Онищенко призвал "Выжигать каленым железом" никотиновую зависимость россиян



Будущий депутат Госдумы считает пополнение рядов почитателей так называемого пара следствием грамотной реализации этой кампании.

Некое облагораживание обществом электронных дивайсов, поставляющих никотин своему хозяину, окутанному облаком ароматного пара, Онищенко характеризует как самую серьезную атаку на антитабачный закон с момента его принятия.

«Это придумка транснациональных табачных компаний, которые преследует одну цель и, к сожалению, находят поддержку и в нашей бизнес-среде, и в руководящей», – сказал Онищенко.

Еще четыре года назад, когда проект антитабачного закона был направлен на рассмотрение в Госдуму, Онищенко весьма резко высказывался о работе парламентариев и заранее предупреждал, что пойдет на крайние меры, если депутаты этот закон не примут. В тот момент он занимал должность главы Роспотребнадзора.

Впрочем, эти заявленные меры не понадобились. Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» вступил в силу и с 2013 года регулярно пополнялся новыми ограничениями.

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