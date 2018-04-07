Благовещение в Великую Субботу

Уникальность церковного календаря заключается в том, что праздники неподвижного круга могут совпадать с праздниками подвижного круга. В этом году такая вариативность привела к празднованию в один день двух больших праздников – Благовещения и Великой Субботы. Они очень близки друг другу и затрагивают общую тему христианской свободы.

«К свободе призваны вы братья», - писал апостол Павел, обращаясь к галатским христианам. Темы свободы проходит красной нитью во всем христианском благовестии. Когда-то на заре человеческой истории, человек отказался от многих даров Божиих, в том числе и свободы, добровольно отдался во власть материального, и стал рабом, звезд, стихий и обстоятельств.

Для того чтобы вернуть человеку его высокий статус, необходимо было совершить действие самого высокого уровня. Разрушить оковы детерминизма под силу было лишь Богу, и Он стал постепенно готовить человечество к освобождению.

Спасение человека невозможно без участия самого человека, поэтому Бог, остановив свой выбор Авраме из халдейского города Ура, начал претворять план по спасению человечества, богословие называет его домостроительством спасения. Авраам стал родоначальником еврейского народа, в котором родилась Дева Мария – Мать Мессии. Но Матерью Иисуса Она стала не автоматически, Бог через Своего посланника архангела Гавриила, спросил у Девы Марии согласие на это. Дева Мария как представитель человечества дала согласие, и история человечества приняло то направление, которое нам известно. Начало освобождению человечества от греха, проклятия и смерти было положено.

Об освободительном характере Своей миссии Христос говорил неоднократно. Так в начале служения Он цитировал пророка Исайю: «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное».

Каждый момент спасительной миссии Христа был направлен на освобождение человека, и это дело Господь продолжил и после смерти. Как повествует Священное Писание, после распятия и крестной смерти, «Он и находящимся в темнице духам, сойдя, проповедал», т.е. сошел душой в ад, чтобы проповедовать всем усопшим людям, жившим на земле со времен Адама.

Предание Церкви говорит, что увидев Бога и услышав Его проповедь, все насельники преисподней побежали вслед за Спасителем. Жизнь в шеоле была безрадостна и сумрачна даже для праведников, поэтому для большинства людей исход из ада, начавшийся в день, который в богослужении называется Великой Субботой, был неизбежен. На иконах Воскресения видно, как Христос выводит из шеола Адама, Еву и других праведников. Ад опустел, и недаром на Пасху читается Слово Иоанна Златоуста, в котором есть такие апостольские слова: «Смерть! где твое жало? Ад! где твоя победа?»

Таким образом, как живущие на земле, получили возможность приобщиться к спасительному делу Христову, так и все усопшие от века люди.

Первоначально план спасения человека осуществлялся в одной локации – маленькой Иудее, но со временем это действие охватило весь мир, и каждый человек, имея лишь добрую волю и веру во Христа как Спасителя и Бога, может принять в нем участие.

Спасение человека по-прежнему происходит при взаимодействии двух воль, божественной и человеческой. В богословии этот процесс называется синергией. Христос даровал человечеству подлинную свободу, но чтобы ее приобрести и сохранить, человеку необходимо прилагать постоянное усилие. Совершая постоянный труд, человек укрепляет свою волю и со временем для него уже не составляет большого труда совершать нравственный выбор в определенных поступках. И уже в этой жизни человек может ощутить прикосновение вечности, ведь Царство Божие внутри человека.

Для того Христос воплотился, для того Он жил и проповедовал живущим на земле, а по своей смерти – насельникам ада, «дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».

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