Смарт-контракты? Можно!

Советник Президента по вопросам развития Интернета Герман Клименко не исключил широкого применения смарт-контрактов в государственном документообороте. Об этом чиновник заявил в беседе с корреспондентом «Русской Планеты» на деловом завтраке в преддверии Всемирного саммита по блокчейну и криптовалютам WBCSummit 2018.

При этом чиновник отметил, что переход министерств и ведомств на практику смарт-контрактов не может носить обязательный характер, тем более, что процесс этот в любом случае не обещает быть простым.

«По сути, любой наш кодекс уже сегодня представляет собой смарт-контракт, потому что там написано «если А, то Б». Но обратите внимание, человечество за всю историю своего существования и за всю историю развития права так и не нашло ничего более надёжного, чем отдать трактовки того или иного закона в распоряжение судьи, - отметил Герман Клименко. - Смарт-контракты – это протоколы строго обязывающие к тем или иным действиям и предписывающие строгие алгоритмы, между тем в праве издревле существует такое понятие как форс-мажор – некий перечень условий, при которых исполнение договора становится невозможным без каких-либо последствий для сторон».

Так что, по мнению советника Президента, внедрять практику смарт-контрактов имеет смысл там и только там, где их применение может быть технически и логически оправдано – например, в энергетике. А важным министерствам и ведомствам хотя и важно знать о возможностях такой правовой технологии, но спешить с её внедрением исключительно «ради хайпа» вряд ли стоит. «По одному и тому же вопросу у Минфина, Минэкономразвития и Центрального банка могут быть радикально разные позиции, и такое происходит нередко. Человеческий фактор в решении стратегически важных вопросов пока остаётся критически важным», - заключил эксперт.

Помимо Германа Клименко на деловом завтраке выступили директор ФГБУ «Координационный центр Межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники» Антон Привезенцев, завкафедрой информационных и интернет-технологий МГМУ им. И.М. Сеченова Георгий Лебедев и вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Максим Фатеев.

Главная цель грядущего международного Саммита по блокчейну и криптовалютам, по информации организаторов - объединение опыта и экспертизы специалистов из разных стран, а также совместная проработка актуальных вопросов по финансовым технологиям, защите прав покупателей, логистике, медицине, криптоторговле, ICO и другим вопросам.

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