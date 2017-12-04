Startup Show – (почти) битва титанов
Startup Show – (почти) битва титанов

Первый день зимы в центре Москвы выдался аномально жарким: стартапы боролись за возможность получить хорошие инвестиции

Гостей очередного Стартап-шоу в ресторане «Сливки гурмэ» собралось настолько много, что мест за столиками хватило не всем, что ничуть не омрачило праздника, ведь люди собрались на эпическую битву отечественных стартапов за внимание инвесторов – такое не каждую неделю увидишь даже в избалованной событиями Москве. 

За вип-столиками сидели миллионеры, которым предстояло выбрать, в какое из ярких начинаний вложить свои деньги. Хедлайнером делового вечера стал Игорь Рыбаков – сооснователь «Технониколь» и «Рыбаков Фонда», а также резидент списка Forbes с состоянием 900 млн. долл. 

В начале мероприятия господин Рыбаков  рассказал гостям о своих мыслях по поводу современной финансовой сферы и предпринимательства. Так, он признался, что верит в краудфайндинг, отметив при этом, что социальное инвестирование будет год от года только нарастать.  Он даже дал совет предпринимателям, который должен помочь им вести бизнес в непростые времена. Рекомендация звучала очень просто: никого не слушать. «Социальное подтверждение – это фейл. Поиск того, как правильно сделать, вычитывание книг – это полный фейл», - сказал Рыбаков.

После небольшого интервью с миллионером началось непосредственно стартап-шоу. На сцену выходил представитель компании со своей презентацией. Ему давалось лишь 3.5 минуты для того, чтобы рассказать, что из себя представляет идея, какой план и самое главное – сколько нужно денег на реализацию. После самопрезентации к каждому подходил ведущий вечера Дмитрий Потапенко и задавал вопросы, помогающие инвесторам понять, насколько модель стартапа жизнеспособна и какие наработки есть.

На сцене были представлены совершенно разные стартапы: и идеи для строительства, и идеи для инвесторов, и идеи для бизнес-центров, и даже b2c сервисы. 

Разными были и уровни подготовки. Некоторые выступающие не могли даже внятно объяснить в чем идея и модель работы компании. Другие же грамотно отвечали на все, даже жесткие вопросы, показывая хорошее понимание как собственной идеи, так и рынка в целом.

Некоторые выступающие говорили о уже работающем бизнесе и просили денег на масштабирование и развитие существующего бизнеса. Однако, большинство компаний имели максимум патент на свою, как они сами уверяют, уникальную разработку, которую они планируют использовать в бизнесе.

Соответственно, от уровня бизнеса зависели и предложения, которые делали инвесторам стартаперы. Кто-то говорил о деньгах с возвратом – такие идеи нравились инвесторам больше всего. Другие предлагали доли в компании за конкретную сумму. Тут уже реакция инвесторов зависела от того, что из себя представляет компания: если у стартапа есть работающий бизнес с собственностью, то это обсуждалось, а если из капитала только патент – то отношение было более чем настороженным.

Победитель нынешний битвы – стартап-проект от предпринимателя Алексея Доценко  – получил традиционную статуэтку «Битвы стартапов» и, надо полагать, очень неплохие перспективы для развития в полноценный бизнес.

Помимо представителей бизнеса на нынешнем вечере присутствовали также представители институтов развития и science-community. Своим впечатлением от стартап-шоу с «Русской Планетой» поделился директор по инновациям и IT «Физтехпарка» Сергей Ручьёв: «Такие публичные мероприятия, где начинающие проекты имеют возможность презентовать себя рынку, очень важны для формирования экосистемы развития стартапов. Но одних лишь стартап-шоу для достижения этой цели мало Для полноценной работы со стартапами необходимо создание широкой коммуникационной экспертной платформы, на которой они могли бы получать рейтинговые оценки от обширного экспертного комьюнити и потенциальных потребителей, которые в свою очередь могли бы получить возможность наблюдать за развитием проектов».

директор по инновациям и IT «Физтехпарка» Сергей Ручьёв

К слову, несколько презентующихся стартапов говорили о планах выхода на ICO. В кулуарах мероприятия гости высказывали скорее негативные оценки таким планам. Ведь такая модель предполагает, что компания изначально не собирается возвращать деньги самостоятельно,  инвестору предлагается поверить в то, что её токены при продаже будут стоить как минимум столько же, сколько и при покупке, а то и больше. При этом рынок ICO лишь в следующем году, как ожидается, будет законодательно отрегулирован.

Однако, сколько бы скепсиса не было высказано во время презентаций стартапов, после них эксперты - представители инвестиционных фондов и инвесторы предложили многим начинающим бизнесменам встретиться и обсудить подробнее требуемые инвестиции.

Это значит, что «Startup Show» решило основную задачу, ради которой все и затевалось. Шоу стало площадкой, на которой стартапы могут найти инвестиции, так необходимые им для начала своей работы, а инвесторы – перспективные компании, которые принесут прибыль и станут выгодным вложением.

Теги:
События: экономика
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