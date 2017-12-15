Что такое финтех-революция?

Финансово-техническая революция на пороге. Она вот-вот сильно переменит к лучшему нашу жизнь. Помочь определить её главные признаки и перспективы была призвана специально устроенная во время форума «РусФонд» в Центре международной торговли дискуссия «Финтех-революция»: новые вызовы для финансовых организаций». Приглашены на беседу были все знаменитости, практикующие на самом переднем крае российского финансового фронта.

Это Генеральный директор группы Qiwi Сергей Солонин, Главный операционный директор «Альфа-банка» Мария Шевченко, Руководитель проекта «Совесть» Олег Ряженов-Симс, сооснователь «Модульбанка» Яков Новиков. Вопросы спикерам задавал основатель Finmodel Теймураз Вашакмадзе.

В ходе беседы выяснилось, что участники дискуссии видят будущее российского финтеха немного по-разному.

Сергей Солонин в первую очередь выделил перспективу блокчейна и рассказал, что в 2018 и 2019 годах в мире появятся первые продукты на платформе corda, которую разрабатывает международный консорциум R3. Всего должно появиться около 120 продуктов в разных уголках планеты. Corda ­– один из прототипов блокчейна для банков. И то, на что раньше уходило от трёх дней до недели, начнет осуществляться онлайн.

А вот в России только-только появились среды для тестирования, на которых возглавляемая им Ассоциация Финтех может тестировать и проверять свои гипотезы. А через три-пять лет на первый план в финансовом деле выйдут роботизация и искусственный интеллект.

«У нас много в банках сложных систем, которые плохо кооперируются между собой. Когда проводишь над этими системами эксперименты с ботами, получается очень эффективно! Мы сейчас используем боты и в чат-среде и везде, где есть рутинные операции», - приоткрыл завесу над новейшими разработками своей ассоциации Сергей Солонин. Особо он подчеркнул необходимость отработки технологии цифровой идентификации личности.

«Потому что идентификация, персонификация – базовая платформа для строительства сервиса вокруг человека. Пока мы не можем это делать онлайн, быстро, «на телефоне», и организовывать взаимодействие скоро и безопасно для пользователя и государства, мы не сможем быстро продвинуться в любых направлениях», - считает он.

Яков Новиков объявил, что лет через пять многие банки превратятся в commodity, в ресурс. И станут всё менее заметными для клиентов. То есть клиент будет не напрямую работать с банками и финансовыми компаниями, а с провайдерами того продукта, который ему нужен. Сейчас в Европе идёт внедрение протокола PSD2, что уже привело к кардинальному перераспределению рынка: было два банка, которые в Англии держали 50 – 60% рынка потребительского кредитования, в результате за год они потеряли половину своей доли. Параллельно банки и финансовые компании будут терять «владение клиентом». Им придётся встраиваться в цепочки создания стоимости.

Одновременно на первый план выйдут финансовые технологии, сокращающие процедуру встраивания в процесс, движения денег и услуг. Что же касается финтеха в России, то, по мнению Якова Новикова, он, не родившись, уже умирает. Потому что многие толковые стартапы скупаются крупными игроками фактически за еду. А это резко снижает мотивацию инвестиций среди венчурных фондов, а также желание среди молодёжи запускать стартапы.

«У нас в стране практически нет «истории успеха». Нет своих Apple и PayPal’a. Ну, можно взять Qiwi, «Тинькофф-банк», и всё! А это слишком маленький драйвер для того, чтобы привлекать в эту отрасль капитал и лучшие умы. Это такой мой посыл крупным игрокам, которые инвестируют в финтех. Не нужно его выжимать до последней капли!» ­– посетовал Яков Новиков.

Представительница самого крупного частного российского банка Мария Шевченко считает, что будущему финтеха в России сильно мешает отсутствие государственного регулятора. «Если мы пойдём в суд с документом, где написано, что подтверждение сделки прошло на блокчейне, я не уверена, что мы сможем чего-то доказать» – пожаловалась она. И рассказала, что недавно «Альфа-банк» в качестве эксперимента провёл первый платёж на блокчейне с помощью IBM-платформы.

Но уже лет через пять никто не будет удивляться, что всё происходит на основе распределённого реестра. «Альфа-банк» внимательно изучает голосовые технологии, потому что совершать операции с голоса будет дешевле, а чат-боты – помогать управлять собственными деньгами. И в то же время высказала предположение, что государство в будущем может забрать себе функции банков, «потому что ничего не мешает государству создать такую платформу, где каждый житель России будет иметь свой счёт, через который сможет бесплатно совершать безналичные платежи.

И кредитование станет единым посредством самой умной скоринговой системы, которая тоже будет у государства. Поэтому нам придётся искать всё новые и новые ниши для предложения своих услуг. Но это можно сделать только, если знать, куда движется государство» - поделилась своими опасениями Мария Шевченко.

Олег Ряженов-Симс поделился наблюдениями за нынешними людьми. «Сегодняшнее поколение Millenium ­– самое активное поколение Y ­– ведёт себя совсем по-другому, нежели чем мы – сказал он. – Например, 30% из них считает, что банки им совсем не нужны. Хотя более 90% этих людей имеют взаимоотношения с финансовыми организациями. Ещё 40% из них считает, что Amazon и Facebook могут им предложить лучшие финансовые условия, чем любые банки.

Могу привести пример: среднее время получения кредита в традиционном банке 24 часа, в то время как сегодня достаточно большое количество молодых, современных финансовых организаций, включая нашу «Совесть», могут сделать это за 60 секунд! Людям-то нужны простые вещи: скорость, простота, и они хотят, чтобы то, что им предлагается, было им действительно нужно».

Беседа как бы случайно зашла в область социальных проектов в финтехе, и тут удивил Сергей Солонин, поделившийся планами основать… ресторан на основе блокчейна! «Идея пришла нам две недели назад. Мы задумали с Тимуром Бекмамбетовым и Алексеем Васильчуком социальный ресторан, который будет работать по принципу самоорганизации. Всё, что там делается, будет выкладываться в блокчейн и станет абсолютно прозрачным для своих учредителей.

Мы продаём 1000 токенов, то есть собираем 1000 человек, которые смогут купить этот токен, дающий им право голосовать по любым темам. Токен в нашем проекте стоит 100 000 рублей, то есть мы собираем 100 миллионов, которых хватит на 1000 и может быть даже с плюсом квадратных метров.

Кроме того, что у нас есть блокчейн-голосование токенами и ICO, ресторан будет организован по принципу open space. К примеру, если ты музыкант и готов бесплатно играть для людей, то можешь записаться в определённую ячейку и в какой-то момент привести своих друзей поиграть. Если хочешь что-то интересное рассказать, то можешь предложить выступление. А среда будет голосовать, дать тебе или не дать это сделать.

Кроме open space, это чистый финтех! И новый уровень прозрачности для ресторанного бизнеса» – рассказал Сергей Солонин. «Децентрализованное управление на токенах изобретено совсем недавно – когда нет нескольких малых групп и нет каскадного иерархического управления, а совершенно «плоская» одна большая группа людей принимает ключевые решения на WhatsApp, который связан и с блокчейном, и с токеном.

ICO мы делаем в России, специально не берём иную юрисдикцию – этим мы создаём повод поговорить с регулятором, что и как может давать ICO, и какие ограничения должны быть, чтобы подобные проекты осуществлялись. А ещё у нашего проекта есть важная социальная роль, так как вся прибыль ресторана пойдёт на социальные проекты, которые определят сами учредители», – добавил он.

Ну, а дальше пошли разговоры, как говорится, «о разном».

Яков Новиков поделился опытом, как находить новые ниши для своего финансового бизнеса: «Когда мы три с половиной года назад выходили на рынок, всем казалось, что он давно поделён. Везде крупные игроки, работающие с малым бизнесом департаменты. Но мы ориентировались как? Если где-то ругаются по какому-то поводу, то этот повод и есть ниша для нашего бизнеса!». Также он поделился рецептом, как постоянно держать бизнес в тонусе: «Я каждый день говорю сотрудникам, что мы работаем в стартапе. Хотя у нас уже 800 человек, и мы работаем в 60 российских городах.

В какой-то момент в компании проявляется желание понемножку превращаться в корпорацию. Но поддержание духа и культуры стартапа стало для нас самым важным политическим моментом». И ещё: «Наши программисты участвуют во всех хакатонах по блокчейну, какие только есть, смотрят на всё и предлагают очень разные и интересные решения».

Олег Ряженов-Симс аккуратно напомнил коллегам, что Facebook получил финансовую лицензию в Америке. А значит, собирается всерьёз откусывать маржу у банковских сервисов.

Мария Шевченко рассказала о важности для «Альфа-банка» удешевить внутрибанковские операции: «Скоро банки для клиента станут одинаковыми с точки зрения сервиса, и дальше выигрывать поможет стоимость ваших услуг. Поэтому мы сейчас ищем стартапы, которые изменят нашу операционную бизнес-модель и снизят её себестоимость. Это как раз про роботов и искусственный интеллект – всё, что может убрать «грубый ручной труд» внутри банка и резко снизить расходы».

Олег Ряженов-Симс придерживается такой же точки зрения: «Огромные планы на электронную коммерцию, в которой сейчас наблюдается потребительский взрыв. Большие планы на удалённую идентификацию, которая позволит сделать наши услуги более простыми, более удобными, запускаемые нажатием одной клавиши, одним пальцем. Современое «Поколение Y», о котором я говорил, ещё называют «Поколением большого пальца», потому что оно первым стало использовать айфоны, появившиеся в 2007 году».

Яков Новиков рассказал, как финансовые технологии изменят в лучшую сторону микрофинансирование. «Кажется, что им занимаются просто ужасные люди – пользуются тяжёлой ситуацией человека и заламывают космические проценты. А ведь высокие ставки по кредитам для физических лиц порождаются всего-то высоким процентом невозврата». И привёл пример Индии, где одна микрофинансовая компания додумалась выдавать гражданам небольшие кредиты, используя круговую поруку общины, и возвраты были высокие. «Если чуть подумать, блокчейн поможет как раз создать такое доверенное сообщество, что кредитные компании начнут подходить к этому с другой философией» - заключил он.

Сергей Солонин подчеркнул, что «с тревогой смотрит на финтех в России». Потому что почти все деньги находятся в крупных банках. А инвестиции из них идут не в отрасль, а внутрь себя, на собственные разработки. Инвестиции в чистый финтех недостаточны. «Если сравнивать с Западом, где счёт идёт уже на десятки миллиардов долларов, у нас это пока первая сотня тысяч, и то идёт медленно, со скрипом», – отметил он. Ещё хуже, чем с банками, обстоят дела со страховым делом.

Единственное, что вселяет надежду, по его словам, так это обилие российских программистов, задействованных в финтехе на Западе. И чем больше станет денег в системе, тем быстрее будет затягиваться существенный разрыв между Россией и Западом. «Но при этом, – рассказал Сергей Солонин – банковская концентрация у нас продолжается, у нас становится всё меньше частных банков и всё крупнее становятся государственные. А там, где государственные деньги, там конкуренции меньше или она затруднена, потому что не совсем честная».

Под финал беседующие немного пофантазировали о будущем. И дальше всех удалось посмотреть Сергею Солонину. По его мнению, прозрачный блокчейн превратится в этакое цифровое «всевидящее око», которое непрерывно будет смотреть на всё, как живёт и что делает каждый человек. «Данных будет накапливаться много, появятся статистически валидные предположения, и мы обретём способность действительно заглядывать вперёд, – сказал он. – Это будет такая единая платформа, интегрированная с государственными структурами. И один из прорывов наступит в медицинской отрасли, так как через 10 – 15 лет, используя неизмеримо большее количество параметров, незаметных человеческому глазу, можно будет предсказывать будущее человека в зависимости от его текущего поведения: питания, занятия спортом, состава крови и так далее. Единственно, что мы потеряем, это privacy. Переход к единым распределённым базам знаний сможет продлить человеческую жизнь, и мы это увидим!»

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