Сергей Ручьев: «В России появится независимая система оценки проектов в области цифровой экономики»

Уже в третий по счёту раз активные участники криптосообщества собрались в стенах ведущего экономического вуза России, чтобы в неформальной, но при этом деловой обстановке, обсудить перспективы развития новой финансовой реальности, реализуемой на базе блокчейна.

Гостей делового завтрака лично приветствовал председатель совета Рейтингового агентства оценки проектов цифровой экономики Сергей Безделов, который в приветственном слове отметил растущий раз от раза уровень экспертного сообщества в отрасли, а также важность работы по совершенствованию механизмов качественного компетентного скоринга проектов.

Директор АНО «Агентство по оценке проектов цифровой экономики», директор по IT и инновациям «Физтехпарка» Сергей Ручьёв.

Тему формирования системы независимой оценки проектов в области цифровой экономики в свою очередь развил директор АНО «Агентство по оценке проектов цифровой экономики», директор по IT и инновациям «Физтехпарка» Сергей Ручьёв.

«Считаю стратегически важным объединение профильных деловых и общественных организаций при формировании системы независимой оценки проектов в области цифровой экономики, - отметил в своём выступлении господин Ручьёв. - В нашей стране успешно реализуется программа «Национальный рейтинг», в реализацию которой вовлечены четыре ведущих бизнес-объединения России: Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата, организации «Опора России» и «Деловая Россия».

За несколько лет эта программа позволила выстроить слаженную и объективную систему рейтингования регионов по уровню инвестиционного климата. Не отрицая того, что уже достигнуто, важную для себя миссию я вижу в адаптации этого опыта и его интеграции в процесс выстраивания единой рейтинговой системы теперь и в области цифровой экономики. Для решения этой задачи необходимо объединение всех передовых технологий, а также ассоциаций вокруг них».

Сергей Ручьёв также отметил, что 24 ноября 2017 года Рейтинговое агентство оценки проектов цифровой экономики достигло стратегического соглашения о сотрудничестве с Российской ассоциацией криптовалют и блокчейна (РАКИБ). «На очереди сотрудничество с Финансовым университетом, Национальным университетом «Высшая школа экономики» и Московской школой управления «Сколково», следующий этап —это интеграция с институтами развития, в частности с АНО «Цифровая экономика», - поделился скорейшими планами Сергей Ручьёв.

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