Попались на любви к селфи

Всей этой информацией могут воспользоваться преступники. Правда, они и сами не прочь поделиться своими подвигами и собрать «лайки». Редакция [Б]езопасности собрала самые глупые промахи преступников в социальных сетях.



1. Пермский насильник был обнаружен на странице своей жертвы. Преступник, видимо, был настолько уверен в собственной безнаказанности, что зашел на страницу жертвы и поставил «лайк». Девушка сразу узнала насильника, а следователи тут же его задержали.



2. 26-летний американец Макси Сопо обвинялся в банковском мошенничестве и решил скрыться от следствия в Мексике. Первое время ему это с успехом удавалось, но зависимость от социальных сетей победила осторожность. Преступник регулярно сообщал друзьям в Faceboоk о том, как хорошо он проводит время в Канкуне. Одним из друзей оказался сотрудник департамента юстиции США, он и сообщил властям нужную информацию.





3. Опять Facebook, и опять американец. В сообществе Crimestoppers в социальной сети пользователи размещают публикации о беглых преступниках. Среди прочего там была информация о Леви Рирдоне, которого обвиняли в мошенничестве. Сообщение преступнику так понравилось, что он не удержался и поставил «лайк». Полиция задержала Рирдона в тот же вечер.4. Молочные ванны на Омском заводе. Если кто-то не помнит эту историю, посмотрите еще раз. Эти парни накануне Нового года выложили в социальные сети фотографии своих трудовых будней. Сотрудники молочного завода купались в емкости с молоком, которое в будущем должно было превратиться в сыр «косичку». Фото «герои» сопроводили комментарием: «Купание в ванне с молоком, для производства сыра «косичка»... Вот почему сыр соленый...» Следственный комитет шутку не оценил, и возбудил уголовное дело.





5. Вор из Екатеринбурга посвятил жертве песню. Спустя несколько месяцев после кражи телефона преступник записал на него песню и выложил на странице хозяйки гаджета. Нашелся ли похититель неизвестно, ведь жертва не стала обращаться в полицию, ограничилась поиском в социальных сетях. Возможно, пожалела преступника, романтик все-таки.

Далее в рубрике