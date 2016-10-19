В Индию из Иудеи

Фома, как и многие из числа двенадцати апостолов был рыбаком, он родился в небольшом городке Пенеада, более известном как Кесария Филиппова. Этот городок располагался у подножия горы Хермон (Ермон), у восточного истока реки Иордан. Пенеада находилась под властью тетрарха Ирода II Филиппа, отцом этого правителя был тот самый царь Ирод, женой Саломея, а тещей Иродиада (ну и семейка, в ней по идее должен был родиться антихрист), однако, в отличие от своих ближайших родственников Ирод II в каких-либо зверствах замечен не был.

В новозаветных книгах об апостоле Фоме говорится немного, судя по его высказываниям, он был горячим и эмоциональным человеком. Когда Христос, чтобы воскресить Лазаря, направился с учениками в Вифанию, где было очень опасно, и иудеи хотели побить Христа камнями, Фома воскликнул: «Пойдем и мы умрем с Ним» (Ин. 11, 16). Фома словно предвидел, что наступают последние дни жизни Христа, и, действительно, воскрешение Лазаря, совершенное у всех на виду, открыто, стало тем действием, которое побудило Синедрион принять решение об убийстве Христа.

Само имя Фома в переводе с еврейского означает «близнец» или «двоякий», носителя этого имени можно определить как человека двоящийся натуры, человека переменчивого настроения. Возможно, Фома таким и был, апостолы из числа двенадцати по своим психологическим характеристикам были очень разными.

Фома называется неверующим, он не поверил свидетельству десяти апостолов, которым после Своего воскресения явился Иисус Христос. Фома сказал, что пока не увидит на руках Учителя ран от гвоздей и телесно эти раны не осязает, не поверит (Ин. 20, 25). В следующее явление Спасителя Фома был вместе со всеми, увидев Воскресшего, он воскликнул: «Господь мой и Бог мой!». Иисус ответил Фоме: «Ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны не видевшие и уверовавшие» (Ин. 20, 28-29). Эти слова Спасителя относятся ко всем последующим поколениям христиан, тем, кто не жил во время земной жизни Спасителя и не видел Его, но кто стал Его учеником, и подобно Фоме исповедует Христа своим Господом и Богом.

Это событие Церковь вспоминает ежегодно в следующее после Пасхи воскресение, оно именуется Неделей о Фоме или Антипасхой. Неверие апостола Фомы Церковь называет «добрым», потому что скепсис и сомнения Фомы были разрешены воскресшим Христом. В жизни христианина, особенно на начальном этапе духовного пути также возникают периоды неверия и сомнения, но они, как правило, разрешаются ответами, которые дает Христос. И эти ответы такие же явственные и реальные, как и в истории Фомы.

В день Пятидесятницы и Сошествия Святого Духа на апостолов, двенадцать учеников Христа вместе с другими духовными дарованиями получил дар говорения на иных языках. Этот дар был обещан Христом еще прежде Его вознесения: «будут говорить новыми языками» (Мк. 16, 17). Об использовании этого дара говорится в книге Деяний апостольских. Апостолам, миссия которых заключалась в устроении Церкви и проповеди Евангелия даже до края земли (Деян. 1, 8) способность говорения на иностранных языках была необходима.

Апостолу Фоме по жребию выпало совершать миссию в далекой Индии. О его проповеди в этой стране повествуют писатели IV века: святители Григорий Богослов, Амвросий Медиоланский, Павлин Ноланский и блаженный Иероним. Но больше всего об этом миссионерском путешествии рассказывает апокрифический труд сирийского происхождения «Деяния Фомы».

Согласно этому апокрифу Фома заключил с доверенным лицом индийского царя Гундофара контракт, по которому обязался построить дворец. Но по прибытии в Пунджаб (по другим данным на побережье Малабара) вместо строительных работ он занялся проповедью Благой вести. Результатом деятельности апостола стало обращение в христианство самого царя, его приближенных и основанные христианские общины. Гундофар – это реальное историческое лицо, он правил в 40-х годах первого века, что подтверждают данные археологии. Сам апостол Фома во время своей проповеди принял мученическую смерть.

Апостолу Фоме в сравнении с другими апостолами достался самый сложный участок проповеди – Индия. Индусы были готовы принять этические нормы Евангелия, заповеди любви к Богу и ближнему были понятны их сердцу, но догматические истины христианства для индуистов были сложны. Воспринимать Христа как единственного Бога и Спасителя индусам, пораженным учением об аватарах, было проблематично. Они были готовы рассматривать Его как воплощение одного из божеств многоликого индийского пантеона.

Но для того апостолы и были наделены чрезвычайными дарованиями, чтобы проповедовать, убеждать и вселять в людей веру в таких сложных условиях. Индийская миссия апостола Фомы оказалась успешной, индийские христиане до сих пор называют себя христианами апостолами Фомы. Но, к сожалению, существующие сегодня в Индии Маланкарская и Малабарская церкви хоть и возводят себя к апостолу от двенадцати Фоме, чистоту апостольской веры сохранить не сумели. И в этом отношении Индия представляется гигантским полем деятельности для православных миссионеров, как в плане проповеди среди язычников, так и по присоединению индийских церквей к единой, соборной и апостольской Церкви.

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