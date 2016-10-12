Что делать, если ваш багаж потеряли при перелете?

Собираетесь в путешествие на самолете и переживаете за свои чемоданы и сумки? Тогда самое время узнать, что нужно делать, если перевозчик умудрился потерять ваш багаж.
Итак, совершаете пересадку или уже добрались до места назначения, но неожиданно на ленточном транспортере не оказалось вашего багажа. Что делать? Первое и самое главное – не паниковать и сохранять спокойствие. Истерический тон помогает разве что детям получить мороженое, а вам, взрослому человеку, он будет просто не к лицу. Пройдите к пункту выдачи габаритного багажа – ваши чемоданы просто могли «не понравиться» кому-то из контролеров, и он, в свою очередь, отсортировал их в отдельный контейнер. Если и там ничего не обнаружилось, тогда необходимо сделать несколько простых шагов.
Обратитесь к сотрудникам у стойки Lost & Found. Стойки розыска багажа часто находятся неподалеку от ленты выдачи. Если таковой сервис отсутствует, смело обращайтесь в представительство авиакомпании, которая осуществляла перевозку. Потребуется заполнить бланк, и здесь максимально подробно опишите ваши чемоданы и сумки – от этого зависит успех поиска. Составить обращение необходимо как можно раньше и не позднее семи дней с даты перелета.
Отдельно обратим ваше внимание на бирки. Багажные наклейки иногда отрываются, что неминуемо приводит к потере ваших чемоданов. Не поленитесь, и до отъезда сделайте свои бирки: укажите имя, фамилию, адрес и телефон. Еще одна тонкость – никому не отдавайте оригинал багажной квитанции – она может понадобиться в суде.
Не оставляйте оповещение о результатах поиска на откуп авиакомпании – звоните в службу розыска регулярно и осведомляйтесь о ходе дел. Но на сегодняшний день любая солидная авиакомпания присваивает номер утерянной единице багажа. Отслеживать ход поиска можно через специальный онлайн-сервис.
Но представим себе наихудшее стечение обстоятельств: ваш багаж по истечении 21 дня так и не был найден. В этом случае вам положена компенсация, но и здесь все не так просто. Большинство стран мира производят авиаперевозки в соответствии с Монреальской конвенцией. В этом случае компенсация составит порядка полутора тысяч долларов за единицу утерянного багажа. Но Россия, Беларусь, Таиланд и ряд других стран придерживаются Варшавской конвенции от 1929 года. В этом случае компенсация составит не более 20 долларов за килограмм утерянного багажа. Если у вас есть основания требовать больше и возможность доказать ценность перевозимого груза – то ваш поход против авиакомпании лучше проводить вместе с грамотным юристом.
Источник: Телеканал БезопасностьДалее в рубрике В Росздравнадзоре знали об опасности "Авастина" еще пять лет назадПациенты Московского НИИ глазных болезней им. Гельмгольца, ослепшие после введения препарата «Авастин», прооперированы и чувствуют себя удовлетворительно.
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