Даниил – пророк и толкователь сновидений
Даниил – пророк и толкователь сновидений

Могущественный царь Навуходоносор уважал и побаивался пророка Даниила, память которого сегодня празднует Православная Церковь

Накануне праздника Рождества Христова Церковь вспоминает святых праотцев, людей, являющихся предками по плоти Иисуса Христа, и пророков, которые в своих писаниях говорили о грядущем Мессии и указывали обстоятельства Его Пришествия.

Среди них пророк Даниил, живший в VII веке до Рождества Христова, еще юношей он стал очевидцем страшного разрушения Иерусалима, которое после 18-месячной осады предприняло войско вавилонского царя Навуходоносора II. Религиозный центр иудеев – Иерусалимский храм был разрушен, его священные предметы вывезены, царский дворец сожжен и весь город подвергнут разорению.

Такова была плата иудеев и недальновидного царя Седекии, вступившего в антивавилонский союз с Египтом. Седекию, поставленного Навуходоносором управлять Иудеей после первого покорения Иерусалима, ослепили и вместе с основной массой народа депортировали в Вавилон. Вавилонский плен, по крайней мере, для знатных иудеев, не был слишком дискомфортным. Иудеи продолжали, как отмечает исследователь Древнего Востока профессор Борис Тураев, «жить своею национальною жизнью и даже надеяться на скорое избавление из плена».

И Даниил вместе с другими юношами знатного происхождения имел возможность обучаться «книгам и языку халдейскому», сохраняя при этом верность собственным религиозным традициям. За хранение веры в Истинного Бога он был наделен даром прозорливости и толкования снов. Бог, чтобы воздействовать на человека, возвещать ему Свою волю и подсказывать определенный план, действует через сон.

Правда, для правильной интерпретации сновидения необходим человек, наделенный даром толкования. И таким человеком оказался Даниил. Многочисленные вавилонские жрецы, гадатели и мудрецы не смогли объяснить Навуходоносору его сон, это сделал лишь Даниил. Несколько столетий до описываемых событий другой иудей по имени Иосиф растолковывал сны фараону Египта.

Приснившийся царю истукан с золотой головой, серебряной грудью, медным тазом и железно-глиняными ногами, по словам Даниила обозначал государства, которые последовательно должны были подхватить роль лидера в регионе после Нововавилонского царства (золотая голова), правителем которого был Навуходоносор. Разрушение этого истукана при помощи камня говорило о наступлении эпохи Мессии, Царство и власть Которого противопоставляется всякой земной власти.

Рембрандт «Пир Валтасара», 1635

Даниил расшифровал царю и другое «послание», о психической болезни, которая должна вскоре постигнуть правителя Вавилона за гордость. Пророческую деятельность в Вавилоне Даниил продолжил и при преемниках Навуходоносора, он пророчествовал как о личной судьбе правителей, так он разъяснил Валтасару, что означают таинственные слова «Мене, мене, текел, упарсин», так и о судьбах целых народов. Даниил говорил о пришествии Мессии и о последних днях человечества.

Во время беседы с апостолами о конце света Христос цитирует именно книгу пророка Даниила: «Итак, когда увидите мерзость запустения, ставшую на святом месте, о которой было сказано чрез Даниила пророка - читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы…» (Мф. 24, 16).

Навуходоносор, и его преемники высоко ценили Даниила, он занимал высокие должности, что вызывало зависть других сановников. Они пытались оградить царя от влияния Даниила и даже лишить его жизни, но все их попытки оказались неудачными. Даже, брошенный в ров ко львам, Даниил остался жив. Верность Богу стала для него настоящей силой, которая избавляла от смертельной опасности.

Пророк Даниил скончался в глубокой старости, этого святого почитают иудеи, христиане и мусульмане, а написанная им книга является одной из самых интересных пророческих книг Библии. 

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Организации: РПЦ
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