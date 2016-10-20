То, что мы не видим

Когда мы идем на концерт, спектакль или другое массовое мероприятие, мы думаем о том, что надеть, кого пригласить, как добраться. И меньше всего мы думаем о безопасности и о тех, кто ее обеспечивает. А между тем любое массовое мероприятие начинается вовсе не с проверки звука или света. Все начинается с ведомственных проверок. Запасные выходы, пожарная безопасность, наличие предупреждающих знаков, которые мы даже не замечаем, пока все спокойно.… Все службы, ответственные за нашу с вами безопасность, должны подтвердить: выбранное место подходит для проведения запланированного, все соответствует правилам и нормам. И ровно с этого момента каждая служба начинает работать по своему графику. И вот только некоторые профессиональные секреты.

Полиция

Решение о времени и месте проведения концерта или митинга принимается организаторами совместно с полицейскими. Как только полиция поставлена в известность о проведении того или иного события, начинается разработка плана охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. Учитывается множество факторов и форс-мажорных обстоятельств, на случай которых у правоохранительных органов есть инструкция. Скажем, полиция заметила, что люди в толпе начали вести себя агрессивно (а это случается сплошь и рядом – психологи и социологи считают, что это связано с влиянием необычной обстановки на людей). Что тогда происходит? Информация о возможной вспышке агрессии передается в оперативный штаб по рации, и, если требуется, к месту потенциальной драки отправляются дополнительные силы. Они должны нейтрализовать зачинщиков беспорядка, окружить их так, чтобы отделить от толпы и не дать агрессивному человеку воспользоваться поддержкой компаньонов. [I9Qx6jKaOA4] Полиция никогда не будет допрашивать задержанного хулигана на глазах у толпы – если что-то подобное происходит прилюдно, это носит несколько театральный характер – таким способом правоохранительные органы дают людям понять, что они в безопасности и что все возможные нарушения будут пресекаться. Настоящий допрос будет позже. Часто в случае нарастания агрессии в толпе полиция использует демонстрацию силы. Для этого к месту скопления особо буйных посетителей мероприятия (например, футбольных фанатов) быстро стягиваются дополнительные наряды полиции. Часто они ничего не предпринимают – одного их вида достаточно для того, чтобы утихомирить толпу. Иногда дополнительно правоохранительные органы могут начать фотографировать и снимать на видео самых ярых крикунов – это тоже помогает привести их в чувство без применения силы. Когда настроение масс приходит в норму, дополнительные силы полиции незаметно рассредоточиваются. После завершения праздника или митинга полиция еще некоторое время дежурит на месте проведения мероприятия. Сотрудники правоохранительных органов выстраиваются в «коридоры», по которым толпа движется, не создавая давки. Сотрудники ГИБДД, в свою очередь, изучают возможные маршруты людей и отвечают за безопасность на дорогах, поэтому зачастую в праздничные дни главные улицы города могут перекрывать или ограничивать движения транспорта. Часто ближайшие к местам проведения праздников остановки автобусов или станции метро закрываются. Это делается для того, чтобы «растянуть» гуляющих и не создавать заторов на входах в подземку или в маршрутный транспорт.

Медики

Бригада скорой помощи обязательно должна дежурить там, где ожидается большое скопление людей. Разумеется, приглашение врачей ложится на плечи организаторов самого мероприятия. Если мероприятие носит государственный характер, на место выезжает муниципальная скорая помощь, а организованное частными лицами мероприятие могут обслуживать платные бригады врачей по предварительной договоренности. [39b20eb539628a8f1da0ab2b4ab193d6] Место стоянки специального автомобиля скорой помощи выбирают сами врачи. Например, если медики обслуживают соревнования по борьбе, то машину паркуют в максимальной близости от зала, чтобы специалисты могли оказать помощь в считанные минуты. На такое событие врачи берут с собой «усиленный» набор медицинского оборудования, в который входит дефибриллятор, носилки и чемоданчик с медикаментами для оказания первой помощи. Например, на Олимпиаде 2014 года в Сочи работали около 460 врачей в составе 50 бригад. Поскольку множество соревнований зимних Игр проходит на открытом воздухе, для врачей предусмотрели специальный комплект одежды красного цвета – он выделялся на фоне белого снега, и тем, кто нуждался в медицинской помощи, было проще увидеть дежурных и позвать их на помощь.

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