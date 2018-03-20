Торгово-промышленная палата РФ обсудила будущее криптоиндустрии

В Москве, в конгресс-центре РЭУ им. Г.В. Плеханова прошло первое открытое заседание подкомитета по развитию инструментов финансирования инновационных и венчурных проектов Торгово-промышленной палаты РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям.

На заседание были приглашены представители законодательной власти, Администрации Президента, министерств РФ, Центрального Банка, государственных корпораций, банков, общественных организаций, бизнеса, ведущие эксперты цифровой экономики, крипто и краудфонды, инвесторы, СМИ.

В заседании приняли участие председатель подкомитета по развитию инструментов финансирования инновационных и венчурных проектов Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Безделов, председатель Комитета по финансовым рынкам и кредитным организациям Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Владимир Гамза, российский политический деятель, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва Сергей Шулепов, вице-президент по внедрению механизма «Escrow» Денис Душнов, директор Института управления и социально-экономического проектирования ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова» Надежда Сурова, начальник отдела методологии и анализа рисков финансовой доступности (на правах Управления) Юрий Божор, президент АНО «Центр защиты вкладчиков и инвесторов» Артем Генкин, заведующий отделом по взаимодействию с органами государственной власти департамента развития торгово-промышленных палат ТПП РФ Илья Зубков, член совета Рейтингового агентства оценки проектов цифровой экономики Павел Новицкий.

Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ) раскритиковала законопроект «О цифровых финансовых активах», который 20 марта внесла в Госдуму группа парламентариев.

Законопроект закрепляет определение криптовалюты как имущества в электронной форме, а также устанавливает особый порядок совершения на территории РФ сделок с ней.

По мнению экспертов, законодательная инициатива создает преимущества для работы с криптовалютами для иностранных инвесторов, ограничивая при этом возможности российских, что может привести к утечке криптоинвесторов из России.

В частности, основной скепсис относится к предложению осуществлять обмен криптовалюты на российские рубли через специальных юридических лиц - операторов обмена цифровых финансовых активов. Также велась речь о признании майнинга предпринимательской деятельностью.

Новый конгресс «Блокчейн-2018» запланирован на 27-28 марта. Именно там РАКИБ сформирует предложение по доработке данного законопроекта и направит его в правительство РФ.

На мероприятии также присутствовал вице-президент по цифровой интеграции «Российской ассоциации криптовалют и блокчейна» (РАКИБ), директор по инновациям и IT «Физтехпарка» Сергей Ручьёв, который дал эксклюзивный комментарий медиа-изданию «Русская Планета» и проекту «Умная Страна»:

«На сегодняшний момент стратегически важным является проведение в стране не запретительной, а именно разъяснительной программы, как в сфере цифровой экономики, так и в сфере криптоиндустрии и блокчейна.

Вся работа должна вестись комплексно и включать в себя не только сухое информирование граждан, но и выстраивание некой линейки «информирование-просвещение-обучение».

Только в такой связке можно комплексно реализовать разъяснительную политику и, тем самым, показать все возможности, которые дает криптоиндустрия, а также указать и риски, формируя в людях принятие ответственности за свои решения.

Таким образом, удастся соблюсти функцию демократического государства, предоставив людям выбор для своих действий.

Сугубо запретительная политика со стороны государства, на мой взгляд, всегда становится неким локомотивом для развития теневого сектора в экономике, что всегда несет огромные риски для населения. Этого допускать не стоит.

На данный момент Центробанком реализуется большая программа в сфере цифровой экономики по повышению финансовой грамотности населения. В эту же программу вовлечены основные участники банковской деятельности, такие как Сбербанк, Внешэкономбанк и ВТБ. Огромным пластом работы в данном направлении является работа со школьниками, в которую можно оперативно внедрить криптоиндустрию и технологии блокчейн.

Считаю, что особый акцент в данном направлении нужно делать именно на детях. Например, нами в феврале на территории «Физтехпарка» уже запущена школа программистов на блокчейне для школьников».

РАКИБ – Российская ассоциация криптовалюты и блокчейна.

Целью организации является содействие распространению и глубокой интеграции в экономику страны технологии «блокчейн», а также координация предпринимательской деятельности членов ассоциации, представительство и защита их общих имущественных интересов, разработка и реализация комплексов согласованных мероприятий, проходящих в Российской Федерации и за рубежом.

«Физтехпарк» — технопарк высоких технологий, созданный при поддержке Минкомсвязи РФ и Правительства Москвы. Его цель — помочь молодым компаниям сделать первые шаги на технологическом рынке.

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