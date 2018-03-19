Кто займет Железный трон в России?
Фото: independent.co.uk, Железный трон

Фото: independent.co.uk, Железный трон

Чего не заметили наблюдатели?

Увидеть мир таким, каким ты хочешь, чтобы он стал? Эта утопическая донельзя мечта сбылась у тех, кто, в ожидании более чем предсказуемых результатов всенародного волеизъявления, пришел вчера на Красную площадь. Именно там, невдалеке от стен Кремля, сверкая в лучах восходящего солнца и радуя глаз привилегированной аудитории, парил над Землей… Железный трон.

С ума сойти! Iron Throne? Один из самых популярных символов власти и государственности в мире (после, разумеется, двуглавого орла и триколора)! За то, чтобы усидеть на нем, не поранившись, не первый сезон идет ожесточенная схватка в легендарной «Игре Престолов».

Для тех, кто не смотрел популярный сериал, напомним, что Железный трон был выкован по приказу тамошнего короля-головореза Эйгона I Таргариена, а материалом для создания этого впечатляющего престола, была тысяча острых, словно лезвия бритвы, мечей. До изъятия и промышленной утилизации они принадлежали поверженным врагам киношного самодержца.

Трон располагался в Красном замке (цитадель государственности «Семи королевств» — по сути! — жалкое подобие величавого Кремля). Восседать на престоле можно было исключительно с риском для жизни! Ведь некоторые мечи, из которых был выкован трон, за 300 лет, прошедшие с момента изготовления этого предмета средневекового королевского интерьера, не утратили своей остроты.

Они вполне могли нанести нешуточные увечья «прозаседавшемуся» или «засидевшемуся» правителю «Семи королевств»! Рискнуть и посидеть, поруководить державами имел право либо очередной король, либо его регент. В случае самой крайней необходимости на троне мог поерзать «Десница короля». Этот титул носил человек, игравший роль правой руки государя.

В те минуты, когда правящий лидер уставал и добровольно уходил в отставку либо оказывался обезглавлен кем-то из местных интриганов, именно «Десница» принимал бразды правления в свои руки, превращаясь в единоличного правителя государства и потирая ладони. А вот разного рода челяди, пользующейся любовью менее 1% электората средневековой «федерации королевств», «юзать» трон категорически возбранялось.

Фото: НТВ

И вот! Слыхано ли? Красная площадь! 18 марта 2018 года! Железный трон, словно дожидаясь самого смелого седока, соблазнительно вращался, сверкая лезвиями, под небесами вместе с воздушными шарами патриотических расцветок и другими неопознанными летающими объектами. Происходящее вызвало небывалый ажиотаж у находившихся поблизости людей со смартфонами в руках.

Радовались не только те, кто пришел на избирательные участки в абсолютной уверенности, что своим личным волеизъявлением на выборах президента они повлияют на судьбу своей страны и предопределят реалии, в которых им придется существовать, как минимум, ближайшие 6 лет. Но и те, кого эти реалии удовлетворяют не вполне, либо те, чьи планы на ближайшую «шестилетку» не укладывались в привычную систему координат? Им помогло уникальное приложение Mir X.

Что же такое Mir X? Приложение дополненной реальности MirX – совместный проект Сергея Полонского, ГК «Основа» Александра Ручьева и технологической компании Awespace.

Это уникальная возможность дополнить повседневность «на свой вкус».  Х – знак умножения и символ бесконечных возможностей улучшения и трансформирования реальности под свои индивидуальные предпочтения с помощью программы для смартфона.

Что нужно сделать для этого? Установить программу Mir X, навести камеру на любое из интересующих Вас мест окружающего пространства и решительно преобразить его с помощью Ваших любимых красок либо дополнить знакомый нам мир волшебными образами. Они могут быть почерпнуты из галереи приложения либо созданы собственноручно!

Даже те, у кого вчера была установлена лишь MVP (минимально работающая версия программы Mir X, разработанной  IT-компанией Awespace), получили уникальную возможность преображать реальность, варьируя результаты выборов с помощью инновационного приложения! 

С помощью Мir Х окружающий мир становится таким, каким его хотелось увидеть вплоть до мелочей. На фасадах зданий, в экстерьерах реальных улиц можно увидеть желаемые объекты. Нужно ли говорить о том, что вчера у тех, кто пытался по максимуму использовать возможности приложения, на железном престоле возникали самые фантасмагорические существа? Ответ очевиден.

Остается лишь один вопрос. Кто же займет Железный трон в России? В повседневной реальности этот вопрос, согласно данным Центризбиркома, является более чем риторическим! Сидеть на таком троне может только тот, у кого стальные… нервы.

А что с дополненной реальностью, регулировать которую помогает программа Mir X? Ограничений нет! И претензий у наблюдателей или у ведомства, возглавляемого Эллой Александровной Памфиловой, возникнуть не может.

Главное конкурентное преимущество данного софта заключается в том, что каждый из пользователей, получает возможность создавать миры, где все – включая королей, их регентов и министров! – подчинено лишь стремительно развивающимся инновационным технологиям и людям, которые ими управляют. Вам хотелось бы управлять миром дополненной реальности?

Стоит попробовать!

Качайте. Создавайте. Дерзайте!

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