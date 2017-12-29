Храм в Солнцево Парке – место, где совершаются добрые дела

Для духовенства и прихожан православного храма святого благоверного князя Александра Невского в новомосковском микрорайоне Пыхтино уходящий год выдался осень насыщенным.

Храм, строительство которого было начато в 2013 году, рос на их глазах. После возведения стен, установки куполов, в сентябре этого года были поставлены кресты , в ноябре освящены и на колокольне установлены колокола.

Богослужение пока совершается в вагончике близ храма, т.к. работы по внутренней отделке еще продолжаются, но внебогослужебная жизнь на приходе очень насыщена. В минувшие выходные здесь прошла благотворительная ярмарка, на которой прихожане храма выставили новогодние и рождественские сувениры и игрушки, сделанные собственными руками.

Продукцию, среди которых было немало поделок изготовленных маленькими прихожанами, раскупили буквально за час. Добрая традиция будет продолжена, следующая ярмарка состоится вскоре после праздника Пасхи.

Пример этой общины является свидетельством того, как православные в еще строящемся микрорайоне умеют объединяться не только для молитвы, но и для совершения добрых дел.