Духовный центр русского православия в Северной Америке
Духовный центр русского православия в Северной Америке

23 ноября 1902 года в Нью-Йорке освящен русский Свято-Никольский храм в честь святителя Николая Чудотворца

Первый православный приход в Нью-Йорке был открыт в 1870 году, его настоятелем стал датчанин о. Николай Бьеринг. Прежде он был католиком, но перешел в православие после принятия Ватиканом догмата о непогрешимости Папы.

Немногочисленными прихожанами нью-йоркской церкви были члены дипломатического корпуса Российской империи, сам храм называли «консульским», в 1880 году храм был упразднен.

Спустя пятнадцать лет, в 1894 году, епископ Алеутский и Аляскинский Николай основал на той же улице новую небольшую церковь, освященную в честь святителя Николая Чудотворца, заступника всех путешествующих.

Количество русских эмигрантов в Штатах на рубеже веков значительно увеличилось, и домовая церковь уже не вмещала всех желающих. В 1899 году рядом с Центральным парком, на 97th Street, между Madison и 5th Avenue (сейчас это дорогой и престижный район) был приобретен участок земли площадью около 700 квадратных метров.

Будущий священномученник Александр Хотовицкий, в то время настоятель храма, отправил российскому императору ходатайство о необходимости строительства собора на 900 человек.

Николай II поддержал идею: «Дело сие великой государственной важности» - и задал почин, пожертвовав пять тысяч золотых рублей.

Оказал поддержку и протоиерей Иоанн Кронштадтский – он внес 200 рублей и написал на первой странице специально заведенной книги для пожертвований: «Благослови, Господь, эту Книгу и труд, на который эти пожертвования испрашиваются».

Примеру царской семьи и иерархов Церкви следовали многие православные. Нередко прихожане снимали с себя ювелирные украшения и жертвовали их на возведение храма. И эти деньги (смета составила 57 тысяч долларов) удалось собрать.

Первый камень в основание Свято-Николаевского собора, по благословению епископа Алеутского и Аляскинского Тихона, будущего патриарха Московского и всея Руси, был заложен 22 мая 1901 года. Возведением собора занималась лучшая американская строительная компания «Джон Доуни и сын» по проекту архитектора Ивана Бергезена. Он построен в стиле московского барокко.

Колокольный звон 70-ти пудового колокола был слышен даже в самых дальних уголках Централ-парка.

Освящение храма и первое богослужение состоялось 10 ноября (по старому стилю) 1902 года, на нем присутствовало более трех тысяч человек.

«В сем великом городе, - сказал в своей проповеди святитель Тихон, - возведена церковь, достойная русской нации и отвечающая интересам православной веры». В 1905 году он перенес сюда свою резиденцию из Сан-Франциско. Кафедральным храмом епархии стал Свято-Николаевский собор. При соборе существовали два православных братства, мужское и женское.

После октябрьского переворота и вплоть до начала 90-х годов прошлого века число его прихожан несколько уменьшилось: русские эмигранты первой и второй волны предпочитали посещать вновь открытые приходы Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ), необоснованно называя Русскую Православную Церковь Московской Патриархии «сергианской» и «пошедшей в услужение большевистскому режиму».

Настороженно относились к храму и американские власти. Резиденция епископа виделась им цитаделью, из которой Советы ведут свою разведывательную деятельность. Из квартиры в здании напротив собора они вели круглосуточное наблюдение за прихожанами и гостями владыки. Рассказывают, что однажды один из настоятелей храма, утомленный назойливой слежкой, пригласил обитателей «нехорошей квартиры» к себе пообедать. Тем самым он немного разрядил нагнетавшуюся годами тягостную атмосферу...

В начале 1990-х годов ситуация резко изменилась. Эмигранты последней волны, стремясь припасть к вожделенным «кисельным берегам и молочным рекам» далекой Америки, сталкиваются с реалиями эмигрантской жизни и, «чтоб не пропасть поодиночке», ищут на чужбине единения на принципах православных устоев, национальной и культурной идентичности, языковой общности.

Вот уже больше столетия собор остается символом единения русских людей в самом многонациональном городе мира. 

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