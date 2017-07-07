Друг Жениха
Рождество Иоанна Крестителя. Фреска капеллы Торнабуони (c 1486-90), Флоренция. Работа художника Доменико Гирландайо

Рождество Иоанна Крестителя. Фреска капеллы Торнабуони (c 1486-90), Флоренция. Работа художника Доменико Гирландайо

Сегодня Православная Церковь празднует Рождество Иоанна Крестителя

Последний ветхозаветный пророк Иоанн Креститель принадлежал к числу тех немногих святых, направление жизни которых было предопределено свыше.

«Прежде, нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, Я освятил тебя: пророком для народов поставил тебя» (Иер. 1, 5), - эти слова, обращенные к пророку Иеремии, в полной мере относятся к Иоанну Предтече.

Само его появление было предсказано пророком Малахией: «Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною, и внезапно придет в храм Свой Господь, Которого вы ищете, и Ангел завета, Которого вы желаете». 

Он должен был прийти «перед наступлением дня Господня, великого и страшного». События, предшествующие появлению Иоанна на свет, сопровождались чудесами, его родители священник Захария и Елисавета, несмотря на долгую супружескую жизнь детей не имели. И в один из дней о рождении у них первенца возвестил архангел Гавриил, подобное в истории случится позже, когда тот же архангел возвестит Благую весть Деве Марии.

Отец, увидев ангела и получив от него известие о рождении сына, усомнился в его словах, Захария и Елисавета были в преклонных летах.

Но уже очень скоро сомнения праведного священника разрешились, супруга забеременела и родила сына, которого назвали тем именем, которым велел ангел – Иоанн, что в переводе означает Бог смилостивился.

Иоанн появился на свет в городе Иудином (предположительно, это современный Айн-Карем). Согласно церковной традиции он родился на полгода раньше Иисуса Христа.

Ребенок отличался от всех детей, с юности он избрал путь аскетизма: «был в пустынях до дня явления своего Израилю» (Лк. 1, 80). Иоанн поселился в пустынных землях, находящихся к западу от Мертвого моря и здесь готовился к высокой миссии – напомнить иудеям о скором пришествии обещанного Мессии.

Согласно евангельскому описанию, Иоанн носил одежду из власяницы и опоясывался кожаным поясом. Он не ел хлеба и не пил вина, питаясь диким медом и акридами, вероятно, это был один из немногих видов растений, произрастающих в пустыне.

Иоанн не примкнул к другим отшельникам, которых можно было встретить в этом безлюдном месте, но находился под непосредственным водительством Бога.

На пророческое служение он выступил в 15-й год правления императора Тиберия, в то время Иудея была римской провинцией, префектом которой был Понтий Пилат.

Иоанн продолжал линию, которую всегда проводили пророки, призывая людей к не формальному исполнению Закона, но в отличие от своих предшественников, не просто проповедовал, но и крестил приходящих к нему иудеев, и еще яснее говорил о приближающемся Царстве Божием.

Целые толпы народа приходили в пустыню, привлеченные слухом о необычном проповеднике, и крестились, т.е. омывались в водах Иордана во оставление грехов. По словам святителя Филарета Московского, «крещение покаяния дает разуметь, что покаяние в учении Иоанна составляло главную черту, необходимую потребность».

Наставления пророка были просты: «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же» (Лк. 3, 11), но сила его слов была столь велика, что некоторые даже спрашивали, не он ли является Христом. К нему приходил люди всех сословий: земледельцы и ремесленники, сборщики налогов и воины, существует предложение, что интерес к его проповеди проявляли и язычники. Некоторые из приходящих оставляли мирские занятия и становились учениками пророка.

Иоанн называл себя гласом вопиющего в пустыне, а когда явился Христос, он указав на Него, сказал: «вот Агнец Божий, Который берет [на Себя] грех мира» (Ин. 1, 29).

После крещения Христа, которое совершил Иоанн, началась уже миссия Сына Божия.

Сам Иоанн так объяснил происшедшее:

«Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умаляться» (Ин. 3, 29-30).

Христос говорил, что Его Предтеча является человеком, величайшим из всех рожденными женами, называл его светильником горящим и светящим. Однако Иоанн Креститель недолго нес истинный свет людям. За обличение нравственного преступления царя Иудеи Ирода Антипы, управлявшего Галилеей и Переей, он был схвачен и заключен в темницу.

Иоанн окончил свою жизнь также как и многие пророки – мученической смертью. Ирод, хоть и уважительно относился к святому, пошел на поводу у женщин, Иродиады и Саломеи, он исполнил их желание и обезглавил Крестителя. 

Как Предвестник Мессии и величайший святой, в деисисном чине иконостаса православных храмов Иоанн Креститель изображается справа от Христа.

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