Дионисий Ареопагит – богослов и астроном

Во время своего второго миссионерского путешествия апостол Павел среди других греческих городов проповедовал в Афинах. Афины были центром не только языческой мудрости, но и религии. Город переполняли языческие храмы и идолы. Все это привело апостола в возмущение, но он не стал крушить идолов, хотя и обладал такой силой, вместо этого Павел прибег к более мощному и действенному средству – проповеди.



Местом своего обращения к афинянам он избрал Ареопаг, в Ареопаге заседал главный суд города, его компетенция в области религии была неоспорима. Четыре с лишним столетия назад Ареопаг за отрицание многобожия приговорил философа Сократа к смерти. То, что Павел выбрал Ареопаг, говорит о его бесстрашии, ведь он проповедовал совершенно новое учение.



Речь, произнесенная им в Ареопаге, до сих пор является образцом проповеднического искусства. «Афиняне! по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «неведомому Богу». Сего-то, Которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам» (Деян., 17, 22-23).



Необычная проповедь апостола, особенно его слова о воскресении мертвых, эллинам показалась безумием. Они верили в бессмертие души, но не в телесное воскресение. Многие из них сказали Павлу, «послушаем тебя в другое время». Но были и такие, кого пронзила пламенная речь апостола. Книга Деяний называет имена этих людей – Дионисий Ареопагит и женщина, именем Дамарь.



И это неудивительно, Дионисий был человеком, который с юных лет находился в поисках истинного знания. Подобно философам Пифагору и Платону, за знаниями он отправился в Египет и изучал там астрономию. Египетские астрономы славились на весь мир, разработанный ими календарь, был введен в обращение по всей Римской империи Гаем Юлием Цезарем (по этому календарю до сих пор живет Православная Церковь). Примечательно, что до наших времен дошел трактат по астрономии, подписанный именем Дионисия Ареопагита.



Дионисий, находящийся в Египте, стал свидетелем солнечного затмения, которое наступило по всей земле с полудня до трех часов дня во время распятия Спасителя (Мф, 27, 45, Мк., 15, 33, Лк., 23, 44). Как повествует жизнеописание Дионисия, он воскликнул: «Это или Бог, Создатель всего мира, страждет, или этот мир видимый кончается». Через 15 лет, уже в Афинах, он вновь услышит об истинном Боге, и станет верным Его учеником.



Апостолом Павлом Дионисий был посвящен в епископский сан. Это был очень хороший выбор, помимо горячей веры, Дионисий имел превосходное образование и мог доносить христианские истины до своих образованных сограждан, которые еще оставались язычниками. Подобно Павлу он учил афинян со властью. Житие святого Дионисия говорит, что он проповедовал в западных областях Римской империи, Испании и Галлии. Свою проповедническую жизнь он окончил мученической смертью около 110 года.



С именем Дионисия Ареопагита связывают несколько богословских сочинений и, хотя некоторые исследователи авторство Дионисия ставят под сомнение, для Церкви это не так важно, богословское значение «Ареопагитик» (так называется корпус сочинений Дионисия) остается очень высоким. Главный его труд «О мистическом богословии» имел сильнейшее значение на развитие последующей христианской мысли.



Этот трактат посвящен вопросу богопознания, Дионисий говорит, чтобы познать Бога, нужно войти в состояние полного неведения, отказаться от чувств и рассудочной деятельности, нужно отбросить все свои представления, пройти очищение и войти во мрак, потому что Бог пребывает вне пределов наших земных представлений. Путь христианина к Богу, т.е. богопознание, невозможно проделать без выхода за пределы разума и телесных ощущений. Для христианина путь богопознания – единственный возможный путь, это путь совершенства и обожения.



Два других труда Дионисия «О небесной иерархии» и «О церковной иерархии», говорят, что все мироздание создано по иерархическому принципу.

Труды Дионисия в средневековье имели высокий авторитет, на них ссылались многие богословы, как византийские, так и западные. «Ареопагитики» до сих пор являются объектом пристального изучения богословов и философов, которые устанавливают связи «Ареопагитик» с неоплатонизмом, или проводят параллели с феноменологией Хайдеггера. Но для православных включенность этих трудов святого Дионисия Ареопагита в церковную традицию очевидна. Его писания христианин должен пометить галочкой «Прочесть обязательно».

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