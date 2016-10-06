В Росздравнадзоре знали об опасности "Авастина" еще пять лет назад



Информацию об этом распространила пресс-служба научно-исследовательского института.

«Сейчас для нас самое главное – оказать этим людям всю возможную помощь», – сообщила главный врач НИИ им. Гельмгольца Марина Харлампиди.

Напомним, 27 сентября 2016 года в клинике глазных болезней на улице Суворова одиннадцати пациентам сделали интравитреальные инъекции (в глазное яблоко) препарата «Авастин». Результатом проведенного лечения стала потеря зрения. По информации, размещенной в СМИ, Следственный комитет начал проверку и принял решение возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

По словам главного врача клиники, массовый характер осложнений – повод проверить качество препарата. Но, по мнению президента Лиги пациентов Александра Саверского, и этой проверки, и этих последствий можно было избежать.

«Мы пять лет назад разослали соответствующие письма, причем там было письмо и от производителя этого «Авастина», в Росздравнадзор с описанием ровно такого же исхода [лечения] в США. Двенадцать ослепших», – сказал в интервью [Б]езопасности Саверский.

По его мнению, причиной трагедии послужили сразу несколько обстоятельств. Во-первых, препарат всем пострадавшим от «Авастина» пациентам вводили из одного флакона, что увеличило риск попадания инфекции. По словам президента Лиги пациентов, возможный механизм инфицирования этим препаратом давно известен, описан и, более того, неоднократно озвучен офтальмологическому сообществу.

Второе нарушение – само использование этого препарата в лечении глазных болезней.

«Авастин» не должен применяться в офтальмологии вообще. В инструкции этого нет. Клинических исследований не проходил. Препарат предназначен для лечения онкологических больных колоректальным раком», – рассказал Саверский.

В инструкции к «Авастину» в разделе «Показания» на самом деле обозначены, к примеру, метастатический колоректальный рак, метастатический рак молочной железы. Офтальмологические недуги в списке показаний не обозначены.

По словам Саверского, попытка предостеречь Росздравнадзор от использования «Авастина» в офтальмологии результата не дала.

«Что нам ответил Росздравнадзор тогда? То, что двадцать процентов лекарств в России обращаются «off label», то есть, за пределами инструкции. И это нормально», – добавил президент Лиги пациентов.

Тем временем компания-производитель препарата опубликовала официальный комментарий, в котором говорится, что в 2011 году врачам были разосланы письма о недопустимости использования «Авастина» в офтальмологии, а также о том, что в НИИ глазных болезней им. Гельмгольца в 2016 году компания данный препарат вообще не поставляла.

Источник: Телеканал Безопасность

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