TerraCrypto питч-сессия ICO проектов на Ипподроме
TerraCrypto питч-сессия ICO проектов на Ипподроме

2 августа в Казани на Ипподроме пройдет закрытая питч-сессия ico проектов перед инвесторами и инвестиционными фондами

Уже 2 августа готовые ico-проекты, у которых есть MVP и первые продажи, проверенные экспертами отрасли по критериям антискама и готовностью команды, будут выступать перед инвесторами со всего Поволжья и фондами поддержки технологических проектов.

В программе мероприятия запланированы питч-сессия перед инвесторами и выступление двух гуру спикеров из области привлечения средств в ICO проекты.

Ожидается, что в выступлениях ico примут участие более 12 технологических команд со всего мира, у которых уже есть патенты на своих разработки. А также 40 инвесторов, специализирующихся на ICO и private investment.

Мероприятие пройдёт на Ипподроме – в одном из крупнейших в Европе и единственном в России комплексе подобного уровня. Это идеальное место для нетворкинга, получения и предоставления обратной связи, переговоров и закрытия сделок за одно мероприятие.

В «TerraCrypto» в Казани примут участие более 20 СМИ от тематического профиля до регионального и всероссийского.

Официальный сайт: terracrypto.ru

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Официальныетеги: #terracrypto #terraico#terramaning

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