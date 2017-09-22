Юрий Мильнер вошел в список 100 величайших бизнес-умов современности по версии Forbes
Фото alchetron.com

Фото alchetron.com

«Чем выше мы поднимаемся, тем шире становится горизонт и тем больший вызов — заглянуть за его пределы» — Юрий Мильнер

Известный инвестор российского происхождения Юрий Мильнер вошел в список 100 величайших бизнес-умов современности по версии Forbes.

Помимо Мильнера в списке присутствуют американский инвестор Уоррен Баффет, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск, медиамагнат Руперт Мердок, президент США Дональд Трамп, основатель Microsoft Билл Гейтс, мексиканский миллиардер Карлос Слим Элу, один из создателей Google Сергей Брин и музыкант Пол Маккартни.

«Когда я рос в Советском Союзе, отец говорил мне, что если я хочу научиться вести бизнес, то придется заглянуть дальше моего горизонта», - делится своими воспоминаниями сооснователь Mail.Ru Group и создатель инвестфонда DST Global Юрий Мильнер.

Первый раз заглянуть дальше горизонта ему удалось в 1990-х, когда он сделал смелую ставку на интернет. Ныне основа его инвестиционной философии - поддержание основателей стартапов, продвигая прогресс через технологии.

Создав один из самых больших интернет-стартапов в Европе, Мильнер основал DST Global, инвестиционную компанию для работы с интернет-компаниями по всему свету.

«Я всегда верил, что именно интернет станет одним из величайших прорывов для человечества с тех пор, как изобрели электричество.

Думаю, главный тренд, который определил последние десять лет, — это рост числа объединенных в одну сеть устройств: компьютеров, мобильных телефонов, хранилищ информации. И когда есть сеть такого размера, где каждое устройство может общаться с любым другим, возникают удивительные эффекты, - возможность коммуникаций, какой раньше не было.

Последние 10 лет происходило, в основном, накопление информации, а следующие 10 лет будут связаны с усилиями по созданию алгоритмов искусственного интеллекта», - говорит Юрий Мильнер.

В 2012 году вместе с Марком Цукербергом и Присциллой Чан, Сергеем Брином и Анной Войжитски, он основал крупнейшую в мире премию в размере $3 млн. за развитие фундаментальных наук, включая математику: Breakthrough Prize.

А недавно, объединив такие умы как Марк Цукерберг и Стивен Хокинг, он «заразил» их страстной идеей - проектом, посвященном разработке концепции межзвездного флота зондов. По сути, - это первая практическая попытка достичь другой звезды. Аппараты размером с почтовую марку и весом несколько граммов планируется отправить к ближайшей звездной системе — Альфа Центавра, расстояние до которой 4,3 световых года (более 40 трлн. км).

Инвестиции в размере $100 млн. Мильнер планирует вложить из собственных средств: деньги будут потрачены на программу исследовательских грантов, условия которой будут объявлены дополнительно.

В целом, ожидается, что аппараты Мильнера и Хокинга достигнут Альфа Центавра за 20 лет. Но Мильнер уточняет, что если удастся преодолеть определенные технические трудности, то речь скорее пойдет о сроках 25-30 лет.

«В масштабах Вселенной это не такой значительный срок, а в случае успеха мы перейдем грань от цивилизации, которая существует внутри своей солнечный системы, на новый уровень – галактической цивилизации»

Инвестор уверен, что если космический проект добьется успеха, то это раздвинет горизонты возможностей до космического масштаба. Первый взнос в $100 млн. пойдет в основном в инвестиции в исследования и разработки. Сам же объект будет стоить на два порядка дороже»

Юрий Борисович уже заключил два контракта на аренду крупнейших в мире радиотелескопов — австралийского «Parks» и американского «Green Bank», а еще через несколько лет Мильнер ожидает запуск российского радиотелескопа, который носит название «Миллиметрон».

«По некоторым оценкам, количество потенциально обитаемых планет примерно соответствует числу песчинок на всех пляжах Земли», - говорит о своей последней идее Мильнер.

«Мы, конечно, не знаем, какова вероятность возникновения жизни, тем более разумной, но цифры настолько велики, что, с моей точки зрения, нельзя больше игнорировать эту возможность».

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События: экономика
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