Человечество может колонизировать Венеру с помощью тефлона

Венера, а не Марс, вполне может стать подходящим местом для жизни будущих поколений человечества, пишет BBC.

Несмотря на энтузиазм Элона Маска, выбравшего Марс в качестве следующего дома для землян, на Красной планете будущие колонизаторы столкнутся с большим количеством проблем. На Марсе невозможно дышать, там довольно холодно, давление летально низкое и нет почти никакой защиты от опасного солнечного излучения.

Но и Венера не очень гостеприимна. Даже несмотря на то, что с Землей ее много что объединяет. Например, ее масса составляет около 90 процентов от земной, а близость к Солнцу – всего на треть отличается от нашей. Но есть и огромные различия. Если у Марса атмосфера не может похвастаться своим величием, то у Венеры она просто огромна. Атмосфера этой планеты в 90 раз толще, чем на Земле, правда, состоит в основном из углекислого газа (CO2) и, по большей своей части, окутана облаками чистой серной кислоты.

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Благодаря такому объему углекислого газа, планета является настоящей ловушкой для гигантского количества солнечного тепла. А это значит, что поверхность второй планеты от Солнца представляет собой самое жаркое место в нашей системе, кроме разве что самого Солнца. Температура поверхности на ней равна 450 градусам Цельсия, этого достаточно, чтобы расплавить цинк, свинец и большинство органических материалов. Атмосферное давление можно сравнить с нахождением на дне океана под километром воды. В подобных условиях даже атомные подлодки сминаются как банки из-под газировки.

Что необходимо предпринять человечеству для создания колонии на этой планете? На самом деле достаточно одного пункта – нужно избегать нахождения на поверхности.

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Давление на Венере настолько велико, что углекислый газ на поверхности находится в довольно необычном для Земли состоянии. Оно известно, как «сверхкритическая текучая среда». Это не газ и не жидкость, но свойства обоих состояний сохраняются. Например, на Земле сверхкритический СО2 используется в качестве промышленного растворителя и стерилизатора. Так вот, поверхность Венеры буквально покрыта океаном этого вещества.

Советский Союз являлся пионером исследования Венеры. Наша страна посылала зонды к планете в 1960-е, 70-е и 80-е годы. Большинство из них даже не достигли поверхности, меньшая часть совершила аварийные посадки. Самым успешным признана миссия Венера 13, аппарат «жил» на поверхности немногим более двух часов, прежде чем его уничтожили давление и жар. Фотографии, которые аппарат успел отправить на Землю, показали сухой, скалистый и глубоко чуждый человечеству мир.

Совершенно иная ситуация складывается на высоте 50 километров. По словам Джеффри Лэндиса, ученого NASA и по совместительству писателя-фантаста, одного из первых людей, предложивших идею колонизации Венеры, «на расстоянии всего 30 миль от поверхности планета выглядит весьма гостеприимной». Температура здесь составляет 60 градусов Цельсия, при уже имеющихся технологиях, ее можно довести и до вполне комфортных 30 градусов. Сила тяжести на Венере практически равна земной, а это значит, что колонизаторы, прожившие в таких условиях несколько десятков лет, не рискуют пострадать от болезней хрупких костей и слабых мышц.

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Вопрос нахождения на большой высоте в удушливой атмосфере, пожалуй, самый простой среди всей дерзкой схемы. СО2 тяжелее воздуха, что допускает создание наполненных азотом и кислородом воздушных шаров. Причем такие конструкции будут иметь довольно серьезную подъемную силу.

«Сфера диаметром в один километр сможет удерживать 700 тысяч тонн – это два Эмпайр-стейт-билдинга. Диаметр воздушного шара в два километра поднимет уже шесть миллионов тонн. А это сравнимо с небольшим городом», – говорит Лэндис.

Но что произойдет, если воздушный шар порвется? По мнению ученого, к фатальным последствиям это не приведет: «Так как давление внутри баллона будет таким же, как давление снаружи, разрыв будет медленно пропускать воздух, моментального взрыва не будет. Это можно сравнить с открытой форточкой у вас дома».

Защитить воздушный шар от воздействия серной кислоты оказалось еще проще. Решение этой проблемы можно найти практически на каждой кухне мира. В 1985 году советский аппарат Вега, следуя к комете Галлея, пролетел рядом с Венерой, попутно отправив в атмосферу планеты два воздушных шара. Наружный слой этих шаров был покрыт обычным тефлоном. А он, как известно, устойчив к серной кислоте.

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Наконец, проблема добычи полезных ископаемых. Для колонистов это вопрос выживания, возить необходимые ресурсы с Земли, мягко говоря, затратно. Но и здесь современные технологии приходят на помощь: из углекислого газа можно получить кислород и углерод, а серная кислота легко делится на воду, кислород и серу. На поверхности планеты могут работать роботы. Они легко контролируемы, если, конечно, речь не идет об управлении с Земли – радиосигналы только в одну сторону идут порядка 20 минут.

При всех очевидных плюсах колонизации Венеры, паковать чемоданы пока рано. Знаний о планете все еще недостаточно, для того чтобы начать возводить на ней воздушные города. Вторая планета от Солнца все еще является самой малоизученной в нашей системе. Это связано с тем, что основная масса исследований пришлась на самое начало глобального изучения космоса.

Многие ученые делают ставку на проект DaVinci – эта одна из пяти возможных миссий, которая может отправиться к Венере уже в 2021 году. В ее задачи включено изучение атмосферы планеты, в частности ее нижних слоев. Зонд также изучит поверхность, ученые рассчитывают получить много новой информации о тектонической, вулканической истории и действии ветров на Венере.

Источник: Телеканал Безопасность

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