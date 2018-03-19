Кто займёт Iron Throne?

Поклонники всего нового и необычного в сфере высоких мобильных технологий получили удивительный подарок – сервис дополненной реальности Mir X представил своим пользователям новый набор роскошных анимированных стикеров на тему выборов Президента РФ. Причём, в отличие от официозных и скучных агитационных образцов, то, что создали AR-разработчики – поистине произведение искусства.

Представить себе настоящий трон из «Игры Престолов», парящий над брусчаткой Красной Площади напротив Мавзолея? Считанные годы тому назад, в канун предыдущей президентской кампании, такое могло разве что присниться…

Но сегодня технологии дополненной реальности – это явь, доступная каждому счастливому владельцу смартфона, работающего на платформе iOS (вшиваем ссылку), а скоро разработчики приложения запустят его и на Android. Поклонники популярнейшего сериала «Игра Престолов» уже сейчас могут насладиться его артефактами, перенесёнными в виртуальное пространство – тот же Трон можно не только заставить парить над Красной площадью, но и «поставить» в своей комнате или в офисе.

﻿А дальше уже тело техники, разослать друзьям через мессенджеры и социальные сети или отправить в популярный блог. Все это уже доступно в инструментарии Mir X

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