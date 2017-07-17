Андрей Рублёв – самый известный русский иконописец

Имя иконописца Андрея Рублёва дало наименование целой эпохе.

По словам академика Дмитрия Лихачева, она «была эпохой возрождения веры в человека, в его нравственные силы, в его способность к самопожертвованию во имя высоких идеалов. Это была эпоха возрождения интереса к собственной истории, к культуре времени независимости Руси, предшествовавшей монголо-татарскому нашествию. Эпоха Рублёва была временем расцвета литературы, эпоса, политического самосознания».

При этом о самом иконописце сохранилось немного сведений. Предположительно, он родился около 1360 года, в средней полосе России, и происходил из ремесленной фамилии, прозвище Рублёв некоторые исследователи производят от слова «рубель», так называли инструмент, используемый для накатки кож.

Андрей – это монашеское имя иконописца, а как он был наречен при крещении, неизвестно.

Его монашеская жизнь была связана с Андрониковым монастырем, первым игуменом которого был ученик преподобного Сергия Радонежского, Андроник. Андрей Рублёв входил в круг людей, бывших учениками игумена земли Русской – Никона Радонежского, Саввы Сторожевского, Афанасия Высоцкого и других.

В 1405 году «чернец Андрей» вместе со знаменитым иконописцем Феофаном Греком и «старцем с Городца» мастером Прохором расписывал Благовещенский собор Московского Кремля. Следующие 20 лет, до самой смерти, он вел жизнь странствующего иконописца-подвижника, расписывая церкви вместе со своим другом Даниилом Черным.

Для Рублёва иконописание было неразрывно связано с духовным деланием, как сообщает Иосиф Волоцкий, инок Андрей через «великое тщание о постничестве и иноческом жительстве» сумел «ум и мысль возносить к невещественному и божественному свету».

В 1408 году Андрей Рублёв и Даниил Чёрный расписывали древний Успенский собор во Владимире, на западной стене храма сохранился фрагмент выполненной ими фрески — композиция Страшного Суда. Через 15 лет иноки Андрей и Даниил выполняли иконописные работы в Савво-Сторожевском монастыре под Звенигородом.

В 1420-х годах они вдвоем расписывали храм святой Троицы в Троицкой обители, построенный над гробом Сергия Радонежского, а после того, как Даниил Чёрный скончался, Андрей Рублёв возвратился в Москву, в Андроников монастырь, где выполнил свою последнюю работу — роспись церкви Спаса, законченную им около 1428 года.

Там же, в Андрониковом монастыре, святой иконописец умер и был погребен в 1430 году.

Иконы, написанные им, считались чудотворными и высоко ценились еще при его жизни.

Вершиной творчества Андрея Рублёва является написанная им после смерти преподобного Сергия икона «Троица» — непревзойденный образец иконописания, шедевр мирового искусства и, самое главное, зримое воплощение православного богословия как искусства умной молитвы.

Три ангела, символизирующие Отца, Сына и Святого Духа, представлены на иконе безмолвно беседующими друг с другом. Ангелы сидят вокруг литургического престола и держат совет, Превечный совет о создании человека и его спасении. Силуэты ангелов образуют чашу, внутри которой находится средний Ангел – Сын Божий, именно Он сойдет на землю для спасения человеческого рода.

Иконописание называют богословием в красках, а иконы Рублёва – это вершина богословия и умного делания. Именно поэтому постановления Стоглавого собора 1551 года повелевают писать иконы Святой Троицы, так как это делал Андрей Рублёв.

Иконы, написанные им, продолжают возвещать людям истину о Боге, в Троице славимого.

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