В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Предпасхальный день у православных, живущих по юлианскому календарю и Александрийской пасхалии, выдался очень насыщенным. В 2018 году в этот день отмечаются следующие праздники: Великая Суббота, Благовещение Пресвятой Богородицы и событие, которое православные ожидают с большой надеждой, это схождение Благодатного огня в иерусалимском Храме Гроба Господня.

В храме, построенном в IV веке на месте погребения и воскресения Спасителя, чудо схождения Благодатного огня происходит ежегодно, в канун Пасхи. Верующие рассматривают это как знак того, что человечеству еще отпущено время для жизни и совершения добрых дел. Существует предание (его, правда, нет в святоотеческой литературе), что перед приходом антихриста Благодатный огонь не сойдет, для христиан будет знаком о скором конце света.

В этом году по молитве предстоятеля православной Иерусалимской Церкви патриарха Феофила III, многочисленного православного духовенства и мирян, приехавших со всех концов мира, огонь сошел в 14.16 по иерусалимскому и московскому времени.

Благодатный огонь спецрейсом будет доставлен в Москву и передан в храмы и монастыри столицы и других российских городов.