Сергей Ручьёв: Искусственный интеллект – в помощь майнерам
Сергей Ручьёв: Искусственный интеллект – в помощь майнерам

Выступление вице-президента по цифровой интеграции РАКИБ Сергея Ручьёва на секции «Майнинг в России – обязанности и возможности» (#БлокчейнРФ-2018)

Что такое Майнинг? Это - «добыча полезных ископаемых», а вместе с тем и полезная деятельность по поддержанию вычислительной распределенной сети за вознаграждение. Большинство криптовалютных проектов сегодня предлагают пользователю на его оборудовании производить вычислительные операции и получать доход за проделанную работу.

Растущая популярность криптовалют, а также стремительный рост их стоимости привели к тому, что по состоянию на начало 2018-го года количество специализированных устройств  для майнинга в России исчисляется уже миллионами. И это не удивительно, ведь сложившийся на конец 2017-го и начало 2018-го года тренд просто поражал воображение: биткойн вырос в среднем на 560%,  и его цена на пике достигла цифры 16800 долларов.  Но параллельно грандиозный рост коснулся и других криптовалют – Ethereum (+2000%), Ripple (+1400%), Litecoin (+1800%) итд. Фантастическая  гипердоходность криптовалюты, конечно, не могла не заинтересовать инвесторов и инноваторов, которые, впечатлившись цифрами, побежали быстренько майнить.

Производители вычислительного оборудования также не дремали, и свет увидели удивительные машины – майнинговые устройства, «фермы». Сейчас они уже привычны, хотя ещё совсем недавно люди вообще не понимали, что это такое и зачем это нужно. Тем не менее, уже по состоянию на декабрь 2017-го года, это оборудование показывало очень приличную окупаемость и  доходность. Параллельно с этим популярность уверенно завоёвывал майнинг на видеокартах: на сегодняшний день, более 100 криптопроектов и, конечно же, флагман этого направления компания Ethereum используют майнинг на видеокартах.

Наконец, майнеры научились объединяться в пулы, научились майнить вместе и сегодня мы уже  видим множество коммерческих пулов, предлагающие пользователям зарабатывать более эффективно. Тут стоит особо отметить технологию так называемого «облачного» майнинга, когда достаточно в Интернете заказать себе некую требуемую мощность и с её помощью получать достойный доход – по сути, любая бабушка уже сегодня может майнить, если разберётся в этой нехитрой технологии.

Ещё одна популярная услуга сегодня - размещение оборудования пользователей на базе так называемых «майнинг-отелей». Они представляют из себя большие помещения, где можно либо своё собственное оборудование разместить, либо заказать его монтаж специалистам согласно собственным пожеланиям. Это конечно очень удобно, но и раскошелиться такому «постояльцу» придётся - стоимость размещения оборудования в российском «майнинг-отеле» составляет в среднем 20-30% дохода от майнинга.

Но немного о грустном. Вследствие всем известной ситуации с котировками криптовалют приходится говорить об изменении тренда, когда срок окупаемости стандартного майнинг-проекта стал составлять более 20 месяцев. Что даже заставило иных инвесторов задуматься о том, чтобы вернуться к стандартными инвестициями в фиатные проекты. Как водится, слухи лишь добавили масла в огонь – прежде всего, информация о грядущем тотальном запрете майнинга в Китае.  

Казалось бы, фиаско неизбежно? Однако я, как один из тех, кто вложился в майнинг, а также как человек, отвечающий в нашей Ассоциации криптовалют и блокчейна за вопросы цифровой интеграции, досконально исследовал этот рынок, проанализировал варианты выхода из этой очень непростой ситуации и могу сегодня уверенно сказать, что решение нашёл. Это решение – технологии искусственного интеллекта, которые могут помочь вывести ситуацию из тупика. Искусственный интеллект сейчас в тренде, многие сегодня мечтают жить в умном городе, в умном доме, в безопасном районе – в системе, контролируемой гигантским объёмом вычислений. И конечно для правильной работы её необходимо «кормить» подготовленными, обработанными данными.

Технология «умного майнинга» предполагает создание некоей децентрализованной системы, которая позволяет повысить доход майнеров за счёт сдачи в аренду мощностей для задач ИИ-рендера или же научных расчётов. Эту модель уже взяли в работe гиганты типа Amazon. Умный майнинг позволяет автоматически переключаться на наиболее выгодные для владельцев оборудования задачи: криптовалюты, нейросети, научные расчёты, снижая попутно стоимость разработки систем искусственного интеллекта и научных расчётов для стартапов и лабораторий.

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