Что вы знаете о языках программирования
Что вы знаете о языках программирования

Язык программирования – система знаков, которая позволяет человеку общаться с машиной. Ну как, общаться – заставить выполнять свои команды. Давайте проверим, насколько хорошо вы ориентируетесь в этих языках

Теги:
События: наука
Сергей Ручьёв: Искусственный интеллект – в помощь майнерам Далее в рубрике Сергей Ручьёв: Искусственный интеллект – в помощь майнерамВыступление вице-президента по цифровой интеграции РАКИБ Сергея Ручьёва на секции «Майнинг в России – обязанности и возможности» (#БлокчейнРФ-2018) Читайте в рубрике «Цифровая Россия» Дорогу освоит молодежьВ научно-производственном центре прикладной оптики Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех состоялась 11-я Научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов Дорогу освоит молодежь

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО