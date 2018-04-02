Чудо в Египте

Египет – колыбель мировой цивилизации, страна с древнейшей историей. Об этой стране писали Геродот и другие греческие историки, о событиях происходивших здесь, повествуют священные тексты иудеев, христиан и мусульман. Здесь, спасаясь от голода, чудесным образом оказались потомки Авраама, здесь перед фараоном Моисей произвел десять чудес. В Египте от царя Ирода, искавшего убить младенца Иисуса, скрывалось Святое семейство, здесь проповедовал евангелист Марк. Египет стал родиной монашества, давшей миру целый сонм отцов-подвижников, жизнь которых изобиловала чудесами, и, наконец, уже в наше время, в XX веке произошло еще одно чудесное событие.

Вечером 2 апреля 1968 года, в Зейтуне, пригороде Каира, начали происходить явления Божией Матери. Над коптским христианским храмом Святой Девы Марии появилась полупрозрачная светящаяся фигура женщины, которая стояла, преклонив колена у креста, венчавшего купол. Первыми необычайную женщину заметили… рабочие-мусульмане, находившиеся рядом с храмом. И они сразу поняли, кто находится перед ними: ислам в Египте соседствует с христианством долгие столетия, и мусульмане, во-первых, знакомы с верой коптов, во-вторых, 19 сура Корана повествует о Мариам – Деве Марии, и, соответственно, мусульмане уважительно относятся к Матери Христа.

Необычайную картину мусульмане наблюдали недолго, через несколько минут фигура Девы Марии исчезла, но это явление стало регулярным, Богородица над коптским храмом являлась на протяжении трех лет! Периодически Пресвятую Деву можно было видеть с младенцем Иисусом на руках, или вместе с Иосифом и отроком Иисусом Христом. И не только мусульмане, но и копты-христиане, православные, представители других вер и атеисты были свидетелями явлений Девы Марии. Посмотреть на необычайное люди приезжали со всего света, и очевидцами этого события стали миллионы. Явление было зафиксировано фото- и кинокамерами, о нем писали газеты всех стран.

«В 2:45 утра Явление Благословенной Девы появилось светящимся в полный рост, как излучающая свет фосфоресцирующая статуя. После короткого времени Явление исчезло. Потом оно появилось снова в 4 часа утра и оставалось до 5 часов на заре. Сцена была поражающая и величественная», - отмечал Афанасий, кафедральный епископ Бени-Суейфа.

Это чудо на всю жизнь запомнил мальчик, впоследствии ставший настоятелем храма Святой Марии. «Христиане от великой радости плакали, другие веселились, созерцая Деву Марию так близко… Люди молились, каждый на своем языке и по своему обычаю, но все хвалили Бога и Божию Матерь за эту милость», - вспоминает он.

Примечательно, что явления Богородицы сопровождались многочисленными случаями исцелений различных болезней, в том числе онкологических.

Официальные церковные власти – Коптская Патриархия, на основании исследования специальной комиссии, признали чудо. Такие же выводы сделали представители других конфессий, католики – Коптский католический патриарх кардинал Стефан I, и протестанты – Ибрагим Саид, глава протестантского евангелического духовенства.

Атеистически настроенные, но честные скептики также были вынуждены делать подобные заявления: «Я должен признаться, однако, что не нахожу никакого объяснения наблюдениям Девы Марии в 1968-1969 годах в коптской церкви Святой Марии, в Зейтуне, Египет».

Самая сдержанной оказалась реакция православных. И копты, и мы называем себя православными, однако, в учении о Христе существуют значительные различия. Постановления IV Вселенского собора, Коптская церковь вместе с рядом других церквей (Армянской апостольской церковью, Сирийской православной церковью, Эфиопской православной церковью, Эритрейской православная церковь, и Маланкарской православная церковью) не приняла, а потому не состоит в евхаристическом общении с 15 автокефальными Православными Церквами.

Православные довольно скептически относятся к чудесам инославных, хотя следует отметить, что лишь немногие представители русского православного духовенства и научного сообщества по-настоящему хорошо знакомы с духовной традицией Древних восточных церквей. Немногочисленные оценки явлениям в Зейтуне со стороны русских православных оказались совершенно противоположными. Так, профессор Московской Духовной Академии Алексей Осипов, ссылаясь на труды о. Серафима (Роуза), выразил «очень большие сомнения в том, что Каирское чудо имеет христианский характер». Профессор задается вопросом, какая польза от этих явлений, что они дают человеку?

Тысячи людей приходили к храму посмотреть на явление Богородицы

С ним не согласен православный священник, игумен Варсонофий (Хайбулин), он считает, что подобная новость для верующих Советского Союза, находившихся в дискриминационных условиях, была очень одобряющей:

«Была солидарность всех верующих против власти атеистов. Конфессиональные различия были на втором плане… явления Богородицы в Египте сильно воодушевили нас и были расценены как знак скорого падения безбожной власти».

О. Варсонофий считает, что «явления Девы Марии, начиная с Зейтуна, адресованы не только коптам, но и всем христианам».

Для самих коптов, живущих в окружении мусульманского большинства, эти явления были очень серьезным утешением. Это чудо стало неотъемлемой частью жизни Коптской церкви, копты построили два храма в честь Зейтунской Божией Матери, один в Австрии, другой во Франции. На одной из икон, посвященных явлению, Богородица изображена с нимбом из звезд в окружении белых голубей.

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