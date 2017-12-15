Что такое финтех-революция?
Что такое финтех-революция?

Дискуссия «Финтех-революция»: новые вызовы для финансовых организаций прошла во время форума «Русфонд»

Финансово-техническая революция на пороге. Она вот-вот сильно переменит к лучшему нашу жизнь. Помочь определить её главные признаки и перспективы была призвана специально устроенная во время форума «РусФонд» в Центре международной торговли дискуссия «Финтех-революция»: новые вызовы для финансовых организаций». Приглашены на беседу были все знаменитости, практикующие на самом переднем крае российского финансового фронта.

Это Генеральный директор группы Qiwi Сергей Солонин, Главный операционный директор «Альфа-банка» Мария Шевченко, Руководитель проекта «Совесть» Олег Ряженов-Симс, сооснователь «Модульбанка» Яков Новиков. Вопросы спикерам задавал основатель Finmodel Теймураз Вашакмадзе.

В ходе беседы выяснилось, что участники дискуссии видят будущее российского финтеха немного по-разному.

Сергей Солонин в первую очередь выделил перспективу блокчейна и рассказал, что в 2018 и 2019 годах в мире появятся первые продукты на платформе corda, которую разрабатывает международный консорциум R3. Всего должно появиться около 120 продуктов в разных уголках планеты. Corda ­– один из прототипов блокчейна для банков. И то, на что раньше уходило от трёх дней до недели, начнет осуществляться онлайн.

А вот в России только-только появились среды для тестирования, на которых возглавляемая им Ассоциация Финтех может тестировать и проверять свои гипотезы.  А через три-пять лет на первый план в финансовом деле выйдут роботизация и искусственный интеллект.

«У нас много в банках сложных систем, которые плохо кооперируются между собой. Когда проводишь над этими системами эксперименты с ботами, получается очень эффективно! Мы сейчас используем боты и в чат-среде и везде, где есть рутинные операции», - приоткрыл завесу над новейшими разработками своей ассоциации Сергей Солонин. Особо он подчеркнул необходимость отработки технологии цифровой идентификации личности.

«Потому что идентификация, персонификация – базовая платформа для строительства сервиса вокруг человека. Пока мы не можем это делать онлайн, быстро, «на телефоне», и организовывать взаимодействие скоро и безопасно для пользователя и государства, мы не сможем быстро продвинуться в любых направлениях», - считает он.

Яков Новиков объявил, что лет через пять многие банки превратятся в commodity, в ресурс. И станут всё менее заметными для клиентов. То есть клиент будет не напрямую работать с банками и финансовыми компаниями, а с провайдерами того продукта, который ему нужен.  Сейчас в Европе идёт внедрение протокола PSD2, что уже привело к кардинальному перераспределению рынка: было два банка, которые в Англии держали 50 – 60% рынка потребительского кредитования, в результате за год они потеряли половину своей доли. Параллельно банки и финансовые компании будут терять «владение клиентом». Им придётся встраиваться в цепочки создания стоимости.

Одновременно на первый план выйдут финансовые технологии, сокращающие процедуру встраивания в процесс, движения денег и услуг. Что же касается финтеха в России, то, по мнению Якова Новикова, он, не родившись, уже умирает. Потому что многие толковые стартапы скупаются крупными игроками фактически за еду. А это резко снижает мотивацию инвестиций среди венчурных фондов, а также желание среди молодёжи запускать стартапы.

«У нас в стране практически нет «истории успеха». Нет своих Apple и PayPal’a. Ну, можно взять Qiwi, «Тинькофф-банк», и всё! А это слишком маленький драйвер для того, чтобы привлекать в эту отрасль капитал и лучшие умы. Это такой мой посыл крупным игрокам, которые инвестируют в финтех. Не нужно его выжимать до последней капли!» ­– посетовал Яков Новиков.

Представительница самого крупного частного российского банка Мария Шевченко считает, что будущему финтеха в России сильно мешает отсутствие государственного регулятора. «Если мы пойдём в суд с документом, где написано, что подтверждение сделки прошло на блокчейне, я не уверена, что мы сможем чего-то доказать» – пожаловалась она. И рассказала, что недавно «Альфа-банк» в качестве эксперимента провёл первый платёж на блокчейне с помощью IBM-платформы.

Но уже лет через пять никто не будет удивляться, что всё происходит на основе распределённого реестра. «Альфа-банк» внимательно изучает голосовые технологии, потому что совершать операции с голоса будет дешевле, а чат-боты – помогать управлять собственными деньгами. И в то же время высказала предположение, что государство в будущем может забрать себе функции банков, «потому что ничего не мешает государству создать такую платформу, где каждый житель России будет иметь свой счёт, через который сможет бесплатно совершать безналичные платежи.

И кредитование станет единым посредством самой умной скоринговой системы, которая тоже будет у государства. Поэтому нам придётся искать всё новые и новые ниши для предложения своих услуг. Но это можно сделать только, если знать, куда движется государство» - поделилась своими опасениями Мария Шевченко.

Олег Ряженов-Симс поделился наблюдениями за нынешними людьми. «Сегодняшнее поколение Millenium ­– самое активное поколение Y ­– ведёт себя совсем по-другому, нежели чем мы – сказал он. – Например, 30% из них считает, что банки им совсем не нужны. Хотя более 90% этих людей имеют взаимоотношения с финансовыми  организациями. Ещё 40% из них считает, что Amazon и Facebook могут им предложить лучшие финансовые условия, чем любые банки.

Могу привести пример: среднее время получения кредита в традиционном банке 24 часа, в то время как сегодня достаточно большое количество молодых, современных финансовых организаций, включая нашу «Совесть», могут сделать это за 60 секунд! Людям-то нужны простые вещи: скорость, простота, и они хотят, чтобы то, что им предлагается, было им действительно нужно».

Беседа как бы случайно зашла в область социальных проектов в финтехе, и тут удивил Сергей Солонин, поделившийся планами основать… ресторан на основе блокчейна! «Идея пришла нам две недели назад. Мы задумали с Тимуром Бекмамбетовым и Алексеем Васильчуком социальный ресторан, который будет работать по принципу самоорганизации. Всё, что там делается, будет выкладываться в блокчейн и станет абсолютно прозрачным для своих учредителей.

Мы продаём 1000 токенов, то есть собираем 1000 человек, которые смогут купить этот токен, дающий им право голосовать по любым темам. Токен в нашем проекте стоит 100 000 рублей, то есть мы собираем 100 миллионов, которых хватит на 1000 и может быть даже с плюсом квадратных метров.

Кроме того, что у нас есть блокчейн-голосование токенами и ICO, ресторан будет организован по принципу open space. К примеру, если ты музыкант и готов бесплатно играть для людей, то можешь записаться в определённую ячейку и в какой-то момент привести своих друзей поиграть. Если хочешь что-то интересное рассказать, то можешь предложить выступление. А среда будет голосовать, дать тебе или не дать это сделать.

Кроме open space, это чистый финтех! И новый уровень прозрачности для ресторанного бизнеса» – рассказал Сергей Солонин. «Децентрализованное управление на токенах изобретено совсем недавно – когда нет нескольких малых групп и нет каскадного иерархического управления,  а совершенно «плоская» одна большая группа людей принимает ключевые решения на WhatsApp, который связан и с блокчейном, и с токеном.

ICO мы делаем в России, специально не берём иную юрисдикцию – этим мы создаём повод поговорить с регулятором, что и как может давать ICO, и какие ограничения должны быть, чтобы подобные проекты осуществлялись.  А ещё у нашего проекта есть важная социальная роль, так как вся прибыль ресторана пойдёт на социальные проекты, которые определят сами учредители», – добавил он.

Ну, а дальше пошли разговоры, как говорится, «о разном».

Яков Новиков поделился опытом, как находить новые ниши для своего финансового бизнеса: «Когда мы три с половиной года назад выходили на рынок, всем казалось, что он давно поделён. Везде крупные игроки, работающие с малым бизнесом департаменты. Но мы ориентировались как? Если где-то ругаются по какому-то поводу, то этот повод и есть ниша для нашего бизнеса!». Также он поделился рецептом, как постоянно держать бизнес в тонусе: «Я каждый день говорю сотрудникам, что мы работаем в стартапе. Хотя у нас уже 800 человек, и мы работаем в 60 российских городах.

В какой-то момент в компании проявляется желание понемножку превращаться в корпорацию. Но поддержание духа и культуры стартапа стало для нас самым важным политическим моментом». И ещё: «Наши программисты участвуют во всех хакатонах по блокчейну, какие только есть, смотрят на всё и предлагают очень разные и интересные решения».

 Олег Ряженов-Симс аккуратно напомнил коллегам, что Facebook получил финансовую лицензию в Америке. А значит, собирается всерьёз откусывать маржу у банковских сервисов.

Мария Шевченко рассказала о важности для  «Альфа-банка» удешевить внутрибанковские операции: «Скоро банки для клиента станут одинаковыми с точки зрения сервиса, и дальше выигрывать поможет стоимость ваших услуг. Поэтому мы сейчас ищем стартапы, которые изменят нашу операционную бизнес-модель и снизят её себестоимость. Это как раз про роботов и искусственный интеллект – всё, что может убрать «грубый ручной труд» внутри банка и резко снизить расходы».

Олег Ряженов-Симс придерживается такой же точки зрения: «Огромные планы на электронную коммерцию, в которой сейчас наблюдается потребительский взрыв. Большие планы на удалённую идентификацию, которая позволит сделать наши услуги более простыми, более удобными, запускаемые нажатием одной клавиши, одним пальцем. Современое «Поколение Y», о котором я говорил, ещё называют «Поколением большого пальца», потому что оно первым стало использовать айфоны, появившиеся в 2007 году».

Яков Новиков рассказал, как финансовые технологии изменят в лучшую сторону микрофинансирование. «Кажется, что им занимаются просто ужасные люди – пользуются тяжёлой ситуацией человека и заламывают космические проценты. А ведь высокие ставки по кредитам для физических лиц порождаются всего-то высоким процентом невозврата». И привёл пример Индии, где одна микрофинансовая компания додумалась выдавать гражданам небольшие кредиты, используя круговую поруку общины, и возвраты были высокие. «Если чуть подумать, блокчейн поможет как раз создать такое доверенное сообщество, что кредитные компании начнут подходить к этому с другой философией» - заключил он.

Сергей Солонин подчеркнул, что «с тревогой смотрит на финтех в России». Потому что почти все деньги находятся в крупных банках. А инвестиции из них идут не в отрасль, а внутрь себя, на собственные разработки. Инвестиции в чистый финтех недостаточны. «Если сравнивать с Западом, где счёт идёт уже на десятки миллиардов долларов, у нас это пока первая сотня тысяч, и то идёт медленно, со скрипом», – отметил он. Ещё хуже, чем с банками, обстоят дела со страховым делом.

Единственное, что вселяет надежду, по его словам, так это обилие российских программистов, задействованных в финтехе на Западе. И чем больше станет денег в системе, тем быстрее будет затягиваться существенный разрыв между Россией и Западом. «Но при этом, – рассказал Сергей Солонин – банковская концентрация у нас продолжается, у нас становится всё меньше частных банков и всё крупнее становятся государственные. А там, где государственные деньги, там конкуренции меньше или она затруднена, потому что не совсем честная».

Под финал беседующие немного пофантазировали о будущем. И дальше всех удалось посмотреть Сергею Солонину. По его мнению, прозрачный блокчейн превратится в этакое цифровое «всевидящее око», которое непрерывно будет смотреть на всё, как живёт и что делает каждый человек. «Данных будет накапливаться много, появятся статистически валидные предположения, и мы обретём способность действительно заглядывать вперёд, – сказал он. – Это будет такая единая платформа, интегрированная с государственными структурами. И один из прорывов наступит в медицинской отрасли, так как через 10 – 15 лет, используя неизмеримо большее количество параметров, незаметных человеческому глазу, можно будет предсказывать будущее человека в зависимости от его текущего поведения: питания, занятия спортом, состава крови и так далее. Единственно, что мы потеряем, это privacy. Переход к единым распределённым базам знаний сможет продлить человеческую жизнь, и мы это увидим!»

Теги:
События: экономика
Платформа Smart Valley выходит на ICO Далее в рубрике Платформа Smart Valley выходит на ICOДецентрализованная платформа Smart Valley, созданная президентом ГК «Основа» Александром Ручьёвым и главой ICO Lab Алексеем Ворониным, выходит на ICO Читайте в рубрике «Экономика» Путин получает материалы о бесчинствах ЦБВладимир Путин сообщил, что получает донесения о нарушениях ЦБ, но подтверждения пока нет Путин получает материалы о бесчинствах ЦБ

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО