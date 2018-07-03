TerraCrypto питч-сессия ICO проектов на Ипподроме

2 августа в Казани на Ипподроме пройдет закрытая питч-сессия ico проектов перед инвесторами и инвестиционными фондами
Уже 2 августа готовые ico-проекты, у которых есть MVP и первые продажи, проверенные экспертами отрасли по критериям антискама и готовностью команды, будут выступать перед инвесторами со всего Поволжья и фондами поддержки технологических проектов.
В программе мероприятия запланированы питч-сессия перед инвесторами и выступление двух гуру спикеров из области привлечения средств в ICO проекты.
Ожидается, что в выступлениях ico примут участие более 12 технологических команд со всего мира, у которых уже есть патенты на своих разработки. А также 40 инвесторов, специализирующихся на ICO и private investment.
Мероприятие пройдёт на Ипподроме – в одном из крупнейших в Европе и единственном в России комплексе подобного уровня. Это идеальное место для нетворкинга, получения и предоставления обратной связи, переговоров и закрытия сделок за одно мероприятие.
В «TerraCrypto» в Казани примут участие более 20 СМИ от тематического профиля до регионального и всероссийского.
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Официальныетеги: #terracrypto #terraico#terramaning
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