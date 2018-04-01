Иисус Христос: мятежа не будет

«Славься, Цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя!», – таким словами гладиаторы, выходившие на арену римского Колизея, приветствовали цезаря. Царя Царствующих, шествующего на смерть, население другой столицы – Иерусалима приветствовало иными словами: «Благословен Грядущий во имя Господне!», однако Христос подобно гладиаторам также шел на смерть. Для Него встреча со смертью была последней ступенью земной миссии: Сыну человеческому надлежало пострадать, быть убитым и в третий день воскреснуть.

То, что Христос повелевает жизнью и смертью, Его ученикам было хорошо известно, во время странствия с проповедью по Иудее Он воскресил двух девочек, одну в городе Наин, другую – в городе Капернаум и, накануне входа в Иерусалим вернул к жизни уже начавшегося разлагаться Лазаря.

Для учеников, апостолов и всех жителей Иудеи величие дел Христа, которые Он совершал в течение трех с половиной лет, были очевидными. И сегодня при въезде в священный город Мессию встречали свидетели Его необычайной проповеди. Вдоль всего пути следования Христа стояли люди, они постилали на дорогу свои одежды, кидали пальмовые ветви и кричали: «Осанна Сыну Давидову! благословен Грядущий во имя Господне! осанна в вышних!»

Вполне вероятно, что в их памяти остались не слова Христа о любви и всепрощении, но Его дела: Христос повелевал стихиями, умножал хлебы и рыбу, исцелял больных, изгонял бесов и воскрешал мертвых, уверенно опровергал в богословских дискуссиях авторитетных книжников. Именно такими были представления евреев о Мессии и такого Мессию они ждали. Христос, наизусть цитирующий священные тексты, обладавший невероятной харизмой, и творивший чудеса, был именно таким человеком, Которого желали видеть иудеи своим религиозным и политическим лидером. По их мнению, Он смог бы освободить Иудею от римской оккупации. Однажды евреи предпринимали попытку «сделать Христа царем», но Он не допустил этого (см. Ин. 6, 15).

Теперь, увидев, что знаменитый Учитель торжественно въезжает на осле в Иерусалим, они решили, что наступает час Икс и вышли поддержать Его. Без сомнения, произнеси Христос хоть слово, призывающее к свержению оккупационного режима, тотчас вспыхнуло бы восстание и мятеж.

Такой популярностью Иисуса из Назарета была напугана священническая верхушка, тесно сотрудничавшая с представителями римских властей. В странствующем проповеднике, обличающем потребительское отношение к религии, которое было в тренде у первосвященников и партии фарисеев, они видели большую конкуренцию и угрозу своему благополучию.

Они не ошиблись в своих опасениях, въехав под радостные возгласы в город, Христос первым делом направился в Иерусалимский храм и изгнал из него всех торгующих. Храмовые торговцы входили в структуру аффилированную со священнической верхушкой, и такая скрепа религии и бизнеса, явно не соответствовала изначальным замыслам Законодателя.

Вступать в противостояние с Пророком, за которым стояли тысячи людей (и еще более чем 12 легионов ангелов), первосвященники и торговцы не решились.

Это революционное по своей форме действие, направленное против профанации культа и унижения веры, народ поддержал. Он ожидал большего: массовых знамений, чудес и восстания, которое бы привело к освобождению от власти Рима.

Но Христос не стал использовать локальный план, Его стратегия была макроуровня, она охватывала не только евреев и Иудею, но все человечество.

Уже на суде у Пилата Христос заявил, что Царство Его не от мира сего. Для евреев тот факт, что Иисус оказался под стражей у римлян, стало большим разочарованием, они ожидали царя, который приведет их к материальному достатку, а Он говорил совсем о других вещах. Поэтому неудивительно, что возглашавшие вчера осанну, сегодня кричали «Распни!».

Но таков был божественный план, через крестную смерть воплотившегося Бога спасти все человечество. И это произошло, после распятия Спасителя последовало Его воскресение, Христос стал первенцем из умерших. Как воскрес Христос, так воскреснет и каждый человек. Для Церкви вера и надежда всеобщего воскресения является одной из главнейших истин: «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь».

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