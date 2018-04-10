Токены. Только сегодня и по суперцене

Мошенники, работающие в сети, давно превзошли великого комбинатора, который знал 400 сравнительно честных способов увода денежных средств у добропорядочных граждан.

Еще вчера мы получали письма и сообщения, в которых было необходимо пройти по фишинговой ссылке, чтобы «получить перевод» или «подтвердить одобренный в банке кредит», срочно помочь товарищу, оказавшемуся в беде, или выручить родственника, который «совершил ДТП с далеко идущими последствиями».

Сегодня «интернет-проходимцы», изобретшие «инновационные методы обмана», напоминают нам о том, что мы, якобы, интересовались стоимостью токенов и просили направить уведомление, когда их цена станет доступной.

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