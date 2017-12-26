Заплыв в будущее

В понедельник вечером, 25 декабря, от пристани «Гостиница Украина» по Москва-реке отправилась яхта Рэдиссон Флотилия, на борту которой собрались инвесторы и перспективные стартапы. Здесь прошла очередная серия Startup Show - события, на котором одни ищут инвестиционные идеи, а другие – наоборот готовы принять деньги на развитие.

Оба этажа яхты были заполнены приглашёнными гостями, а организаторы беспокоились, что может быть перегруз из-за большого количества дополнительно пожаловавших журналистов.

Как и ранее, нынешнее мероприятие заинтересовало инвесторов в первую очередь возможностью познакомиться с по-настоящему инновационными проектами, способными качественно изменить мир.

«Я жду, что нынешнее Startup Show действительно станет грандиозным мероприятием, на котором многие стартапы смогут показать свои особенности. Надеюсь увидеть что-то действительно необычное и инновационное, достойное инвестиций, чтобы получился качественный общественный продукт, способный значительно улучшить качество жизни», - рассказал РП представитель жюри, директор по IT и инновациям «Физтехпарка» Сергей Ручьев.

Вечер торжественно открыл хедлайнер нынешнего Startup Show Сергей Полонский – некогда известный девелопер, подаривший столице один из её нынешних символов – «Москва-Сити», а ныне инвестор, решивший попробовать свои силы на грядущих президентских выборах. Но говорил герой вечера не о политике, а об инновациях.

Так, господин Полонский рассказал, что его на нынешнем шоу интересуют «high-top» проекты, способные создавать будущее. «Пожалуйста, не подходите ко мне с проектами, как построить курятник или как построить небоскреб – это меня не интересует! – предупредил он начинающих предпринимателей. - Если у вас есть идеи, как построить новую планету или создать новую реальность и проект ваш стоит триллион долларов – тогда, конечно, вы попали в правильное место».

Между делом, Сергей Полонский рассказал, что еще начиная с 2010 года занимается майнингом биткойна. И благодаря этому сейчас он скопил более чем солидный капитал.

Вместе с директором по инновациям и IT «Физтехпарка» Сергеем Ручьёвым господин Полонский презентовал мобильное приложение MirX от проекта X, реализованное в технологии дополненной реальности, представленное и за считанные месяцы реализованное командой Awespace, основным инвестором которой является Александр Ручьев, президент группы компаний «Основа». Благодаря этому мобильному приложению, человек может изменить окружающий его мир, используя только свой смартфон. Достаточно открыть программу, навести камеру на любое место и разместить на нем любой желаемый объект. Причем, можно как выбрать из уже готовых моделей, так и создать свою. И новую картину окружающего мира смогут увидеть все пользователи приложения.

Разработчики продемонстрировали работу новой технологии, запустив прямо с корабля виртуальный салют в вечернем московском небе.

«Это проект по созданию параллельного мира дополненной реальности. В нем мы использовали одни из самых совершенных технологий дополненной реальности и внедряли туда свои собственные решения. На данный момент, наверное, это одно из немногих совершенных приложений дополненной реальности», - рассказал генеральный директор Awespace Анатолий Щербаков.

После столь яркого вступления на сцену начали выходить представители стартапов, пришедшие на деловой праздник в надежде найти своих инвесторов. Каждому выступающему отводилось на достижение этой цели ровно 3,5 минуты, в течение которых нужно было презентоваться наиболее ярко.

Из IT-сферы обратили на себя внимание проекты Mark.space и Papercat. Первый позволяет разрабатывать 3D сайты в виртуальной реальности, а второй – автоматизировать продажи в Интернете.

Ожидаемо популярной оказалась и криптотема - на шоу было представлено целых 3 стартапа, связанных с блокчейном и криптовалютой. Первый - Tradin Gene - аукционная платформа на блокчейне, способная заменить реальных брокеров. Второй – Endo – система для создания, хранения и верификации документов на блокчейне. Третий – криптофонд Real Estate Coin.

Продемонстрированы были и более прикладные проекты. Так, проект Hill Hunter позволяет лыжникам и сноубордистам не теряться на склоне самим и не терять из виду своих родных и друзей. А платформа «Deligator 24», как уже видно из названия, позволяет делегировать любые задачи, вплоть до поиска квартиры, фрилансерам, предоставляя гарантии своим пользователям. Обратила на себя внимание система покупки недвижимости без посредников Goglob, наконец, крайне актуальной для предновогодней Москвы представилась разработанная платформа ICO Vogue Auto, которая, как уверяют ее авторы, поможет автолюбителям бороться с пробками.

Отметились в ряду прочих и проекты, адресованные самому бизнесу – так, презентованная технология «Видео доска» позволяет создавать презентации совершенно новым способом, используя лишь свои руки. А уже успешно работающий проект «Грузоvig» предлагает систему автоматизации диспетчерской для грузоперевозок – то, что уже в обиходе у обычных такси, в грузоперевозках сделали только сейчас.

По итогам экспертного отбора призовые места распределились следующим образом.

3 место занял проект «Патентный доверенный», который, как и MirX, был презентован вне конкурса на правах партнёра мероприятия; «серебро» ушло стартапу «Видео доска», а главным триумфатором нынешнего стартап-шоу и обладателем 1-го места стал проект по работе с документами на блокчейне Endo.



Несмотря на ожесточенную битву стартапов и множество интересных прорывных стартапов центральным проектом вечера всё же стал вышеупомянутый проект Сергея Полонского MirX. Большинство членов жюри не только экспертно поддержали данный проект, но и выразили готовность выступить инвесторами этого стартапа, среди них и директор по инновациям и IT «Физтехпарка» Сергей Ручьев.

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