Токены. Только сегодня и по суперцене
Токены. Только сегодня и по суперцене

Примерно такую тему видит в заголовке письма потенциальная жертва кибер-преступников, выманивающих средства под прикрытием ICO

Мошенники, работающие в сети, давно превзошли великого комбинатора, который знал 400 сравнительно честных способов увода денежных средств у добропорядочных граждан.

Еще вчера мы получали письма и сообщения, в которых было необходимо пройти по фишинговой ссылке, чтобы «получить перевод» или «подтвердить одобренный в банке кредит», срочно помочь товарищу, оказавшемуся в беде, или выручить родственника, который «совершил ДТП с далеко идущими последствиями».

Сегодня «интернет-проходимцы», изобретшие «инновационные методы обмана», напоминают нам о том, что мы, якобы, интересовались стоимостью токенов и просили направить уведомление, когда их цена станет доступной.

Полную версию статьи читайте в рамках нашего спецпроекта об инновациях на портале «Умная страна»

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События: наука
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