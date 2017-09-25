Центробанк вызвали «на ковёр»

Уже во вторник, 26 сентября, в Государственной Думе состоится детальный разбор более чем спорной политики, которую Центральный банк РФ проводит в последнее время. Как неоднократно писала «Русская Планета», экспертное сообщество именно на Регулятор возлагает главную вину за фактически имеющий место банковский кризис в России.



В ходе анонсированного Круглого стола с участием депутатов Госдумы и экспертов банковской сферы представители ЦБ ответят на, как ожидается, ряд не самых приятных для себя вопросов – в частности, как так вообще могло получиться, что у успешных и работающих кредитных организаций вдруг возникли серьёзные проблемы с ликвидностью и почему ЦБ при взаимодействии с банками явно отказывается от принципов равноудалённости – выделяет миллиарды из бюджета на спасение «Открытия» и «Бинбанка», но при этом отказывает собственнику «Югры» в санации за счет собственных средств.



Неоправданно агрессивная политика Регулятора уже нанесла ущерб бюджету России в размере почти 3 триллионов рублей.



Участниками дискуссии заявлены первый заместитель председателя Комитета ГД по бюджету и налогам Сергей Михайлович Катасонов, Уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Юрьевич Титов, представители органов государственной власти и, конечно, Центрального банка.



Напомним, сейчас в Московском арбитражном суде уже находится дело по иску владельцев банка «Югра», которые оспаривают решение Регулятора о вводе в банк временной администрации и лишении его лицензии в июле нынешнего года. «Русская Планета» внимательно следит за развитием этой ситуации.





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