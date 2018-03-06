Убийца «нужных» людей

Телефонисты и фонарщики, трубочисты и машинистки, кучера, водовозы, бурлаки на Волге и других реках всея Руси – упоминание этих ремесел минувших столетий вызывает у нас лишь улыбку.

А какие профессии дня сегодняшнего станут историей уже завтра, когда Mr. Blockchain станет полноправным хозяином нашей с вами реальности?

Посредников просим не беспокоить

Желая снять и сдать в аренду, приобрести или продать квартиру, отправиться в путешествие, а также застраховать движимое или недвижимое имущество, мы волей-неволей сталкиваемся с оравой посредников, которые взимают с нас неплохие комиссионные. За что? Знать бы!

Дело дошло до того, что россияне уверовали: «Без промежуточного звена не обойтись». И сегодня нам кажется, что заплатить риэлтору от 50 до 100% при съеме «однушки» в Москве — это данность. В Эру Блокчейна можно рассчитывать на то, что технологии избавят нас от необходимости переплачивать «специалисту», вся заслуга которого заключается в том, что он располагает базой контактов людей, сдающих жилье либо пытающихся его снять.

Полчища риэлторов, которых, порой, приходится ждать по 2-3 часа, то и дело напоминая им о своем желании стать счастливым арендатором или арендодателем, машут нам на прощание рукой, уходя в небытие.

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