзивилловской летописи, XV век

То, что Ольга всем сердцем приняла христианство и хорошо изучила церковное учение, нет никакого сомнения. В ответ на предложение императора стать его женой, Ольга ответила отказам, т.к. после крещения между ними возникло отношение духовного родства, а согласно канонам крестный отец не может жениться на крестной дочери. Это говорит о глубоких знаниях Ольги не только догматического учения, но и канонического права.

В Киев княгиня Ольга возвращалась уже христианской правительницей. Вероятно, вместе с ней были крещены и другие члены русского посольства. К сожалению, короткий срок регентства не позволил Ольге выполнить программу по христианизации Руси.

В этом вопросе она была крайне деликатна. И не стала насильно обращать в христианскую веру даже своего сына. Святослав до смерти оставался язычником. Но матери удалось привить ему веротерпимость, христианское население Киева и других русских городов, не подвергалось гонениям и притеснениям со стороны князя, не захотевшего принимать святое крещение.

Но то, что не успела сделать великая княгиня Ольга, сделает ее внук Владимир, именно он станет крестителем Руси. 

Теги:
Места: Украина
События: Религия
Организации: РПЦ
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