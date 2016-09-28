"Дети попали под Жернова": почему у россиянки в Финляндии изъяли детей

28 сентября здесь рассмотрят дело об определении места жительства десятилетней Екатерины Медведевой и пятилетних близнецов – Григория и Ульяны Медведевых.

Мать настаивает на том, чтобы дети жили с ней, с чем не согласен их отец Алексей Медведев. Об этом он уже известил Петрозаводский суд. Соответствующие документы предоставила в распоряжение [Б]езопасностиадвокат Медведева Ирина Селезнева.



Папа может



В своем заявлении Алексей Медведев настаивает на том, что мать детей злоупотребляет алкоголем, является психически неуравновешенным человеком и проявляет агрессию в отношении членов семьи, в том числе и детей. В суде представитель Медведева намерена доказать, что, в отсутствии отца семейства, мать запирала детей в комнате, оставляла их без еды и избивала.

В качестве подтверждения этих фактов адвокат собирается представить суду SMS-сообщения с жалобами на мать, отправленные десятилетней Катей своему отцу.

Что касается вмешательства социальных служб в жизнь семьи российских граждан, Селезнева считает, что власти Финляндии действовали вполне законно и обоснованно, ссылаясь на то, что факт обращения в соцслужбы, действительно, был. Обратилась к ним, по словам Селезневой, школьный учитель Екатерины, которой девочка рассказала, что мама ее била.



Дипломатичная версия



Версию истории от лица Виктории Медведевой широко осветили российские СМИ. Мать изъятых детей заявила в интервью журналистам, что старшую дочь буквально вырвали у нее из рук, а младших работники социальной службы забрали в приют прямо из детского сада.

В беседе с ТАСС Медведева сообщила, что не знает причин, по которым социальные службы отобрали у нее детей. К разбирательству относительно изъятия российских детей из семьи подключился финский правозащитник Йохан Бекман, который акцентировал внимание на том, что законодательство Финляндии позволяет изымать ребенка без суда, без ордера, без объективных причин, особенно, если речь идет о русских родителях.

Виктория Медведева обратилась за помощью к российским властям, и уполномоченному по правам ребенка Светлане Кузнецовой. Ведомство российского детского омбудсмена сейчас разбирается в этой истории, к решению проблемы подключились российские дипломаты.



Из России с любовью



По словам адвоката, выступающего на стороне отца, роль матери Виктория Медведева исполняла редко: «…года полтора не поддерживает отношения с семьей, бывает наездами». Как утверждает Селезнева, представители соцслужб первый раз посетили эту семью как раз в тот период, когда дети проживали только с отцом, мать находилась в России. Социальные службы инициировали расследование по факту жалобы ребенка и, как следует из заявления Алексея Медведева в Петрозаводский суд, вынесли предписание, в котором отцу было указано оградить детей от общения с матерью до окончания разбирательства.

При этом Медведев сам уведомил представителей финских властей о том, что продолжать общаться с детьми их мать все же намерена.

«В связи с постоянными угрозами от Медведевой Виктории Викторовны приехать в Финляндию и насильно увезти детей в Россию, я вынужден был снова обратиться в социальную службу Финляндии и оповестить их о планах их матери», – говорится в заявлении истца.

Сор из избы

«Тут во главе угла стоят финансовые вопросы, бизнес и вопросы имущества, а дети попали под жернова», – так оценивает всю эту историю, ставшую в одночасье конфликтом на международном уровне, Селезнева.

Дело в том, что суду в ближайшее время предстоит «делить» не только детей, но и имущество семьи. Виктория и Алексей Медведевы официально в разводе, причем, как уверяют и сам Алексей и его адвокат, о своем холостом статусе Медведев и не догадывался. Бракоразводный процесс, по словам Селезневой, супруга от Алексея скрыла. Как и тот факт, что вывела бывшего супруга из состава учредителей фирмы, принадлежавшей ранее их семье.

Финансовые решения бывшей супруги Алексей намерен оспаривать в суде так же, как и решение Виктории самой воспитывать детей в России. Причем, судя по заявлениям адвоката Медведева, они готовы выставить на всеобщее обозрение не только семейные конфликты.

«Начнем с налоговой, дойдем до прокуратуры, потому как бизнес (в России) был не совсем чист», – рассказала Селезнева.

Дела несемейные

«Мы не хотели международного скандала. Мы знали, что в России их [детей] тяжело отсудить. Мама есть мама», – заявила Селезнева.

Впрочем, с момента изъятия детей скандал был неизбежен, ведь за последние два с половиной года история Виктории Медведевой оказалась уже пятой в череде подобных решений финских властей отобрать ребенка у матери-россиянки.

Но пристальное внимание к судьбе Кати, Гриши и Ульяны Медведвых должное пойти во благо – российские дипломаты и представители аппарата уполномоченного по правам ребенка все же будут решать детский вопрос, невзирая на финансовую составляющую этой семейной истории.



Источник: Телеканал Безопасность

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