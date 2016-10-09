Иоанн Богослов, апостол любви и автор Апокалипсиса

Свое знакомство с Новым Заветом многие христиане начинали не с первой новозаветной книги Евангелия от Матфея, а с последней – Апокалипсиса. И уже потом, прочитав Апокалипсис, и, его не поняв, переходили к чтению Евангелия. Апокалипсис привлекает многих. Сюжеты этой книги интенсивно используют писатели и кинематографисты.

Голливуд создал свою собственную альтернативную эсхатологию, десятки фильмов в «творческой» интерпретации сценаристов искажают данные христианского Откровения до неузнаваемости. Бренд «Апокалипсис» приносит баснословную прибыль голливудским компаниям. Церкви следовало в свое время заявить права на обладание этим брендом, и разрешать его использовать строго в соответствии с тем, что написано в этой книге.

Кто был автором этой таинственной книги? Им был простой рыбак из Галилеи, Иоанн, сын Зеведея. Он вместе со своим старшим братом Иаковом по слову Христа оставил все и пошел вслед за Учителем. За порывистый темперамент Господь называл братьев «сынами грома» или «сынами гнева». Однажды, когда одна самарийская деревня не приняла Христа, братья разгневались и хотели низвести на нее огонь и попалить. Христос вовремя их остановил.

Это позже Иоанна назовут апостолом любви, после того как в день Пятидесятницы он примет огонь любви. Он был таким же ревностным как апостол Петр. Иоанн, Иаков и Петр были единственными из апостолов свидетелями великих чудес Христа, воскрешения дочери Иаира и преображения на горе Фавор. Этим трем апостолам, а также Андрею Первозванному Господь рассказал о разрушении храма, Иерусалима и конце света. Позже Иоанн продолжит тему конца света в своем Апокалипсисе. О конце света упоминают и другие евангелисты, а также в своих посланиях Петр и Павел, но подробно последние дни человечества будут рассмотрены только Иоанном.

Апокалипсис Иоанн напишет в ссылке на острове Патмос, куда он был отправлен императором Домицианом. Во время ссылки или заточения писатели сочиняли лучшие свои повести и романы. В трудных условиях взгляды на жизнь пересматриваются, вынужденные ограничения и лишения лишь способствуют творчеству. Но вряд ли это общее правило применимо к Иоанну и авторам новозаветных книг. Встреча со Христом и Сошествие Святого Духа – вот, что переменило их окончательно и бесповоротно.

Лишения и трудности сопровождали апостолов всю жизнь. …В путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратиями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе (2 Кор., 11, 26-27), - говорил апостол Павел. Его слова применимы к каждому из двенадцати.

Иоанн Богослов и Премудрость. Ватопедский монастырь, Афон. XV век.

На иконах святой Иоанн часто изображается с ангелом у головы, ангел произносит слова, а Иоанн записывает. Неверно было бы говорить, что апостол пишет под диктовку. Иоанну были открыты тайны будущего, но их он записывал, в соответствии со своими человеческими способностями.

Так писали все авторы священных книг, поэтому на каждой книге Библии лежит печать индивидуальности. И потому они такие разные, от очень простого в чтении Евангелия от Марка, до сложных посланий апостола Павла. Но через всех писателей священных книг говорил Святой Дух. Библия – это книга, совместно написанная Богом и человеком.

Иоанну одному было доверено писать о конечных судьбах мира. Но главное, о чем он написал, это вовсе не слова о вавилонской блуднице или звере с тремя шестерками. Главное, о чем писал, говорил и неустанно проповедовал Иоанн, это то, что Бог есть любовь (1 Ин. 4, 8). По любви человек был сотворен, по любви Бог сошел на землю, чтобы его спасти. Человеку тоже нужно научиться любить Бога, в этом цель его жизни, если человек говорит на языках человеческих и ангельских, имеет дар пророчеств, знает все тайны, имеет всякое познание и всю веру, что и горы может переставлять, а любви не имеет, то он ничто (см. 1 Кор. 13, 2).

Иоанн говорил о той любви, которую имел сам. Если в начале своего ученичества он готов был низвести огонь на самаритян, то позже любил всех людей без исключения. В его жизнеописании имеется трогательный эпизод, однажды апостол обратил ко Христу юношу, который впоследствии отошел от веры и впал во многие грехи.

Спустя много лет они встретились и юноша, испытывая глубочайший стыд перед своим учителем, стал убегать от него. Иоанн, невзирая на свой почтенный возраст, кинулся за ним. Он бежал и кричал, что возьмет на себя все его грехи, т.к. как он его духовный отец и в ответе за него. Христианство распространялось благодаря такой силе любви. И конец света, о котором писал Иоанн в Апокалипсисе, наступит только потому, что в людях охладеет и иссякнет любовь.

Откровение, так с греческого переводится Апокалипсис, показывает, что покровы, мешающие четко видеть окружающее, уже спали, катастрофа близится. Конец света предотвратить не возможно, но в силах каждого наполнить свою жизнь и жизнь близких любовью, черпать которую можно из бездонной сокровищницы Церкви и ее таинств.

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