Цифровая экономика России. Точки над «i»

27 марта в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной стартовал отраслевой Конгресс разработчиков и пользователей технологии блокчейн, собравший более 2000 участников.

«Конгресс РАКИБ #БЛОКЧЕЙНРФ-2018» был начат сенсационной пленарной дискуссией о развитии блокчейн-технологий, в которой приняли участие представители исполнительных и законодательных органов власти, поделившиеся мнением о становлении новой цифровой экономики в стране, опыте применения блокчейн-технологий, а также их перспективах.

Ключевыми спикерами секции выступили советник Президента Российской Федерации по развитию Интернета Герман Клименко, бизнес-обмудсмен Борис Титов, председатель комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку.

Модератор дискуссии, легендарный журналист и телеведущий Александр Любимов, предложил начать мероприятие с минуты молчания, которой почтили память погибших в Кемерово.

Ведущий российский медиаменеджер сообщил, что председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников внесли на рассмотрение депутатов законопроект, согласно которому в Гражданский кодекс Российской Федерации внесут исторические изменения.

В главном законодательном акте, регулирующем нормы гражданского права, будет закреплено понятие цифры, как имущества. И стоит предположить, что это станет тем долгожданным импульсом для развития цифровой экономической отрасли России, который даст возможность сохранить за нами пальму первенства в мировой криптоэкономике и блокчейне.

Президент компании «ВИDgital» подчеркнул: до недавнего времени складывалось впечатление, что в России существует очень много сил, прежде всего, в политическом истеблишменте, которые хотят запретить криптовалюту и блокчейн. Неоднократно проводились параллели, посредством которых отмечалась опасность потенциальной зависимости от данных инноваций, сопоставимая с зависимостью мировой экономики от курса доллара.

Альтернативная точка зрения была в корне противоположной. Подчеркивалось, что именно в данном направлении нам стоит двигаться, совершать прорыв и становиться лидерами мирового масштаба. На каком же этапе своего развития находится эта дискуссия сегодня?

Советник президента Российской Федерации Герман Клименко подчеркнул, что для сохранения лидирующих позиций в мировой экономике необходимо быть мобильным, оперативно меняться в мейнстриме трансформационных преобразований, отвечать требованиям дня. Это подтверждает история развития интернет-технологий, на освоение которых у государственных структур было потрачено около 20 лет.

Герман Клименко также отметил, что именно сегодня наступает особенно интересное время для продуктивного развития цифровой экономики:

«Мы находимся на самом интересном этапе, когда между государством и обществом назревает консенсус, в том числе, в сфере развития ICO и блокчейн-технологий», — заявил он.

Также Герман Клименко выразил уверенность, что достигнутое взаимопонимание между государством и блокчейн-сообществом приведет к многочисленным позитивным свершениям в России и во всем мире. Он напомнил, что глава Российского государства в своем выступлении перед членами Совета Федерации заявил: «Тот, кто пропустит этот технологический рывок, потеряет все и навсегда».

Была затронута и активно обсуждаемая сегодня тема создания единой евразийской криптовалюты. Герман Клименко полагает, что это являлось бы весьма логичным шагом, ведь основная задача современных криптовалют – межгосударственные расчеты.

«Но необходимо отдавать себе отчет, что пока не будут достигнуты определенные договоренности на межгосударственном уровне, и оборот криптовалют не пройдет через процедуру легализации, говорить о свершениях в евразийском или мировом масштабе не приходится», - отметил он.

Практика Евросоюза, по мнению Германа Клименко, может быть очень хорошим примером того, как могут работать криптосистемы.

Особого внимания на пленарном заседании был удостоен вопрос регулирования и контроля оборота цифровых денег. Возникающее в обсуждаемых законопроектах понятие цифровой ценности, а также сопряженных с ней процессов, вызовет изменения в Гражданском кодексе. Следовательно, на одно из уже существующих или вновь создаваемых ведомств должна быть возложена обязанность по контролю.

Кто же это будет? Росфинмониторинг? Этот вопрос, с точки зрения Германа Клименко, является наиболее дискуссионным. Ведь, с одной стороны, система является децентрализованной. С другой — для того, чтобы поместить в эту систему достоверную информацию, необходим валидатор.

Ответ появится в результате принятия Государственной Думой Российской Федерации ряда законов, которые уже внесены на обсуждение народных избранников. Они разработаны под общим руководством участвовавшего в дискуссии Анатолия Аксакова, председателя комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству.

На данные нормативно-правовые акты возлагаются большие надежды, так как обсуждаемый сектор цифровой экономики все более ощутимо страдает от отсутствия инвестиций. Российским банкам, в отсутствии регулирующего вопросы законодательства, запрещено его финансирование, что вызывает эффект «кислородного голодания».

Выступивший на конференции Борис Титов, уполномоченный при Президенте России по правам предпринимателей, отметил чрезмерную зависимость российской экономики от сырьевого фактора. Он не исключил, что в новейшей истории нашей страны ценность нефти и газа будет иной – менее высокой.

Следовательно, необходимо приложить все усилия для совершенствования новой модели развития, в которой доминирующим и преобразующим фактором является цифровая экономика. Борис Титов отметил, что блокчейн внедряется во все области жизни, становится интересен для всех, может кардинальным образом изменить отечественную банковскую и налоговую систему. Экс-кандидат в президенты выразил уверенность в том, что в обозримом будущем с помощью передовых решений сферы блокчейн-технологий смогут проходить выборы, что позволит сделать процесс народного волеизъявления более прозрачным и четким.

«Партией роста», которую представляет политик, также выдвинуты на всеобщее обсуждение предложения по созданию блокчейн-законодательства. Эти нормативно-правовые акты базируются на лучших мировых тенденциях и достижениях. Внесение законопроекта на обсуждение в Госдуму Борис Титов расценил как прорыв, отметив, что необходимо прояснить правовую основу майнинга и вопросы его налогообложении, которые сегодня туманны.

Сколько же времени займет разработка таких важных для целого ряда позитивных процессов российской экономики нормативно-правовых актов? Ведь в соседней Белоруссии законодательство, регулирующее процессы цифровой экономики, уже существует. И возникло оно буквально за 1 день (во многом благодаря тому, что власть в этой стране сосредоточена в одних руках).

Борис Титов выразил надежду, что развитие законодательства в России будет быстрым, если процессы не встретят противодействия со стороны влиятельных представителей политического истеблишмента нашей страны.

Дополняя его выступление, Анатолий Аксаков отметил, что президент и правительство понимают, что цифровая экономика – шанс для России сохранить за собой передовые позиции в мире и осуществить стремительный прорыв на новый уровень в достаточно короткий срок.

Сославшись на исследования «McKinsey Global Institute», Анатолий Аксаков сообщил, что представители этой всемирной исследовательской организации авторитетно засвидетельствовали: всего за 5-7 лет, опираясь на интеллектуальный потенциал, который имеет Россия в цифровой экономике, страна может выйти на уровень передовых стран мира (США, Южной Кореи).

«Передовые позиции в цифровой экономике, которые Россия может занять в перспективе, самым положительным образом повлияют и на другие, базовые отрасли, будь то сельское хозяйство или промышленность» — заверил Анатолий Аксаков.

По мнению политика сегодня не осталось чиновников, которые не понимали бы важную роль блокчейна и криптовалют в судьбе нашей страны. Но, конечно же, при этом у представителей исполнительной и законодательной власти России есть четкое понимание, что данная сфера должна быть регулируемой.

Коснувшись уже затронутого вопроса о том, какое ведомство возьмет на себя ответственность за регулирование этих процессов, Анатолий Аксаков отметил, что, по крайней мере, на первых порах регуляторов будет много, ведь ожидаемые преобразования в цифровой экономике затронут совершенно разные сферы.

Вопросы, связанные с финансами, однозначно, возьмет на себя Центробанк России. Определенную нишу в контроле над процессами займет Минкомсвязи. Аспекты национальной безопасности, где также сыграет свою особую роль блокчейн, будут курировать силовые структуры.

Что же можно сказать о налогообложении тех, кто сегодня увлечен майнингом, и с тревогой ждет законодательных нововведений?

Анатолий Аксаков отметил, что этот вид деятельности будет приравнен к предпринимательству с установлением соответствующей налоговой нагрузки для майнеров. Однако для данного сектора предпринимательской деятельности, скорей всего, будут установлены налоговые каникулы в течение 2 лет.

Также председатель комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству подчеркнул, что законопроект, связанный с изменениями в Гражданском кодексе и вводящий понятие цифры, как собственности, станет базовым для всех остальных регулирующих вопросы цифровой экономики законов. В подготовке законодательного пакета документов было задействовано огромное количество лучших отечественных специалистов в сфере экономики.

Согласно поручению главы российского государства Владимира Путина пакет нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы цифровой экономики, должен быть принят до 1 июля 2018.

Ожидается, что заявленные законопроекты пройдут три чтения в законодательном собрании Российской Федерации и будут приняты уже июне. Это позволит снять если не все, то многие вопросы, касающиеся законодательного статуса ICO, криптовалют и блокчейна в нашей стране.

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