Хэллоуин – откровенное прославление уродства, зла и насилия

Протоиерей Максим Первозванский, клирик московского храма Сорока мучеников Севастийских в Спасской слободе. Русская Православная Церковь.

Насколько пагубно для человека вхождение в роль вампира или ведьмы? Мы знаем, что связано с образом имеет связь и с первообразом, образы, которые мы примеряем, отпечатываются в нас. Пока что степень этого влияния серьезно не изучена. Если актер в кино сыграл роль злодея, значит ли теперь, что он стал злодеем? Я думаю вряд ли. Полного отождествления с первообразом не происходит, и если реального серьезного призывания нечистой силы нет, то это игра, и игра не здоровая.

Вообще это очень сложный вопрос, насколько, скажем, просмотр фильмов ужасов способен повредить психику человека. Поэтому вопрос запрещать или нет, у серьезных ученых вызывает противоречивые оценки. Если человек смотрит что-то такое страшное, это не означает, что его начинают преследовать навязчивые страхи, иногда они наоборот уходят.

Но есть другая категория людей, потенциально и реально психически больных, но в скрытой форме, с каким-нибудь обсессивно-компульсивным синдромом, шизофренией или паранойей. Просмотр фильмов ужасов, участие в Хэллоуине и т.п. могут запустить и усилить такие расстройства. Я нисколько Хэллоуин не защищаю, но мне не нравятся однозначные оценки этого мероприятия. В массовом сознании Хэллоуин – это один из способов борьбы со страхами. Лучший способ борьбы со страхом – отнестись к нему несерьезно. Помните еще советскую песенку:

Пускай, капризен успех

Он выбирает из всех

Кто может первым посмеяться над собой.

Смех – это некая защитная реакция. Если у человека есть страхи, избежать их очень сложно. Мне кажется, в массовом сознании это является попыткой посмеяться над такими страхами. В средние века страх перед нечистой силой побуждал людей массово сжигать ведьм. На каждую реальную ведьму приходилась тысяча невиновных женщин, особенно в тех местах, где не было инквизиции, и где вершился самосуд.

Страх нечистой силы в средние века был велик и сейчас происходит тоже самое. Если к человеку, не верующему в Бога, подойдет цыганка и скажет, что на нем порча, он впадет в депрессию или панику. Люди по-прежнему боятся нечистой силы, а на Хэллоуине весело и за этой веселостью страх немного исчезает. Сейчас я говорю про психологическую сторону участия в подобных мероприятиях.

Почему люди участвуют в таких фестивалях? Люди не живут духовной жизнью и вместо этого у них появляются суррогаты. Но следует сказать, что наше общество на Хэллоуине не зациклилось, это всего лишь одна из тем, очень проходная, но ничего хорошего в том, что происходит, нет.

Священник Кирилл Горбунов, директор информационной службы римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве.

Сам по себе Хэллоуин, вопреки распространенному мнению не является католическим праздником. 1 и 2 ноября Католическая церковь празднует два важных праздника, День всех святых и День поминовения всех усопших верных. Это такой день, когда мы особо чувствуем близость незримого мира, святых, которые уже прославлены и пребывают с Богом, и наших умерших, близких людей, находящихся на пути к пребыванию с Богом.

Этим праздникам предшествует день, в который совершаются народные традиции, Католической церковью не одобряемые, но, тем не менее, они присутствуют в народной культуре. Люди знают, что помимо святых и добрых сил есть еще злые, и в исходном смысле этого фестиваля заложена идея смеха над силами зла, чтобы смехом над этими силами показать их бессилие пред добром и его победой.

К сожалению, в современной культуре этот фестиваль оказался совершенно оторванным от христианского смысла. Ни в нашей культуре, ни в западной торжество всех святых не празднуется. Поэтому получается такое откровенное прославление уродства, зла и насилия. Для большинства людей это абсолютно невинный карнавал, хотя довольно и неприятный на вид. Но у многих появляется желание показать, что как будто в этот день дозволено быть злым и проявить в себе бесовскую сторону.

Было бы правильно ходить 1 ноября в храм, молиться и благодарить Бога за торжество добра и красоты, которые мы празднуем в День всех святых, потом, 2 ноября помолиться о наших усопших родных. В этом контексте этот фестиваль имеет некоторый смысл. И тогда никакой специальной программы по противодействию Хэллоуину придумывать не надо. Но в нашей стране он оказывается оторванным от христианских корней и от православной культуры. Этот фестиваль часть современной массовой культуры, для которой характерно нездоровое прославление насилия и зла.

Современные формы празднования Хэллоуина – это атрибут англосаксонской некатолической культуры. Хэллоуин, так же как и Рождество оказался оторванным от своего изначального смысла.

Как противостоять этому на уровне светской культуры, я не знаю. Не думаю, что запреты являются какой-то действенной мерой.

Пастор Дмитрий Лотов, клирик храма святых Петра и Павла в Москве. Евангелическо-Лютеранская Церковь Ингрии на территории России.

В таком виде, в каком проходит празднование Хэллоуина в России, нет ничего хорошего, напялить на себя маску нечистой силы для христианина вообще не приемлемо. Я понимаю, что эти действия шуточные, но в такие игры играть не стоит.

Практика запретов и в царской России и в Советском Союзе применялась всегда, но она ни к чему не приводила. Запрет лишь увеличивает интерес. Христианским конфессиям нужно больше проповедовать о Христе, свидетельствовать о Нем словом и делом. Чтобы у людей интерес лежал ни к общению с нечистой силой, в каком бы виде оно не происходило, а в обращении к Христу.

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