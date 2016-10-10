Харьковской духовной семинарии - 20 лет
фото: pravoslavie.ru

фото: pravoslavie.ru

Предстоятель Украинской Православной Церкви принял участие в торжествах по случаю юбилея одной из ведущих семинарий

9 октября 2016 года, в Неделю 16-ю по Пятидесятнице, Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий посетил с архипастырским визитом Харьковскую епархию, где возглавил торжества по случаю 20-летия возрождения Харьковской духовной семинарии. 

В этот день Предстоятель Украинской Православной Церкви совершил Божественную литургию в Благовещенском кафедральном соборе города Харькова. 

Его Блаженству сослужили председатель Синодального миссионерского отдела Русской Православной Церкви митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, митрополит Криворожский и Никопольский Ефрем, ректор Черниговского духовного училища митрополит Черниговский и Новгород-Северский Амвросий, ректор Харьковской духовной семинарии митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий, архиепископ Изюмский и Купянский Елисей, ректор Курской духовной семинарии архиепископ Сумской и Ахтырский Евлогий, председатель Учебного комитета Украинской Православной Церкви епископ Ирпенский Климент, духовенство города.

За торжественным богослужением Блаженнейший владыка обратился к многотысячной пастве со словом проповеди.

Во время Литургии была вознесена сугубая молитва о мире на Украине.

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