Россия на пути к цифровому лидерству. Часть 1

Эксперты ВШЭ зафиксировали значительный рост интернетизации российских домохозяйств
Интернет плотно вошел в нашу жизнь. Многим уже сложно представить себе существование без всемирной паутины. Но сама эта технология в масштабах истории очень молода: в нынешнем своем виде она появилась только в 1991 году.
Тем удивительнее наблюдать, как быстро интернет захватывает мир. Россию он уже практически захватил - это подтверждают данные, опубликованные Высшей школой экономики в кратком статистическом сборнике «Цифровая экономика».
Так, по данным, указанным в сборнике, когда-либо в России пользовались интернетом 80.8% населения (в 2016 году). Для сравнения, всего за 6 лет до этого, в 2010, лишь 49.3% людей были «онлайн». На постоянной же основе интернетом сейчас пользуется больше половины населения – 57.7%.
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