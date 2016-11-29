Апостол Матфей – автор первого Евангелия

Всякому, кто держал в руках Новый Завет, имя апостола Матфея хорошо знакомо, потому что Евангелием от Матфея, автором которого он является, открывается свод новозаветных книг. О личности писателя нам известно из Евангелия и из книг церковных историков.

Матфей, он называется также Левием, был мытарем – сборщиком налогов, в те времена, да в общем и сейчас, к представителям этой профессии народ не испытывал большой симпатии, налоговики не просто собирали налоги, которые всегда были высокими, но часто злоупотребляли своим служебным положением. Вдобавок ко всему, налоговики Иудеи собирали налоги в казну римских оккупантов.

Христос в притче о мытаре и фарисее, использует образ мытаря, чтобы противопоставить образу фарисея - «правильного» исполнителя Закона. Христа обвиняли в том, что Он «ест и пьет с мытарями и грешниками», т.е. для иудеев грешник и мытарь являлись равнозначными понятиями. Вот из такой среды и был призван Матфей, он оставил свое занятие и пошел вслед за Учителем.

«После сего [Иисус] вышел и увидел мытаря, именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: следуй за Мною. И он, оставив всё, встал и последовал за Ним» (Лк. 5, 27-28).

Вероятно, среди двенадцати он не был единственным, кто разбирался в финансовых вопросах и умел считать деньги, казначеем общины был Иуда Искариот, он таскал с собой денежный мешок и считал шекели.

Евангелие от Матфея является первым написанным Евангелием, об этом говорит церковный писатель Ориген. А поскольку первоначальная проповедь апостолов была обращена к евреям: «…идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева» (Мф. 10, 6), то первое Евангелие было написано для христиан из евреев. Его читателями были христиане Иерусалимской Церкви.

Существует предположение, что Евангелие было написано на еврейском языке, об этом говорят Папий Иерапольский, Ириней Лионский, Евсевий Кесарийский и Ориген, на греческий язык оно было переведено позже. Оригинальный древнееврейский, или арамейский текст Евангелия до нас не дошел, но его в IV веке видел блаженный Иероним.

В своем Евангелии Матфей доказывает евреям, что Иисус Христос является тем Мессией, о Котором говорили пророки. Матфей начинает Евангелие родословием Христа: «Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду и братьев его…», и возводит его к Иосифу Обручнику. Автор 66 раз цитирует Ветхий Завет, чтобы показать евреям исполнение мессианских пророчеств на Христе.

В Евангелии Матфей систематизировал учение Христово, отдельные поучения Наставника, сказанные в разное время разным слушателям, он соединил в единый текст. Он пишет так, чтобы было понятно читателям, в связи с тем, что евреи не произносили имени Божия, выражение Царство Божие он заменяет выражением Царство Небесное.

В сравнение с другими евангелиями у Матфея особенно сильно звучит критика духовных лидеров еврейского народа – фарисеев и саддукеев. Во многих других местах Евангелия Матфей используют ассоциативные связи, понятные только христианам из иудеев.

Рембрандт «Святой Матфей и ангел», 1661.

Апостол Матфей долгое время был проповедником Царствия у своих собратьев в Палестине, впоследствии он совершал служение в разных странах. Амвросий Медиоланский говорил о проповеди Матфея в Персии, Исидор Пелусиот – в Македонии, есть свидетельства о его миссии в стране парфян. Сократ Схоластик писал о миссии в Эфиопии.

Последнее представляете очень вероятным, в Эфиопии была большая еврейская диаспора. Свое происхождение эфиопские евреи возводят к Менелику I, который был сыном царя Соломона и царицы Савской. В Аксумском царстве, находившемся на севере Эфиопии, иудаизм был широко распространенной религией.

Поэтому для апостолов иудейские центры служили своего рода плацдармом и отправными точками для миссии среди язычников. Апостол Павел во время миссионерских путешествий первым делом приходил в синагогу, а затем к язычникам.

Вероятно, такую тактику использовал и Матфей, в Эфиопии было большое число синагог. Но свою жизнь он окончил не среди собратьев по крови, а среди эфиопов-язычников. Как повествует предание, по приказанию местного князька за свою проповедь Матфей был сожжен на костре.

Трудами апостола Матфея, апостола от 70-ти Филиппа и многих других проповедников в Эфиопии утвердилось христианство. В настоящее время Эфиопия – единственная на Африканском континенте страна, в которой христианство является традиционной религией.

Далее в рубрике