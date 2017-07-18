Игумен земли Русской

Преподобный Сергий Радонежский появился на свет в первой трети XIV века и при крещении был наречен Варфоломеем. Родители его, Кирилл и Мария, происходили из боярского рода и первоначально проживали в Ростовском княжестве.

Кроме Варфоломея у них было два сына, старший Стефан, и самый младший Петр. Когда Варфоломею исполнилось семь лет, он был отдан на обучение грамоте, но учеба отроку давалась нелегко. Привыкший всегда обращаться к Богу, Варфоломей обратился к Нему и в этой ситуации. Молитва мальчика была услышана, его житие сообщает, что у него произошла встреча со старцем, после которой он первым среди других детей.

Этот сюжет изображен на знаменитой картине Михаила Нестерова «Видение отроку Варфоломею». Варфоломей стал не просто прилежным учеником, со временем он станет учителем духовной жизни и основоположником монашества северной Руси.

Еще прежде переселения семьи в село Радонеж, входившего в состав Московского княжества, Варфоломей изъявлял желание удалиться от мира, но смог это сделать лишь после кончины родителей. Они были в преклонных летах, и средний сын служил им опорой в старости.

Перед смертью Кирилл и Мария приняли постриг в Покровском Хотьковом монастыре, а Варфоломей, получив часть наследства, передал его брату Петру. Отныне с миром его не связывали никакие узы и он, во исполнение своего давнего желания вместе с братом Стефаном удалился в глухие леса.

В этом он уподобился древним египетским и сирийским подвижникам, которые уходили далеко в пустыню. Также поступил и Варфоломей, он углубился в пустынь (что значит пустое, нежилое место) и на береге речки Кончуры, на холме Маковец, соорудил хижину и церквушку. Этому место предстояло стать духовным центром Русской земли.

Стефан примерно через год проживания в суровой местности оставил брата, и Варфоломей стал нести подвиги в одиночестве. К нему для совершения Литургии изредка приходил иеромонах Митрофан, живший неподалеку. В один из таких дней он постриг Варфоломея в иноческий чин в честь римского мученика Сергия.

Кротости Сергия были послушны дикие звери, а его молитвы боялись бесы, поначалу немало ему досаждавшие. Вскоре весть о радонежском подвижнике распространилась по всей округе, и к нему стали приходить люди. Со временем пустынное место превратилось в обитель, игуменом которой, после посвящения в священный сан стал преподобный Сергий.

У каждого монаха была отдельная келья, а сам монастырь обнесли деревянным забором. Преподобный нес службу наравне со всеми: рубил бревна, колол дрова, носил воду, пек хлеб, а все свободное время уделял молитве – главному деланию монахов.

Первые пятнадцать лет монастырь испытывал большую нужду, но игумен собственным примером учил братию терпению жизненных трудностей. Непрестанная молитва и духовное делание сделали преподобного Сергия подлинным носителем божественной благодати.

Он творил чудеса подобные тем, что в земной жизни совершал Господь Иисус Христос, преподобный исцелял больных и изгонял бесов, изводил в безводных местах источники воды, а однажды он воскресил умершего крестьянского сына.

Литургию вместе с преподобным Сергием служили ангелы, и сама Божия Матерь удостоила его своим посещением. Но получив от Бога множество духовных дарований, Сергий никогда не превозносился, но смирением преумножал дары. Однажды в монастырь к великому чудотворцу пришел крестьянин, преподобный в том момент в латаном-перелатаном подряснике трудился в огороде. Когда крестьянин спросил, где игумен Сергий, ему указали на него, но крестьянин не поверил, решив, что над ним подшучивают. Он пришел посмотреть на великого угодника, а ему указывали на какого-то обычного чернеца.

И поверил лишь когда увидел, что к этому чернецу приехал с поклоном князь Московский. Преподобный Сергий был одинаков со всеми людьми, и с крестьянами, и с князьями.

А. Кившенко «Сергий Радонежский благословляет великого князя Димитрия Донского на Куликовскую битву», 1874

Когда к нему за молитвенной помощью обратился князь Дмитрий Иванович, собиравшийся на битву с ордынским войском Мамая, игумен Троицкого монастыря не только благословил князя и русские дружины, но и дал двух иноков-воинов Пересвета и Ослябю.

В тот время, когда происходила решающая битва на Куликовом поле, преподобный Сергий вместе с братией монастыря стоял на молитве. Благодаря отваге и мужеству русских воинов, молитве монахов Троицкого монастыря, победа над противником была одержана.

И это не единственный случай помощи преподобного Сергия в ратных делах. Уже в Смутное время, когда Троице-Сергиев монастырь держал оборону от польско-литовских интервентов, преподобный Сергий помогал защитникам своей обители.

Монашеское дело Радонежского чудотворца продолжили его многочисленные ученики. Еще при жизни преподобному было видение, в котором он увидел множество прекрасных птиц. Они символизировали большое число его духовных последователей, основавших свыше сорока монастырей по всей земле Русской. А сам преподобный по праву называется игуменом земли Русской, не только Москва, но и вся Россия считает преподобного Сергия Радонежского своим небесным покровителем.

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