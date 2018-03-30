Цифровая экономика! А кадры где?

В преддверии принятия Государственной Думой России судьбоносного в истории отечественной цифровой экономики пакета нормативно-правовых актов, ни у кого не остается сомнений, что мы стоим на пороге невиданного технологического прорыва, в корне меняющего нашу жизнь.

Но достаточно ли в России специалистов, которые смогут если не обеспечить полноценное развитие инновационной цифровой отрасли, то хотя бы адекватно адаптироваться в профессиональном отношении к её алгоритмам?

Ответ на этот вопрос участники и приглашенные эксперты искали в ходе проведения панельной дискуссии на тему «Подготовка кадров для цифровой экономики». Представители высших учебных заведений и предприниматели, представители агентства стратегических инициатив и бизнес-сообщества собрались, чтобы рассказать о том, какие программы обучения и бизнес-акселерации существуют сегодня. И что предпринимается для того, чтобы люди, желающие не остаться за бортом эпохи цифровой экономики, смогли поучаствовать в этих программах и получить необходимые знания?

Модераторами мероприятия стали председатель Экспертного совета по экономике и предпринимательству Молодежного парламента при Государственной Думе ФС РФ Алексей Мостовщиков и вице-президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Сергей Ручьев.

На встрече присутствовал председатель совета АНО «Рейтинговое агентство оценки проектов цифровой экономики», исполнительный директор попечительского совета Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, председатель подкомитета Торгово-промышленной палаты по инновационному и венчурному финансированию проектов, кандидат экономических наук, профессор Сергей Безделов.

Спикерами мероприятия стали эксперт и руководитель рабочей группы по оценке рисков оборота криптовалют Государственной Думы, директор центра цифровых технологий и финансовых инноваций Элина Сидоренко, ректор Международного банковского института, директор Института финансовых кибертехнологий Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики Мария Сигова. К ним присоединились руководитель проекта Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов «Кибер Россия» Роман Поволоцкий, управляющий партнер международного фонда «Custodian» Денис Ступин.

Сергей Безделов начал свое выступление с цитаты Билла Гейтса, ставшей, своего рода, лейтмотивом мероприятия: «Мы переоцениваем события, которые произойдут в ближайшие два года и совершенно недооцениваем те, что ждут нас через десять лет». Профессор отметил, что эта фраза полностью соответствует предлагаемым обстоятельствам, в которых сегодня развивается российское общество, стоящее у ворот эпохи цифровой экономики.

Он сообщил, что на территории РЭУ имени Г.В. Плеханова реализовано огромное количество прикладных, повышающих квалификацию, программ, связанных с цифровой экономикой. Активно готовится программа высшего образования. Работает Центр компетенции цифровой экономики. Мэром г. Москвы Сергеем Собяниным выделено 500 млн на строительство обособленного учебного корпуса цифровой экономики.

Сергей Безделов подчеркнул, что сегодня Россия находится на одном из ведущих мест в отрасли, вопросы и проблемы которой стали предметом встречи на Конгрессе. Своим лидерством мы обязаны отечественным разработчикам — «евангелистам» цифровой экономики. Их работы известны во всем мире. Но опыт этих экспертов должен транслироваться новым поколениям отраслевых специалистов. С точки зрения Сергея Безделова необходимы не только программы обучения в институтах и университетах страны, но и профильные предметы в школах. Это поможет подрастающему поколению узнать о парадигме цифровой экономики.

Господин Безделов также засвидетельствовал, что с помощью новейший цифровых технологий достигается абсолютная объективность, отпадает необходимость в экспертном мнении, исключается возможность «отката» рейтинга и, конечно, же, устранение рисков человеческого фактора. В реалиях цифровой экономики, по мнению профессора и кандидата экономических наук, должна быть проведена тщательная ревизия во всех сферах народного хозяйства.

Предварить появление полноценных программ обучения в высших учебных заведениях, по мнению Сергея Безделова, может общение в рамках практических конференций, выходя с которых необходимо транслировать дальше бесценную информацию, почерпнутую от согласившихся принять участие в мероприятиях «бизнес-крипто-ангелов» индустрии.

Сегодня самая активная работа по созданию и совершенствованию учебных программ для кадров ведется в РЭУ имени Г.В. Плеханова, где созданы институт и кафедра цифровой экономики. Высшее учебное заведение, которое представлял в ходе данной секции профессор Сергей Безделов, делает все возможное для успешной трансляции инновационных знаний всем заинтересованным лицам. Происходит это как в формате курсов повышения квалификации, так и в ходе непрерывной научной работы.

«На сегодняшний день можно говорить, что путь от «криптохаоса» к появлению первой докторской диссертации на тему цифровой экономики пройден», - сообщил председатель совета АНО «Рейтинговое агентство оценки проектов цифровой экономики»

В ходе дискуссии на голосование аудитории был поставлен вопрос, должны ли в цифровой экономике, сфере технологии блокчейн, на рынке криптовалют присутствовать только квалифицированные участники?

Большинство присутствующих в зале высказались за необходимость допуска в мир блокчейна исключительно тех, кто имеет статус специалиста!

Однако Сергей Безделов высказался в поддержку меньшинства, заметив, что многие идеи цифровой экономики (в том числе, ключевые) пришли «от народа».

Руководитель проекта Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов «Кибер Россия» Роман Поволоцкий отметил, что блокчейн дает возможность реализации идей каждого, в том числе, и энтузиастов-неспециалистов. Такую возможность дает ICO. Благодаря новейшей технологии у людей появился инструмент привлечения ресурсов для самореализации. Если вчера мы должны были потратить на изыскание средств под свой проект месяцы или даже годы, то сегодня качественная, хорошо осмысленная идея может достаточно быстро собрать необходимые деньги.

Сегодня децентрализация и «крипто-анархизм» против государственных границ, против того, чтобы существовали централизованные системы. Это порождает определенные сообщества, которые вознаграждают за продвижение самой идеи децентрализации.

Brexit и политика Дональда Трампа отчетливо говорят нам: еще вчера мир стремился к однополярности. Но уже сегодня страны отстаивают свои национальные интересы. Технологически это полностью коррелирует с идеями блокчейна.

«Происходящее – не просто хайп. Мы видим рождение абсолютно другого мира, в котором мы будем прозрачны и никогда до этого настолько прозрачны не были!» — заявил Роман Поволоцкий.

Упомянув приведенную Сергеем Безделовым фразу Билла Гейтса, он отметил, что через десять лет о нас будут знать всё. Станут прозрачны вопросы нашей финансовой состоятельности. На виду окажется исчерпывающая картина профессиональной компетенции каждого, в том числе, с учетом опыта преподавания наших учителей, пройденных нами образовательных программ и мест, в которых мы побывали.

Р. Поволоцкий отметил, что спустя десятилетие картина мира поменяется кардинально. Если еще вчера оставалось место для обмана, мошенничества, то с точки зрения цифры и тех следов, которые будет оставлять после себя человек, обмануть и уйти от ответственности станет достаточно сложно: «Мир, в который мы сейчас входим — это мир доверия и прозрачности. Именно недоверие между нами породило спрос технологии блокчейн.

Профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики МГИМО, Элина Сидоренко анонсировала проведение в начале апреля на базе представляемого ею высшего учебного заведения курсов «Юридические аспекты технологии блокчейн».

Однако наиболее острым в ходе дискуссии стал вопрос о том, что же является препятствием для высших учебных заведений в создании и совершенствовании учебных планов и программ по цифровой экономике для высшей школы России?

Свое мнение по этому вопросу высказала Эльмира Шайдуллина, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ и руководитель научно-экспертного центра «Cyber Low». Рассуждая о концептуальных проблемах образования цифровой экономики, она отметила, что очень многие учебные заведения создали сегодня свои курсы повышения квалификации и переподготовки кадров для работы в условиях цифровой экономики. Но, по мнению Эльмиры Шайдуллиной, этого катастрофически недостаточно.

«На самом деле проблема лежит гораздо более глубоко, чем создание курсов, — сообщила она. — «Федеральные государственные образовательные стандарты России не содержат компетенции, которые позволяли бы представителям «вымирающих» профессий (юристам, экономистам, статистам) реализовывать свое призвание и направление, приспособляясь к условиях цифровой экономики. Если мы будем обучать таких специалистов в прежней традиции, то к 2030 году они окажутся людьми без профессии. Это создает угрозу масштабной безработицы».

«Приведу пример! – продолжила Эльмира Шайдуллина. — «Какая компетенция предусмотрена Федеральным государственным образовательным стандартом для юристов в предлагаемых обстоятельствах цифровой экономики? Всего лишь навыки работы с компьютером. Но ведь этого недостаточно. Сегодня компьютерные технологии полностью заменяют юристов. «То есть, вполне возможно, мы воспитываем не юристов цифровой экономики, а, к примеру, игроков в «танчики», — допустила эксперт.

Практику тиражирования всевозможных курсов подготовки к работе в условиях цифровой экономики, которые есть в разных университетах страны, Эльмира Шайдуллина назвала «заплаточной», имея в виду, что вместо получения полноценного образования, позволившего бы успешно и продуктивно работать в реалиях «Эры блокчейна», слушатели продолжают… осваивать компьютер, как это было и в 90-е годы.

«Необходима полная переориентация образования в условиях цифровой экономики!» - считает опытный преподаватель Финансового университета.

Эльвира Шайдуллина также напомнила собравшимся, что 28 июля 2017г. Правительством РФ принята программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Согласно ей — уже в четвертом квартале 2019 года! — предполагается создание системы раннего выявления, поддержки и сопровождения высокомотивированных и талантливых обучающихся на основе профиля компетенций и персональных траекторий развития. Предусмотрена даже грантовая поддержка педагогов и организаций, работающих с высокомотивированными талантливыми детьми и молодежью.

Однако ни нормативно-правовых актов, ни материальной базы для создания такой системы до сих пор нет. Сегодня предпринимаются попытки создания рабочей группы при министерстве образования РФ, которая занималась бы актуализацией Федерального государственного образовательного стандарта и ФЗ «Об образовании», а также всестороннее содействовала бы формированию заявленной постановлением Правительства РФ «системы раннего выявления талантов».

Но почему же вузы, имеющие право корректировать программы, не занимаются этим самостоятельно, модернизируя программы для реалий и предлагаемых обстоятельств цифровой экономики?

По мнению Эльмиры Шайдулиной такой работе мешает отсутствие императивных норм.

Профессор Сергей Безделов отметил, что любое образование неизбежно будет отставать от деятельности практиков. И в условиях отсутствия выстроенной схемы образования, необходимо быть ближе к тем, кто формирует фундамент цифровой отрасли – программистам и аналитикам, сталкерам в мир цифровой экономики.

«Но если у вузов есть возможность на 70% упаковать это правильной терминологией, систематизировать знания, на основе которых можно корректировать и даже формировать свои образовательные программы, то это необходимо делать. И сегодня такая практика принята в РЭУ имени Г.В. Плеханова», - поделился с аудиторией профессор Безделов.

Вице-президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Сергей Ручьев резюмировал дискуссию, отметив беспрецедентно важный момент:

«Сегодня мир борется за собственное понимание цифровой экономики, постигает, насколько эта тема обширна и беспредельна, - сказал Сергей Валерьевич. — Мы собираемся делегировать вопрос производства разного рода продуктов и выполнения каких-то сценариев машинам. Речь идет о смарт-контрактах, заполняющихся без участия человека формах, системах дополнительной фиксации требований и так далее. Но, к сожалению, мы совершенно забываем, для кого это работает?

Обычный пользователь уже сейчас с трудом понимает, где и как ему зарегистрироваться! – отметил вице-президент РАКИБ. — И уж тем более не всегда знает, что в результате этой регистрации с ним произойдет в большой цифровой системе координат. Мы можем бесконечно самообучаться, заниматься «machine learning-ом» нашим устройств. Но при этом полностью оторвемся от тех, кто это сможет когда-нибудь полностью расшифровать и получить от этого удовольствие.

Начнется навязывание стандартов, способов, технологий, предложений о регистрации тут и там. «Заполни форму! Не заполнил – вот тебе штраф. Не соответствуешь требованиям – не прошел dead-line!». Так можно вызвать лишь агрессию населения и пользователя к тем прекрасным инновациям.

Помимо этого здесь есть эффект конкуренции разных подходов! – детализируют проблему Сергей Ручьев. — Кто-то прошел эволюционный путь в одну сторону. Но другой говорит, что это был неправильный подход, и эволюция «шла не по тем рельсам». Пока идет эта дискуссия, страдает массовый потребитель, являющийся заказчиком цифровых продуктов.

Мы уже сейчас должны дать ему возможность продюсировать эти продукты, быть вовлеченным в производство технологий, вещей, которыми он будет пользоваться потом. Тем самым мы сможем формировать понимание людей, что всё это делается сегодня для них.

В первую очередь я предусмотрел бы в этой проблемной ситуации возможность вовлечения большого количества пользователей в создание этих правил, законов регулирования, понимания и осмысления концептов, а также вовлек бы в эту работу широкий круг так называемого «крауд-майна». Некоего будущего интеллектуального потребителя. Он должен сформироваться вместе со своими потребностями, запросами. А затем мы вернемся к вопросу создания стандартов, правил и концепций.

В завершении секции «Подготовка кадров для цифровой экономики» конгресса «#БЛОКЧЕЙНРФ-2018» модератор Алексей Мостовщиков озвучил среднюю стоимость курсов, благодаря которым наш современник может расширить диапазон своих знаний в цифровой экономике. Она составляет 70-80 тысяч рублей. Необходимость скорейшего создания государственных образовательных программ и стандартов для многих является очевидной.

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