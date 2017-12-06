Александр Невский – ключевая фигура русской истории

Выдающийся полководец, герой Невской битвы и Ледового побоища, великий князь Александр Невский был мудрым правителем и опытным дипломатом. Политический путь, выбранный им, не позволил исчезнуть Руси, и на многие века определил вектор развития нашего государства.

Александр Ярославич родился 13 мая 1221 года в Переяславле-Залесском. Он был прямым наследником великих Киевских князей, Владимира, Крестителя Руси и Ярослава Мудрого, среди его знаменитых предков Юрий Долгорукий и Всеволод Большое Гнездо.

Ко времени начала государственной деятельности Александра Невского положение Руси было катастрофическим. Нашествие монгольских кочевников в 1237-1238 годах нанесло колоссальный урон русским землям. Города и села были разорены, тысячи крестьян и ремесленников оказались в полоне, торговые связи между городами прекратились. Монголы поглотили восточных и южных соседей Руси – волжских болгар, половцев, печенегов, торков и берендеев. Подобная участь ожидала и русских.

В какой-то степени прежние структуры княжеской власти, с включением в состав Золотой Орды, удалось сохранить отцу Александра Ярославича, князю Ярославу Всеволодовичу. После его смерти продолжать эту линию пришлось уже его сыну Александру. Но кроме монгольского вопроса, князю предстояло решать немецкий вопрос.

«Вражда немецкого племени с славянским принадлежит к таким всемирным историческим явлениям, – по словам историка Николая Костомарова, – которых начало недоступно исследованию, потому что оно скрывается во мраке доисторических времен».

Ливонский орден, имевший своим покровителем одного из самого могущественного правителя Европы, папу Римского, в первой половине XIII века предпринял наступление на славянские земли. Это наступление не являлось простой попыткой одного государства расширить свою территорию за счет другого, это был настоящий крестовый поход, в котором участвовали рыцари со всей Европы, и который ставил своею целью политическое, культурное и религиозное порабощение Северо-Западной Руси.

Кроме Ливонского ордена, русским землям угрожали молодое Литовское государство и Швеция. Новгородское княжение Александра Ярославича пришлось именно на период серьезных внешнеполитических осложнений на северо-западе Руси. И появление князя на исторической сцене уже его современниками было расценено как провиденциальное.

«Без Божия повеления не было бы княжения его», – сообщает летопись.

Политическая интуиция молодого князя подсказала ему правильное решение, отказаться от призрачной помощи против монголов Запада, которую на определенных условиях предлагал папа Иннокентий IV. Было очевидно, что договоры с Западом не могут привести к положительному результату. В начале XIII века европейские правители обнажили свои истинные намерения, когда вместо освобождения от неверных Святой Земли, в 1204 году они захватили православный Константинополь.

Александр будет противостоять любым попыткам западных соседей воспользоваться монгольским нашествием и завладеть русскими землями. В 1240 году он разобьет шведов на Неве, и за эту блистательную победу получит наименование Невский, в 1241 году Александр Ярославич выбьет оккупантов из Копорья, в 1242 году – из Пскова и разгромит войско Ливонского ордена и Дерптского епископа на льду Чудского озера.

Как отмечает Костомаров, Александр Невский избавил русских от участи прибалтийских славян, покоренных немцами, и укрепил северо-западные рубежи Руси.

Обезопасив западные границы Руси, князь Александр Ярославич принялся за дела на востоке. Он четыре раза ездил в Орду, чтобы заручиться поддержкой хана. Военным способом восточный вопрос было решить невозможно, силы кочевников значительно превосходили силы русских, поэтому Александр Ярославич выбрал дипломатический путь.

«Своей осмотрительной политикой, – писал о князе Александре Невском, историк Владимир Пашуто, – он уберег Русь от окончательного разорения ратями кочевников. Вооруженной борьбой, торговой политикой, избирательной дипломатией он избежал новых войн на Севере и Западе, возможного, но гибельного для Руси союза с папством и сближения курии и крестоносцев с Ордой. Он выиграл время, дав Руси окрепнуть и оправиться от страшного разорения».

Взвешенная политика Александра Невского уберегла русское православие от мутации – унии с Римом, позволила Церкви продолжить свою миссию на русских землях и даже за ее пределами, в 1261 году при посредничестве великого князя была образована даже Сарайская епархия с кафедрой в Сарай-Бату, столице Золотой Орды.

По оценке историка Георгия Вернадского, благодаря сохранившемуся православию «как нравственно-политической силы русского народа» было возможно возникновение Русского царства.

Русская Православная Церковь, высоко оценивая жизненный подвиг великого князя Александра Невского, прославила его в лике святых.

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «История»