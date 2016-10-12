Что делать, если ваш багаж потеряли при перелете?



Итак, совершаете пересадку или уже добрались до места назначения, но неожиданно на ленточном транспортере не оказалось вашего багажа. Что делать? Первое и самое главное – не паниковать и сохранять спокойствие. Истерический тон помогает разве что детям получить мороженое, а вам, взрослому человеку, он будет просто не к лицу. Пройдите к пункту выдачи габаритного багажа – ваши чемоданы просто могли «не понравиться» кому-то из контролеров, и он, в свою очередь, отсортировал их в отдельный контейнер. Если и там ничего не обнаружилось, тогда необходимо сделать несколько простых шагов.



Обратитесь к сотрудникам у стойки Lost & Found. Стойки розыска багажа часто находятся неподалеку от ленты выдачи. Если таковой сервис отсутствует, смело обращайтесь в представительство авиакомпании, которая осуществляла перевозку. Потребуется заполнить бланк, и здесь максимально подробно опишите ваши чемоданы и сумки – от этого зависит успех поиска. Составить обращение необходимо как можно раньше и не позднее семи дней с даты перелета.



Отдельно обратим ваше внимание на бирки. Багажные наклейки иногда отрываются, что неминуемо приводит к потере ваших чемоданов. Не поленитесь, и до отъезда сделайте свои бирки: укажите имя, фамилию, адрес и телефон. Еще одна тонкость – никому не отдавайте оригинал багажной квитанции – она может понадобиться в суде.



Не оставляйте оповещение о результатах поиска на откуп авиакомпании – звоните в службу розыска регулярно и осведомляйтесь о ходе дел. Но на сегодняшний день любая солидная авиакомпания присваивает номер утерянной единице багажа. Отслеживать ход поиска можно через специальный онлайн-сервис.



Но представим себе наихудшее стечение обстоятельств: ваш багаж по истечении 21 дня так и не был найден. В этом случае вам положена компенсация, но и здесь все не так просто. Большинство стран мира производят авиаперевозки в соответствии с Монреальской конвенцией. В этом случае компенсация составит порядка полутора тысяч долларов за единицу утерянного багажа. Но Россия, Беларусь, Таиланд и ряд других стран придерживаются Варшавской конвенции от 1929 года. В этом случае компенсация составит не более 20 долларов за килограмм утерянного багажа. Если у вас есть основания требовать больше и возможность доказать ценность перевозимого груза – то ваш поход против авиакомпании лучше проводить вместе с грамотным юристом.



Источник: Телеканал Безопасность

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