Изобретения, облегчающие жизнь людей с ограниченными возможностями

Нередко изобретатели направляют все свои усилия для создания устройств и приспособлений, которые помогают людям. Конечно, про пандусы-разметку для слепых знают все, поэтому мы подготовили подборку более интересных инноваций.

Ультразвуковая трость

Эта вещь просто незаменима для незрячих людей. В ней установлена клавиатура со шрифтом Брайля, при помощи которой человек может отправить сообщение или ввести в навигатор адрес. Эта «палочка-выручалочка» поможет владельцу понять, по какой дороге он идет, что находится рядом с ним и так далее. А если на пути возникнет препятствие, трость обязательно подаст сигнал о приближающейся опасности.

Сидения в самолете

Люди с ограниченными возможностями ничем не отличаются от остальных, поэтому любят путешествовать. Однако перелеты и поездки даются им намного труднее. Изобретатели уже придумали способ облегчить путешествия для пассажиров-инвалидов. Специальное авиа сиденье было разработано британскими транспортными дизайнерами компании Priestmangoode. При помощи него пассажир будет чувствовать себя комфортно на протяжении всего полета. Еще один большой плюс, если на рейсе нет пассажиров-инвалидов, то кресло могут спокойно занять и другие пассажиры. О том, что это за кресло, смотрите на видео.

Эротический журнал для слепых



Playboy первым попытался адаптировать свой продукт для слепых. С 70-х годов прошлого столетия редакция выпускала журналы, напечатанные шрифтом Брайля.



Но еще изобретательнее к воплощению этой идеи подошел другой журнал для взрослых - Hustler. При чтении шрифта Брайля задействованы обе руки, а данный журнал можно было читать одной.



Но достичь наиболее эффективного результата удалось художнице и скульптору Лайзе Мерфи. Именно она выпустила журнал «Тактильные ощущения». Все картинки журнала выпуклые, поэтому слепые могут почувствовать каждую картинку на ощупь.



Электромобиль



Пользователи инвалидных кресел не должны сидеть весь день дома, однако с мобильностью у таких людей возникали проблемы. Но был придуман технический способ, при помощи которого человек на инвалидной коляске сможет объехать весь город за один день. Осуществить это можно при помощи транспорта на электрическом питании, который предназначен для людей на инвалидных креслах. Управляется он непосредственно из кресла, а заезжают в такое устройство через дверь багажника. К сожалению, продаются такие электромобили только в Интернете.



Приложение для незрячих людей



Многие люди мечтают помогать инвалидам, но просто не знают, как это сделать. Be My Eyes – хороший способ помочь незрячему человеку, не выходя из дома. При помощи видеозвонка вы связываетесь с человеком, которому нужна помощь. Например, вы сможете помочь ему определить, не истек ли срок годности у продукта или какой из свитеров черный.



На сегодняшний день к проекту присоединилось уже более 411 тысяч человек, а помощь была оказана 164 тысячи раз.



Создатель проекта Ханс Йорген Виберг – слабовидящий, и он думает, что этот проект – инструмент для помощи их сообществу. Благодаря приложению можно изменить повседневную жизнь для людей с ограниченным зрением.



Для того чтобы волонтерам было интереснее, создатели придумали игровую методику. В приложении можно переходить на новые уровни и зарабатывать очки.





Подушка-будильник



Вы когда-нибудь думали, как просыпаются глухие люди? Скорее всего, нет. А вот два чилийских изобретателя Мигуэль Анхель Перес и Педро Гальвес подумали о них и создали специальную подушку. Она поможет хозяину проснуться вовремя и не проспать. Подушку можно установить на определенное время и спокойно ложиться спать. Когда человеку надо проснуться, подушка начинает мягко вибрировать, надуваться и сдуваться. Опять же, разработчики ставили перед собой цель сделать глухих людей более независимыми.



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