Харьковской духовной семинарии - 20 лет

9 октября 2016 года, в Неделю 16-ю по Пятидесятнице, Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий посетил с архипастырским визитом Харьковскую епархию, где возглавил торжества по случаю 20-летия возрождения Харьковской духовной семинарии.

В этот день Предстоятель Украинской Православной Церкви совершил Божественную литургию в Благовещенском кафедральном соборе города Харькова.

Его Блаженству сослужили председатель Синодального миссионерского отдела Русской Православной Церкви митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, митрополит Криворожский и Никопольский Ефрем, ректор Черниговского духовного училища митрополит Черниговский и Новгород-Северский Амвросий, ректор Харьковской духовной семинарии митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий, архиепископ Изюмский и Купянский Елисей, ректор Курской духовной семинарии архиепископ Сумской и Ахтырский Евлогий, председатель Учебного комитета Украинской Православной Церкви епископ Ирпенский Климент, духовенство города.

За торжественным богослужением Блаженнейший владыка обратился к многотысячной пастве со словом проповеди.

Во время Литургии была вознесена сугубая молитва о мире на Украине.