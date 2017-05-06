Георгий Победоносец: в борьбе с вселенским злом

Георгий Победоносец принадлежит к числу тех немногих святых, которые особо почитаются не только в христианском мире, но и представителями других вер.

Святой Георгий жил в III веке, средневизантийские жития святого говорят, что он родился в Каппадокии, мать Георгия была христианкой, а отец язычником.

Отец, крупный военачальник с детства обучал сына воинскому искусству и рано привлек его к прохождению воинской службы.

Георгий служил трибуном в когорте Непобедимых и принимал участие в Персидском походе Галерия (296-296).

Когда наступило Великое гонение на христиан, Георгий, раздав все имущество бедным и нищим, для исповеднического подвига пришел в столицу восточной части Римской империи, в Никомедию.

В 303 году Диоклетиан издал эдикт, направленный против христиан, за отказ принести жертвоприношение языческим богам, полагалась смертная казнь. И тут к императорскому дворцу является видный военачальник, отличившийся во время римско-персидской войны, и объявляет себя христианином!

Это дело Диоклетиан решил рассматривать лично. Георгий во время допроса исповедовал свою веру и обличил многобожие императора. Ответом, естественно, стали пытки. Георгия долго избивали и пытали, подвергали колесованию, бросали в яму с негашеной известью и мучили всеми доступными способами. Во время жесточайших истязаний святого Георгия укреплял ангел и он оставался жив, чтобы продолжить свидетельство об истинной вере.

Но Диоклетиан подобно фараону, замкнулся в своем упорстве, видя, что действия Георгия подтверждают истинность его веры, он не раскаивался, но все более ожесточался. Даже воскрешение мертвеца, произошедшее по молитвам святого, не убедило Диоклетиана.

Он велел обезглавить Георгия. Но эта видимая победа, на самом деле являлась поражением язычества, т.к. «кровь мучеников, - по словам Тертуллиана, - является семенем христианства», в годы кровавых гонений Церковь духовно крепла и возрастала. Воина Георгия за его особо тяжелые страдания наименовали великомучеником и Победоносцем.

Впоследствии этот эпитет будет переосмыслен в связи с другим чудом, связанным с именем этого святого – с победой над ужасным змием, который «установил дань» над небольшим городом - на съедение чудовищу жители города вынуждены были ежедневно отдавать юношу или девушку.

Узнав о тирании монстра над людьми, Георгий копьем убил змия, а жители города, пораженные этим чудом, стали принимать святое крещение.

Поэтому на иконах великомученик Георгий изображается поражающим змия. Учитывая, что змий в христианской символике олицетворяет собой дьявола, то эту победу над чудовищем можно истолковывать не только буквально, но и аллегорически, что для христиан является преимущественной интерпретацией – «наша брань не против крови и плоти, но против… духов злобы поднебесной» (Еф. 6, 12).

И неудивительно, что святой Георгий изображен на гербе Москвы и России, Москва – это Третий Рим, именно на Москву и на всю Россию возложена миссия по борьбе с вселенским злом. И великомученик Георгий Победоносец вместе с воинством Царя Небесного помогает Церкви земной в этой тяжелейшей борьбе.

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