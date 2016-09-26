"Чтобы лекарство не было хуже болезни". В общественной палате обсудили "Закон Яровой" в части миссионерской деятельности

Например, вести эту деятельность нельзя в жилых помещениях, осуществлять ее граждане могут только от имени религиозной группы, при этом миссионер должен иметь при себе решение общего собрания религиозной организации и ряд других документов.



Проповедовать теперь можно только «среди своих», то есть читать библию мусульманам не рекомендуется. Иностранные граждане, въехавшие в страну по приглашению религиозной группы, могут миссионерствовать только от имени этой самой группы. Это лишь часть нововведений, которые касаются деятельности миссионеров на территории России и, на первый взгляд, в них нет ничего слишком жесткого. Но в применении оказывается иначе.



Прецеденты как они есть



В июле этого года сотрудники правопорядка озаботились детской площадкой баптистского центра в Ноябрьске. Полицейские посчитали создание площадки незаконной миссионерской деятельностью, потому как на качели и горки могли беспрепятственно зайти дети других религиозных взглядов. А закон, как мы помним, разрешает миссионерскую деятельность только «среди своих».



«Эта практика может применяться на любую организацию, у которой открыты двери», - заметил первый заместитель Начальствующего епископа, управляющий делами РОСХВЕ (Российский объединенный Союз веры христиан веры евангельской) Константин Бендас.



В Твери студента из Ганы задержали прямо во время обряда крещения. Формальный повод – таинство совершалось вне религиозного сооружения, а в арендованном бассейне. Иностранного гражданина оштрафовали на 50 тысяч рублей. Правозащитники считают это неправомерным, ведь в частном порядке каждый имеет право исповедовать свою религию.



В Калуге были задержаны иностранные граждане только за то, что присутствовали на религиозном празднике одной из организаций. Речей не произносили, никого не агитировали. Видимо, поэтому дело до суда не дошло, иностранцы несколько часов просидели в отделении полиции, получили штраф в три тысячи рублей.



И, как вишенка на торте, – история из Республики Марий Эл. На сельском празднике пастор одной из церквей взял слово, чтобы поздравить местных жителей. Кто-то из присутствующих обратился в правоохранительные органы, так как гражданину следовало сначала представиться, показать документы, а уж потом поздравлять. Пастор был оштрафован, действие главы села, который все это разрешил, сейчас проверяют правоохранительные органы.



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