Сергей Полонский: Бизнес спасут смарт-контракты
Сергей Полонский: Бизнес спасут смарт-контракты

В столичном ресторане «Houdini» Сергей Полонскоий и Евгений Чичваркин говорили о перспективах цифровой экономики

Собеседники обсудили ситуацию в России и мире, в частности, развитие цифровой экономики, ее влияние и место в системе мировой индустрии.

Встреча интересна еще и тем, что на одной площадке пересеклись два во многом похожих и одновременно непохожих человека. Сергей Полонский после всех финансовых и судебных проблем Россию не покинул, наоборот – влился в процесс развития государства и строит бизнес в сфере высоких технологий.

Евгений Чичваркин же был вынужден покинуть Россию, и основывать свой бизнес с нуля в Великобритании, в чем, собственно, и преуспел.

Сергей Полонский рассказал о своем видении развития системы блокчейна и смарт-контрактов в России, а также напомнил слушателям о послании Владимира Путина по поводу цифровой волны, охватившей весь мир, и которую Россия не должна упустить, чтобы не остаться в хвосте развития высоких технологий.

Сергей Полонский вспомнил, как в конце восьмидесятых годов занимался программированием, а также о том, что самостоятельно писал компьютерные игры.

Теперь же бизнесмен совместно с вице-президентом по цифровой интеграции «Российской ассоциации криптовалют и блокчейна» (РАКИБ) и директором по инновациям и IT «Физтехпарка» Сергеем Ручьёвым занимается разработками в сфере блокчейна, в частности, смарт-контрактами.

На фото Сергей Ручьёв (слева) и Сергей Полонский

Рассуждая об их преимуществах господин Полонский, в частности, заявил, что до 45% затрат в производстве любого товара – это те самые накладные расходы, которые с появлением качественных смарт-контрактов исчезнут.

Также по его словам, с появлением смарт-контрактов отпадет и необходимость в бухгалтерах, финансовых директорах, юристах, маркетологах и прочих профессиях.

Бизнесмен напомнил слушателям о послании Владимира Путина по поводу цифровой волны, охватившей весь мир, и которую Россия не должна упустить, чтобы не остаться в хвосте развития высоких технологий.

Однако Сергей Полонский раскритиковал подход российских министерств по поводу развития кадрового рынка и создания новых рабочих мест в экономики России.

По его мнению, власти призывают иностранную рабочую силу, при этом российских граждан держат на нищенской зарплате, играя на этом при приглашении специалистов из-за рубежа, и давая иностранцам зарабатывать хорошие деньги в России.

Сергей Полонский заявил, что Россия - великая страна с высоким уровнем науки, с университетами, с ракетами и ядерным оружием. И граждане России должны сравнивать себя не с нищими странами третьего мира, а с ведущими странами мира.

Пока же, по его словам, нас обгоняют Польша и Китай.

Евгений Чичваркин, в свою очередь, заявил, что, по его мнению, делать успешный бизнес в России невозможно, и единственным правильным решением для талантливого предпринримателя будет вовремя уехать, «пока дверь еще не закрылась». По словам беглого бизнесмена, он как раз читает книгу, в которой рассказывается об одной еврейской семье из Австрии, которую некий добрый человек в начале 1938 года пытался уговорить уехать из страны. Но семья приняла другое решение, что в итоге привело к печальным для неё последствиям.

Сергей Полонский — российский предприниматель, владелец и руководитель в 2004—2011 годах одной из крупнейших девелоперских компаний «Миракс Групп».

В настоящее время является акционером и инвестором ряда коммерческих структур, объединённых в холдинг «Potok» («Поток»), ранее именовавшийся ООО «Nazvanie.net». Также Сергей Полонский при поддержке инвестора Александра Ручьёва, создал мобильное приложение дополненной реальности Mir X.

В декабре 2017 года Сергей Полонский открыл виртуальные предвыборные штабы и заявил о намерении провести сбор электронных подписей в поддержку своего выдвижения, но после ему было отказано в регистрации.

Евгений Чичваркин — российский предприниматель. Сооснователь и бывший совладелец сети салонов сотовой связи «Евросеть».

С конца 2008 года проживает в Великобритании, где занимается винным бизнесом.

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