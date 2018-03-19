Чем больше представителей реакционного духовенства нам удастся расстрелять, тем лучше

С падением самодержавия в российском обществе произошло изменение отношения к Церкви и духовенству. Для Церкви это стало расплатой за многовековой союз с государством. Разочарование в монархии не могло не отразиться на Церкви, которая в течение столетий являлась опорой самодержавия. Однако перемена отношения к Церкви сначала Временного Правительства, а затем и большевиков, не могла изменить миссии Церкви, продолжавшей оставаться тем светильником, который светят во тьме.

Когда в результате Гражданской войны, неурожая и продовольственной политики большевиков на Россию обрушился голод, Русская Церковь задолго того как власти стали выражать беспокойство по поводу последствий голода, обратилась за помощью к лидерам ведущих христианских конфессий – к Римскому папе, архиепископу Кентерберийскому, предстоятелям Православных Поместных Церквей, а также к всероссийской пастве.

По благословению Патриарха Тихона был создан Всероссийский Церковный Комитет помощи голодающим. В епархиях и на приходах начался сбор средств. Православная Церковь возглавила движение помощи голодающим. Однако большевики не хотели, чтобы Церковь руководила этой кампанией и призывала к жертвенности, милосердию и любви.

Новая власть хотела сначала исключить Церковь из общественного пространства – был издан Декрет об отделении «Декрет об отделении Церкви от государства и школы от Церкви», а затем полностью ликвидировать Церковь как структуру и духовенство как класс. Целый ряд большевистских декретов был направлен на достижение этой цели.

В январе 1922 года был издан декрет об изъятии церковных ценностей. Сначала власти спровоцировали голод, чтобы управлять крестьянством в соответствии со своими планами, а затем этот голод использовали как удар по Русской Церкви.

На следующий день после издания декрета Троцкий представил членам Политбюро инструкцию по проведению изъятия церковных ценностей. На практике эта акция привела к тому, что в провинциальном городе Шуя дело дошло до открытого столкновения, о чем Ленин был немедленно извещен. Он был готов к такому раскладу и 19 марта в связи с событиями в Шуе написал знаменитое письмо Молотову, адресованное всем членам Политбюро:

«…Изъятие ценностей, в особенности самых богатых лавр, монастырей и церквей, должно быть произведено с беспощадной решительностью, безусловно ни перед чем не останавливаясь и в самый кратчайший срок. Чем большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше».

Послание Молотову было секретным, Ленин просил не снимать с него копий и после прочтения вернуть. Открыто призывать к ликвидации духовенства Ленин не мог, однако большевики на местах чувствовали волю лидера и исполняли резолюцию буквально. Репрессии по отношению к духовенству резко усилились, большевики приступили к выполнению главного пункта своей программы – борьбой с религией и Церковью.

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