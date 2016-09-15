Блин -комом. Как обманывают в тренажерных залах

При этом сами консультанты и менеджеры на всяческие уловки идут если не ради экономии средств, то для собственной перестраховки. Как понять, что вас водят за нос, и зачем сотрудники это делают, разбиралась [Б]езопасность.



Принимая решение отправиться в спортзал, вы должны понимать, что здесь, как и в любом коммерческом заведении, действуют законы рынка. Любой клиент – потенциальный покупатель дополнительных услуг. Их спектр велик, и основная повсеместная опция – персональные занятия с тренером. Обратите внимание: часто, чтобы набрать больше подопечных, тренер может ходить по залу и делать комплементы новичкам. Ваша логика в этом случае должна быть проста: у хорошего инструктора не должно быть свободного времени на беседы, если только тренажерному залу не месяц-два с момента открытия.



Если все-таки вопрос персональных занятий с тренером для вас принципиален, то приведем несколько уловок из их арсенала. Зная эти приемы, вы сможете избежать неприятностей и пустой траты денег. Некоторые тренеры пренебрегают важными, но травмоопасными упражнениями. Без них вы не сможете достичь прогресса на определенном этапе, но инструктор просто выкинет такие упражнения для собственной подстраховки: травма для вас – неприятности с руководством и временная потеря клиента для него. Кроме того, не стесняйтесь советоваться с другими тренерами. Мнение вашего инструктора об успехах программы занятий может быть преувеличено его желанием оставаться в хороших финансовых отношениях с клиентом.



Отдельный «спектакль» могут устроить для тех посетителей, кто изначально от платных услуг тренера отказался. Представим себе ситуацию, что в зал приходит ну очень накаченный посетитель. Он начинает заниматься и приковывает внимание тех, кто ищет бесплатного совета. Вполголоса таким любознательным он признается: помогают специальные препараты, купить можно тут же – у него из рюкзака. Нужно понимать – «приглашенные артисты» едва ли будут действовать без одобрения руководства фитнес-центра. Но в любом случае необходимо понимать лишь одну простую истину: все допинг-препараты выводят организм за грань нормального функционирования, а это наносит непоправимый вред почкам, печени и репродуктивной системе.



Ряд подвохов может ожидать вас и не в самом тренажерном зале, а рядом с ним. К примеру, не стоит прислушиваться к советам сотрудников кафе при фитнес-центрах. Едва ли они имеют образование в области диетологии, но уговорить вас купить «сверхполезный коктейль» да подороже – однозначно в их интересах. Кстати, изучайте состав блюд. Копеечный морковный сок с дешевыми витаминами могут выдать за комплексный коктейль. Цена будет отличаться от себестоимости на порядок.



Спрашивайте, кто и как замеряет параметры воды в бассейне, если эта услуга присутствует в фитнес-центре. Химии специально могут подливать больше нормы, чтобы реже менять воду. Если после плавания появились зуд и аллергия, немедленно требуйте проверки. Не брезгуют менеджеры спортзалов экономить и на питьевой воде. Может сложиться такая ситуация, что в кулер жидкость попадет прямиком из водопровода. Здесь вывод один: воду перед занятием надо покупать самому.



В целом покупка абонемента в фитнес-центр должна основываться на двух мнениях: вашем личном и опытного знакомого. Можно изучить отзывы в сети Интернет – так легче выявить самопиар или, напротив, клевету конкурентов. Не стесняйтесь и просите вводную экскурсию по фитнес-комплексу перед оплатой услуг, но вместо россказней менеджера сосредоточьте внимание на персонале и занимающихся: чрезмерное обилие последних говорит о безобразной клиентской политике, и вам в последующем придется простаивать в очередях, скажем, к штанге или турнику.

Источник: Телеканал Безопасность

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