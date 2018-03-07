Ду ю спик в «Скайпе»?

Дистанционное изучение иностранных языков с преподавателем, является одним из самых востребованных в онлайн-образовании. Наряду с бесплатными ресурсами, которые без труда можно найти на просторах интернета, существует большое количество платных онлайн-курсов. Этим видом деятельности занимаются учебные центры, практикующие очную форму обучения, отдельные преподаватели, размещающие объявления о репетиторстве на соответствующих сайтах, и компании, которые учат исключительно онлайн.

В сравнении с очным языковым образованием, по ряду позиций дистанционное имеет ряд неоспоримых преимуществ.

Месторасположение школы не имеет никакого значения, соответственно, выбор школ значительно увеличивается.

В конкретной школе можно выбрать репетитора. Им может быть как человек с ученой степенью кандидата филологических наук, так и носитель языка.

Занятия можно начинать и проводить в любое удобное время.

Для дистанционного обучения компании разрабатывают специальные адаптивные программы, алгоритмы которой позволяют скорректировать обучение в зависимости от уровня ученика.

Стоимость оплаты ниже, чем при очном обучении и у (столичных) репетиторов.

Продолжительность курса обучения можно сформировать исходя от финансовых возможностей. Оплату можно производить как за одно-два занятия, так и за более длительный период обучения.

При оплате за несколько занятий применяется гибкая система скидок.

В отличие от бесплатных программ, плата, внесенная за обучение, является дополнительной мотивацией в учебе.

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